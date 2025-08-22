Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зустріч із Путіним і гарантії для України: Зеленський зробив гучні заяви

Олексій Тесля
22 серпня 2025, 16:39
161
Росіяни роблять усе, щоб Дональд Трамп не накладав на них санкцій, і щоб США не тиснули, каже президент.
Путін, Зеленський
Володимир Зеленський прокоментував імовірність переговорів із Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Головне із заяв Зеленського:

  • РФ висуває ультиматуми і не бажає закінчувати війну
  • Росіяни роблять усе, щоб уникнути санкцій США
  • Гарантії безпеки Україні потрібні для захисту від РФ

Росія не хоче закінчувати війну, вона хоче висувати ультиматуми, і завдяки їм відтермінувати можливість закінчення війни, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я вважаю так: тиждень тому, чи два тижні тому, неважливо, Росія була там, де вона і перебуває, і перебувала. Вона не хоче, і не хотіла, і не хоче зараз закінчувати війну. Вона хоче висувати ультиматуми, завдяки ультиматумам відстрочити можливість закінчення цієї війни", - сказав він під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.

відео дня

Глава держави зазначив, що росіяни роблять усе, щоб президент США Дональд Трамп не накладав на них санкції, і щоб Сполучені Штати не тиснули на них тим тиском, який у них є.

Зеленський також наголосив на важливості того, що США долучилися до гарантії безпеки для України.

"Таке об'єднання у Вашингтоні відбулося. Так, об'єднання поки що політичне, так, тільки перші кроки того, що наші команди працюють над гарантіями безпеки, але це важливий був сигнал від Америки, від президента. І "росіяни" пробують зараз щось ще зробити, щоб не зустрічатися", - зазначив він.

"Питання не просто в зустрічі, питання в тому, що вони не хочуть закінчувати війну. Зустріч - це один із компонентів того, як закінчити війну. Це не все, це один із компонентів", - резюмував президент.

Зустріч із Путіним: чи є домовленість

Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним, але віддає перевагу зустрічі утрьох із Трампом.

"У нас немає жодних домовленостей із росіянами, ми домовлялися з Трампом. Ми говорили про тристоронню зустріч, потім у нього був зв'язок із російською стороною, він сказав - давайте зробимо спочатку двосторонній трек, і це за позицією росіян, а потім тристоронній. Я не хочу, щоб ми ставили будь-які умови, які потім хтось буде використовувати як перешкоди для завершення війни. Тому я сказав - ми готові. Але бажано відразу тристоронній формат", - сказав він.

Гарантії безпеки: позиція України

Він також переконаний, що Україні потрібні гарантії безпеки для того, щоб чітко знати, що Росія не нападе знову, коли РФ піднімає питання щодо них, не зрозуміло, що їм загрожує, оскільки вони напали на Україну.

"Гарантії безпеки Україні потрібні для того, щоб чітко ми з вами, наші діти, онуки знали, що Росія на нас не нападе. Це гарантії безпеки проти агресора... Тому що агресор - Росія. Коли Росія порушує питання про гарантії безпеки, я, чесно кажучи, поки що не знаю, хто їм загрожує. Вони на нас напали... І я не зовсім розумію, які гарантії потрібні агресору", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що партнери в Європі хочуть, щоб війна не повторювалася, а "єдиний тригер у цьому - це Росія".

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
/ Главред

Коаліція союзників: головна умова

Президент України також пояснив, що Київ бачить добру волю у більшості країн із "Коаліції охочих", хто готовий надати гарантії безпеки повністю; після того, як буде виписано їхню інфраструктуру, буде зрозуміло, хто і які готовий надати гарантії.

"Ми бачимо добру волю у більшості цих країн. Різні країни з різними обсягами допомоги, з різними можливостями. І поки що зарано говорити, хто може дати своїх військових, хто - розвідку, хто буде присутній у морі, хто - у небі, а хто готовий фінансувати", - сказав Зеленський.

"Тому поки рано говорити про всі країни. Інфраструктура буде написана, виписана, а потім ми будемо розуміти, хто чим і як може допомогти", - додав він.

Що відомо про позицію РФ

Напередодні глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова до продовження переговорів з Україною в будь-якому форматі, але потенційну зустріч на найвищому рівні має бути ретельно підготовлено, і вона має поставити крапку в переговорному процесі.

Він також сказав, що Москва не може погодитися з ситуацією, коли питання колективної безпеки у зв'язку із ситуацією в Україні вирішуватимуться без Росії.

Сценарій завершення війни: що говорять у ОП

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк озвучив можливий варіант завершення війни.

За його словами, Україна може розглянути варіант тимчасового призупинення бойових дій щодо поточної лінії розмежування.

При цьому він наголосив, що юридично Київ не визнає втрату окупованих територій і продовжить добиватися їхнього повернення за допомогою дипломатичних та інших мирних механізмів.

Переговори про припинення війни - новини за темою

Нагадаємо, раніше було названо варіанти гарантій безпеки України. У Reuters із посиланням на джерела повідомили, що США і союзники обговорюють варіанти військового захисту Києва від нападу РФ.

Раніше стало відомо, які гарантії безпеки для України просять у Трампа. Питання порушувалося на зустрічі голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з європейськими військовими представниками.

Як раніше повідомляв Главред, Лавров раніше висунув головну умову Кремля. Він підкреслив, що зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна наразі не запланована.

Інші новини:

Що таке "Коаліція рішучих"

Про створення коаліції в березні 2025 року оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Це об'єднання країн Європи і не тільки, які обіцяють допомогу Україні в боротьбі з країною-агресором РФ. Назва об'єднання виникла завдяки заяві лідера Чехії Петра Павела.

Офіційна назва - "Коаліція рішучих" (Coalition of the Resolute). Але в медіа та виступах політиків часто використовують й інший варіант - "Коаліція охочих" (Coalition of the Willing).

Ключовий предмет обговорення учасників коаліції - можливе розгортання в Україні "міжнародних сил безпеки" в разі досягнення угоди про припинення вогню.

У першому саміті коаліції взяли участь представники 18 країн, а під час онлайн-зустрічі 15 березня "коаліція охочих" збільшилася до 30 учасників.

Роль очільників об'єднання беруть на себе Франція та Британія. До ініціативи приєдналися держави Євросоюзу, члени НАТО, а також країни поза цими блоками.

Серед учасників: Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина та інші.

Першим ідею відправки військ запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський війна Росії та України Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зустріч із Путіним і гарантії для України: Зеленський зробив гучні заяви

Зустріч із Путіним і гарантії для України: Зеленський зробив гучні заяви

16:39Україна
"Болітиме голова і стрибатиме артеріальний тиск": українцям видали важливе попередження

"Болітиме голова і стрибатиме артеріальний тиск": українцям видали важливе попередження

15:15Синоптик
"Я дуже злий": Орбан поскаржився Трампу після удару по "Дружбі", як той відповів

"Я дуже злий": Орбан поскаржився Трампу після удару по "Дружбі", як той відповів

14:44Світ
Реклама

Популярне

Більше
Чому Пугачова і Кіркоров розлучилися насправді - деталі

Чому Пугачова і Кіркоров розлучилися насправді - деталі

В Україні буде справжній Армагеддон: регіони заливатиме дощами з грозами та градом

В Україні буде справжній Армагеддон: регіони заливатиме дощами з грозами та градом

ЗСУ розірвали "ланцюг" ворога: Сирський розповів, як сотні росіян потрапили в пастку

ЗСУ розірвали "ланцюг" ворога: Сирський розповів, як сотні росіян потрапили в пастку

Прийде заповітне полегшення: трьох знаків зодіаку чекають зміни 22 серпня

Прийде заповітне полегшення: трьох знаків зодіаку чекають зміни 22 серпня

Як не переплатити за автоцивілку у 2025 році: 5 законних способів заощадити на страховці

Як не переплатити за автоцивілку у 2025 році: 5 законних способів заощадити на страховці

Останні новини

17:37

Чи були ваші предки угорцями: прізвище розповість про корінне походження

17:27

Володіють мудрістю з минулих життів: які знаки зодіаку вже були тут раніше

17:24

Убивство Фаріон: прокурори заявили про важливе зізнання обвинуваченого Зінченка

17:07

Чому ми плачемо від цибулі – секрети хімії та прості лайфхаки

16:39

Зустріч із Путіним і гарантії для України: Зеленський зробив гучні заяви

В України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – ОгризкоВ України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – Огризко
16:38

Долар стрімко полетів вгору: який курс валют чекає на українців 25 серпня

16:28

Скільки "з'їдають" популярні кросовери: реальний рейтинг витрат палива в УкраїніВідео

15:49

Чому котам не можна підстригати вуса: для чого вони потрібні насправді

15:48

Експерт розповів про спільну позицію антикорупційних активістів з проросійськими блогерами щодо агентури ФСБ в НАБУ

Реклама
15:26

Зустріч Зеленського з Путіним: Лавров висунув головну умову Кремля

15:15

"Болітиме голова і стрибатиме артеріальний тиск": українцям видали важливе попередження

15:13

Чи може водій повернути праворуч: заплутаний тест з ПДР під силу не всімВідео

15:09

Впливає навіть положення руки: як покращити якість мобільного зв'язку за хвилинуВідео

14:44

"Я дуже злий": Орбан поскаржився Трампу після удару по "Дружбі", як той відповів

14:19

У РФ помер популярний співак, автор відомих хітівВідео

14:12

ЗСУ знищили пункт базування російських безпілотників в Криму: що відомо

13:53

"Народила свою копію": співачка Руслана показала рідкісне фото з мамою

13:43

Гороскоп на завтра 23 серпня: Терезам - прибуток, Стрільцям - грандіозний успіх

13:34

Чи варто повертатися до колишніх: психолог дав неочікувану відповідь

13:20

Штучне обмеження виплат суддям підриває незалежність правосуддя – суддя Марина Барсук

Реклама
13:14

Чому не можна казати "велике дякую": якої помилки припускаються багато українцівВідео

13:04

В'язниця або великий штраф за втечу за кордон: Кабмін подав законопроєкт

12:45

Діагностували важке захворювання: Кікроров звалився зі сцени і не зміг встатиВідео

12:40

Горова вперше заговорила про одруження зі своїм обранцем: "П'ять років разом"

12:31

Чим відрізняються два чоловіки: три відмінності треба знайти за 49 секунд

12:13

Обвал ціни на 12%: в Україні дешевшає популярний фрукт, де купити найвигідніше

12:08

"Угоди не буде": мирні зусилля Трампа зайшли в глухий кут за чотири дні - WSJ

11:55

Пиріг із лаваша із секретною начинкою за лічені хвилини - бомбічний смакВідео

11:53

Чи можна відмовитися бути хрещеною чи хрещеним, якщо вас запросили: священник пояснивВідео

11:52

До влади хочуть залучити нових людей: Єрмак заявив про реформування ОП

11:16

Скільки коштує піджак Олени Зеленської - перша леді підкорила своїм виглядом

11:05

Похолодання накриє всю Україну, температура впаде на 5-8 градусів: стала відома дата

11:00

Чи стане Китай гарантом безпеки для України: у Пекіні дали неочікувану відповідь

10:58

Таких цін не було навіть минулого року: вартість одного продукту відчутно впала

10:30

Китайський гороскоп на завтра 23 серпня: Свиням - помилки, Півням - страх

10:20

Мінус п'ять елітних підводників РФ: морський дрон ГУР прорідив лави окупантів

10:08

Наступ на Харків і Суми: Міноборони Росії оприлюднило важливе рішення Путіна

09:57

Як не переплатити за автоцивілку у 2025 році: 5 законних способів заощадити на страховці новини компанії

09:53

Як вибрати стиглий кавун: треба звернути увагу на одну єдину ознакуВідео

09:40

Чому Нікіта Пресняков розлучився з дружиною насправді: "Недостатньо"

Реклама
09:31

ЗСУ одним ударом перекрили потік нафти РФ до Угорщини: в Орбана вибухнули гнівом

09:24

Відправлення військ під командуванням США: названо варіанти гарантій безпеки України

09:05

"Народжується всередині": колишня кохана Налчаджиоглу зробила зізнання

08:19

У армії Путіна розпочався бунт: солдати відмовляються воювати й знищують техніку

08:10

Як РФ залишається без палива ударами ЗСУПогляд

07:55

"НАТО-лайт": Мелоні запропонувала 24-годинний механізм захисту України від РФ

07:10

Чим відрізняються два хлопці, які їдять суші: відповідь треба знайти за 18 секунд

06:58

США засекретили дані про переговори України та Росії - CBS News

06:10

Крим розміром із Техас: як Трамп повеселив світПогляд

05:00

Прийде заповітне полегшення: трьох знаків зодіаку чекають зміни 22 серпня

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти