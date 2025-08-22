Зустріч із Путіним і гарантії для України: Зеленський зробив гучні заяви

Росіяни роблять усе, щоб Дональд Трамп не накладав на них санкцій, і щоб США не тиснули, каже президент.

Володимир Зеленський прокоментував імовірність переговорів із Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Головне із заяв Зеленського:

РФ висуває ультиматуми і не бажає закінчувати війну

Росіяни роблять усе, щоб уникнути санкцій США

Гарантії безпеки Україні потрібні для захисту від РФ

Росія не хоче закінчувати війну, вона хоче висувати ультиматуми, і завдяки їм відтермінувати можливість закінчення війни, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я вважаю так: тиждень тому, чи два тижні тому, неважливо, Росія була там, де вона і перебуває, і перебувала. Вона не хоче, і не хотіла, і не хоче зараз закінчувати війну. Вона хоче висувати ультиматуми, завдяки ультиматумам відстрочити можливість закінчення цієї війни", - сказав він під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.

Глава держави зазначив, що росіяни роблять усе, щоб президент США Дональд Трамп не накладав на них санкції, і щоб Сполучені Штати не тиснули на них тим тиском, який у них є.

Зеленський також наголосив на важливості того, що США долучилися до гарантії безпеки для України.

"Таке об'єднання у Вашингтоні відбулося. Так, об'єднання поки що політичне, так, тільки перші кроки того, що наші команди працюють над гарантіями безпеки, але це важливий був сигнал від Америки, від президента. І "росіяни" пробують зараз щось ще зробити, щоб не зустрічатися", - зазначив він.

"Питання не просто в зустрічі, питання в тому, що вони не хочуть закінчувати війну. Зустріч - це один із компонентів того, як закінчити війну. Це не все, це один із компонентів", - резюмував президент.

Зустріч із Путіним: чи є домовленість

Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним, але віддає перевагу зустрічі утрьох із Трампом.

"У нас немає жодних домовленостей із росіянами, ми домовлялися з Трампом. Ми говорили про тристоронню зустріч, потім у нього був зв'язок із російською стороною, він сказав - давайте зробимо спочатку двосторонній трек, і це за позицією росіян, а потім тристоронній. Я не хочу, щоб ми ставили будь-які умови, які потім хтось буде використовувати як перешкоди для завершення війни. Тому я сказав - ми готові. Але бажано відразу тристоронній формат", - сказав він.

Гарантії безпеки: позиція України

Він також переконаний, що Україні потрібні гарантії безпеки для того, щоб чітко знати, що Росія не нападе знову, коли РФ піднімає питання щодо них, не зрозуміло, що їм загрожує, оскільки вони напали на Україну.

"Гарантії безпеки Україні потрібні для того, щоб чітко ми з вами, наші діти, онуки знали, що Росія на нас не нападе. Це гарантії безпеки проти агресора... Тому що агресор - Росія. Коли Росія порушує питання про гарантії безпеки, я, чесно кажучи, поки що не знаю, хто їм загрожує. Вони на нас напали... І я не зовсім розумію, які гарантії потрібні агресору", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що партнери в Європі хочуть, щоб війна не повторювалася, а "єдиний тригер у цьому - це Росія".

Коаліція союзників: головна умова

Президент України також пояснив, що Київ бачить добру волю у більшості країн із "Коаліції охочих", хто готовий надати гарантії безпеки повністю; після того, як буде виписано їхню інфраструктуру, буде зрозуміло, хто і які готовий надати гарантії.

"Ми бачимо добру волю у більшості цих країн. Різні країни з різними обсягами допомоги, з різними можливостями. І поки що зарано говорити, хто може дати своїх військових, хто - розвідку, хто буде присутній у морі, хто - у небі, а хто готовий фінансувати", - сказав Зеленський. "Тому поки рано говорити про всі країни. Інфраструктура буде написана, виписана, а потім ми будемо розуміти, хто чим і як може допомогти", - додав він.

Що відомо про позицію РФ

Напередодні глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова до продовження переговорів з Україною в будь-якому форматі, але потенційну зустріч на найвищому рівні має бути ретельно підготовлено, і вона має поставити крапку в переговорному процесі.

Він також сказав, що Москва не може погодитися з ситуацією, коли питання колективної безпеки у зв'язку із ситуацією в Україні вирішуватимуться без Росії.

Сценарій завершення війни: що говорять у ОП

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк озвучив можливий варіант завершення війни.

За його словами, Україна може розглянути варіант тимчасового призупинення бойових дій щодо поточної лінії розмежування.

При цьому він наголосив, що юридично Київ не визнає втрату окупованих територій і продовжить добиватися їхнього повернення за допомогою дипломатичних та інших мирних механізмів.

Переговори про припинення війни - новини за темою

Нагадаємо, раніше було названо варіанти гарантій безпеки України. У Reuters із посиланням на джерела повідомили, що США і союзники обговорюють варіанти військового захисту Києва від нападу РФ.

Раніше стало відомо, які гарантії безпеки для України просять у Трампа. Питання порушувалося на зустрічі голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з європейськими військовими представниками.

Як раніше повідомляв Главред, Лавров раніше висунув головну умову Кремля. Він підкреслив, що зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна наразі не запланована.

Інші новини:

Що таке "Коаліція рішучих" Про створення коаліції в березні 2025 року оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Це об'єднання країн Європи і не тільки, які обіцяють допомогу Україні в боротьбі з країною-агресором РФ. Назва об'єднання виникла завдяки заяві лідера Чехії Петра Павела. Офіційна назва - "Коаліція рішучих" (Coalition of the Resolute). Але в медіа та виступах політиків часто використовують й інший варіант - "Коаліція охочих" (Coalition of the Willing). Ключовий предмет обговорення учасників коаліції - можливе розгортання в Україні "міжнародних сил безпеки" в разі досягнення угоди про припинення вогню. У першому саміті коаліції взяли участь представники 18 країн, а під час онлайн-зустрічі 15 березня "коаліція охочих" збільшилася до 30 учасників. Роль очільників об'єднання беруть на себе Франція та Британія. До ініціативи приєдналися держави Євросоюзу, члени НАТО, а також країни поза цими блоками. Серед учасників: Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина та інші. Першим ідею відправки військ запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

