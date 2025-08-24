Розвал Росії та завершення війни: експерт зробив цікавий прогноз

Україна відновить свою територіальну цілісність швидше, ніж Азербайджан.

Найбільш реалістичним сценарієм у війні Росії проти України є заморожування на поточній лінії розмежування. Але з часом українці зможуть відновити свою територіальну цілісність, а російський правлячий режим завалиться. Про це заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

Сценарій завершення війни

В інтерв'ю Главреду він розповів, що найбільш реалістичним сценарієм є завершення війни на нинішній лінії розмежування.

"Найреалістичніший варіант полягає в заморожуванні війни на нинішній лінії розмежування, після чого кожна сторона триматиме за спиною ніж, який вона в майбутньому захоче встромити в тіло противника. На жаль, така цинічна історія. Подивіться на Азербайджан, який тримав "ніж за спиною" 35 років, а потім встромив у тіло супротивника і врешті-решт відновив свою територіальну цілісність", - зазначив Огризко.

Також він вважає, що Україна відновить свою територіальну цілісність швидше, ніж Азербайджан.

"Але у нас все буде набагато швидше, оскільки у Путіна немає 35 років, по-перше, його власного життя, а, по-друге, його режим стільки не проживе. Щойно Путін ослабне, його з'їдять свої ж, а потім режим швидко розвалиться, а з ним і все, що поки що називається "Російською Федерацією", - наголосив Володимир Огризко.

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

