США блокують удари України по Росії: у WSJ дізналися деталі

Вашингтон намагається перешкоджати ударам України по РФ.

Пентагон кілька місяців обмежує удари України по РФ - ЗМІ / Колаж: Главред

Головне:

США обмежують удари України по Росії

Причина - спроби Вашингтона домовитися з Москвою

Обмеження поширюються і на ракети Storm Shadow

Міністерство оборони США вже кілька місяців обмежує далекобійні удари України по території країни-окупанта Росії. Причина - спроба Вашингтона перейти до мирних перемовин із Москвою.

Як Пентагон обмежує удари по Росії

У матеріалі The Wall Street Journal йдеться, що американці перешкоджають далекобійним ударам західною зброєю по Росії. Обмеження стосуються, зокрема, і британсько-французьких атак ракетами Storm Shadow, оскільки вони отримують навігаційні дані від американців.

Заборона на удари по РФ від Пентагону

Журналісти пишуть, що протягом декількох місяців Україні обмежують можливість для далекобійних ударів по Росії. За їхніми даними, така позиція передбачає використання американських тактичних ракет, але публічно про це не говорить ніхто.

Згідно з даними джерела видання, Україна щонайменше раз просила дозволити їй наносити удари по території Росії, але їй відмовляли. Причина - прагнення адміністрації Трамп спонукати Москву до початку перемовин.

Дозвіл на такі удари може дати лише глава Пентагону Піт Гегсет. Причому США не дозволяють Україні наносити удари не лише ракетами ATACMS, а й Storm Shadow, оскільки британські ракети отримують навігаційні дані від США.

Хто автор концепції

Автор такої процедури - заступник міністра оборони Елбрідж Колбі. Його ідея полягає в концентрації військових ресурсів США на тихоокеанському напрямку.

Ідея цієї процедури належить заступнику міністра оборони Елбриджу Колбі. Він виступає за концентрацію військових ресурсів США у протистоянні з Китаєм на тихоокеанському напрямку. За даними ЗМІ, Колбі також був причетний до короткочасного призупинення поставок зброї Україні в липні.

Журналісти підкреслили, що таке рішення США де-факто обмежує рішення адміністрації дозволити удари по Україні.

