Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

США блокують удари України по Росії: у WSJ дізналися деталі

Андрій Ганчук
24 серпня 2025, 11:06
443
Вашингтон намагається перешкоджати ударам України по РФ.
Трамп, удари по Росії
Пентагон кілька місяців обмежує удари України по РФ - ЗМІ / Колаж: Главред

Головне:

  • США обмежують удари України по Росії
  • Причина - спроби Вашингтона домовитися з Москвою
  • Обмеження поширюються і на ракети Storm Shadow

Міністерство оборони США вже кілька місяців обмежує далекобійні удари України по території країни-окупанта Росії. Причина - спроба Вашингтона перейти до мирних перемовин із Москвою.

Як Пентагон обмежує удари по Росії

У матеріалі The Wall Street Journal йдеться, що американці перешкоджають далекобійним ударам західною зброєю по Росії. Обмеження стосуються, зокрема, і британсько-французьких атак ракетами Storm Shadow, оскільки вони отримують навігаційні дані від американців.

відео дня

Заборона на удари по РФ від Пентагону

Журналісти пишуть, що протягом декількох місяців Україні обмежують можливість для далекобійних ударів по Росії. За їхніми даними, така позиція передбачає використання американських тактичних ракет, але публічно про це не говорить ніхто.

Згідно з даними джерела видання, Україна щонайменше раз просила дозволити їй наносити удари по території Росії, але їй відмовляли. Причина - прагнення адміністрації Трамп спонукати Москву до початку перемовин.

Дозвіл на такі удари може дати лише глава Пентагону Піт Гегсет. Причому США не дозволяють Україні наносити удари не лише ракетами ATACMS, а й Storm Shadow, оскільки британські ракети отримують навігаційні дані від США.

Хто автор концепції

Автор такої процедури - заступник міністра оборони Елбрідж Колбі. Його ідея полягає в концентрації військових ресурсів США на тихоокеанському напрямку. Також ЗМІ стверджують, що саме Колбі тимчасово зупинити наші відеовиписки.

Ідея цієї процедури належить заступнику міністра оборони Елбриджу Колбі. Він виступає за концентрацію військових ресурсів США у протистоянні з Китаєм на тихоокеанському напрямку. За даними ЗМІ, Колбі також був причетний до короткочасного призупинення поставок зброї Україні в липні.

Журналісти підкреслили, що таке рішення США де-факто обмежує рішення адміністрації дозволити удари по Україні.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Україна отримає від США понад 3 тисячі ракет з ударом до 450 км, написали журналісти The Wall Street Journal. Ракети мають надійти на баланс ЗСУ через 6 тижнів.

Путін не налаштований йти на мир з Україною, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Москва, як і раніше, ставить перед собою мету капітуляції української держави.

Заява Лаврова про ситуацію з гарантіями безпеки для України де-факто призвели до зриву перемовин Росії і США, пише Bloomberg. Крім того, Путін публічно не підтвердив готовність надати гарантії для України.

Інші новини:

Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США ЗСУ Пентагон війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Які країни стануть гарантами безпеки для України - названо умови та роль Китаю

Які країни стануть гарантами безпеки для України - названо умови та роль Китаю

14:24Війна
Повітряний щит Росії дає тріщину: експерт розповів, що може зламати ППО ворога

Повітряний щит Росії дає тріщину: експерт розповів, що може зламати ППО ворога

13:46Війна
Розвал Росії та завершення війни: експерт зробив цікавий прогноз

Розвал Росії та завершення війни: експерт зробив цікавий прогноз

13:42Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 24 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Один предмет "з’їдає" швидкість Wi-Fi вдома: куди потрібно переставити роутер

Один предмет "з’їдає" швидкість Wi-Fi вдома: куди потрібно переставити роутер

РФ готує масований удар: у Мережі попередили про бомбардувальники з ракетами

РФ готує масований удар: у Мережі попередили про бомбардувальники з ракетами

Українська Атлантида: процвітаюче місто, яке затопили в часи СРСР

Українська Атлантида: процвітаюче місто, яке затопили в часи СРСР

Перший сніг і морози в серпні: які регіони України вже засипало

Перший сніг і морози в серпні: які регіони України вже засипало

Останні новини

15:00

"Свято нашої свободи": як українські зірки привітали Україну з Днем Незалежності

14:44

Лавров вибухнув новою заявою щодо зустрічі Зеленського і ПутінаВідео

14:36

Озимий часник цього не любить: садівниця відкрила секрет ідеальної грядки на зимуВідео

14:35

Де помилка на малюнку із заходом сонця: тільки одиниці вгадають

14:24

Які країни стануть гарантами безпеки для України - названо умови та роль Китаю

В України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – ОгризкоВ України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – Огризко
14:07

Головні тренди осені 2025: стиль, що поєднує класику та авангард

13:46

Повітряний щит Росії дає тріщину: експерт розповів, що може зламати ППО ворога

13:42

Розвал Росії та завершення війни: експерт зробив цікавий прогноз

13:22

7 речей для осені 2025: як створити бездоганний гардероб

Реклама
13:01

У Путіна два сценарії проти України, щодо поступок Кремля є питання - The Times

12:37

Китайський гороскоп на завтра 25 серпня: Півням - проблеми у стосунках, Мавпам - завантаженість

12:37

Україна може повернути всі окуповані території без бою - боєць ГУР назвав умову

12:25

Несподівана знахідка у Дністрі: рибалка зловив рідкісну рибу, яка здивувала мережу

12:24

Любовний гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня

12:21

Велика історія зеленої банкноти: як долар завоював світ

11:54

Перший сніг і морози в серпні: які регіони України вже засипалоВідео

11:22

Речі, що змінили світ: несподівана історія повсякденних предметів

11:18

Росія наполягає на Донбасі: ЗМІ розкрили умову, за якої Україна може погодитися

11:15

Фінансовий гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня

11:13

Популярному українському акторові відірвало палець - що сталося

Реклама
11:06

США блокують удари України по Росії: у WSJ дізналися деталі

10:03

Гривня тримає удар, але євро підкине сюрприз: банкір назвав курс до кінця літа

10:02

Гороскоп Таро на тиждень з 25 по 31 серпня: Діва - нагорода, Лев - турботи

10:00

"Таємно допомагав Україні разом з урядом": Катерина Бужинська розповіла правду про свого чоловіка-іноземцяЕксклюзив

09:57

Чому зупинка війни - це буде рішення не ПутінаПогляд

09:09

Дрони "запалюють" російські тили: безпілотники атакували важливий порт РФ і не тількиВідео

08:57

Путін проти миру в Україні: у США назвали мету Росії

08:49

Карта Deep State онлайн за 24 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:38

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня: Тельцям - глухий кут, Рибам потрібна порада

08:00

Україна отримає від Трампа понад 3 тисячі ракет з ударом до 450 км - ЗМІ

07:10

Де три відмінності між хлопцями, які грають на волинці: тільки найуважніші помітять

06:49

Смерть пропагандиста Вишинського: як приятель моєї юності став зрадникомПогляд

05:30

Нові двері відкриються для чотирьох знаків зодіаку 24 серпня: хто в списку

04:35

10 слів, які дратують філологів: деякі з них можна дуже часто почути від українцівВідео

03:30

Красиві імена для кішок і котів різних забарвлень і характерів: список для натхнення

02:35

Чому коти скидають речі зі столу: причина, про яку не знають господарі

01:27

Різке зростання кількості захворювань на COVID-19 влітку: названо несподівані причини

01:02

Як скласти іспит з водіння з першого разу: названо 6 найпоширеніших помилокВідео

23 серпня, субота
23:35

РФ зібрала під Покровськом орду, якої вистачить для захоплення європейської країни - ЗСУ

23:25

Стильна Олександра Кучеренко показала модний лук

Реклама
23:02

Онук Юрія Нікуліна здивував схожістю із зіркою Діамантової руки

22:21

Йшли до кордонів Дніпропетровщини: бійці РДК зірвали наступ окупантів

21:59

ЗСУ звільнили населений пункт на Донеччині: в ОСУВ "Дніпро" розкрили деталіВідео

21:39

Українські безпілотники атакували важливе щупальце путінського режимуПогляд

21:22

Шість тисяч Шахедів на місяць: РФ планує збільшити масштаби ударів по Україні

21:09

Улюблена риба українців стає розкішшю: ціни підскочили за рік на 14%

19:46

Зачинити вікна в авто можна віддалено: корисна функція, про яку не знають водіїВідео

19:35

Зеленський покарав ексдружину й родичів Путіна: подробиці про нові санкції

18:53

Один предмет "з’їдає" швидкість Wi-Fi вдома: куди потрібно переставити роутер

18:53

"Візьми гвинтівку і сам їдь в Україну": віцепрем'єр Італії накинувся на Макрона

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти