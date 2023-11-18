Конгрес США зможе схвалити нову допомогу для України в середині грудня - Bloomberg

Прихильники України в Конгресі ведуть важку боротьбу за великий пакет допомоги Києву. Тим часом у ЗСУ закінчується паливо, зброя та боєприпаси.

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Військова допомога США для України може затриматися / Колаж: Главред, фото: Фото: US Department of Defense, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, pixabay.com

Схвалення військової допомоги США для України може затягнутися до середини грудня або навіть довше. Це ставить під сумнів здатність Вашингтона підтримувати потік зброї, який, як адміністрація Байдена, так і український уряд, вважають життєво важливим.

Як пише Bloomberg, прихильники України в Конгресі ведуть важку боротьбу за великий пакет допомоги, який є не пов'язаним з обов'язковими законопроектами, які б спонукали до швидких дій.

Найімовірніше, Конгрес зможе завершити переговори і схвалити нову допомогу Україні в середині грудня, тобто майже через два місяці після того, як президент США Джо Байден вперше запросив 61 мільярд доларів для України.

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Сенатори від обох партій планують найближчими днями працювати над угодою щодо пакету допомоги Україні, за який вони зможуть проголосувати після Дня подяки та повернення до Вашингтона.

"Нам потрібно змусити себе вести переговори протягом наступного тижня. В українців закінчується паливо, зброя і боєприпаси", - сказав демократ від Делавера Кріс Кунс, який має тісні зв'язки з Байденом.

За його словами, Конгрес повинен діяти "за графіком, який має значення".

Військова допомога Україні від США

15 листопада Палата представників США схвалила проект про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомога Україні та Ізраїлю. Законопроект спікера Майка Джонсона був ухвалений, щоб запобігти "шатдауну".

Раніше радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що без затвердження нового масштабного пакету допомоги Україні в Конгресі можливості Америки допомогти Києву зменшуються з кожним тижнем.

Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США продовжать в найближчій перспективі виділяти Україні військову допомогу, проте пакети стануть меншими.

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