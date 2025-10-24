Одразу кілька переломів: Анна Саліванчук потрапила у лікарню з сином

Акторка Анна Саліванчук емоційно розповіла про проблеми свого сина.

Анна Саліванчук потрапила до лікарні з дитиною / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Саліванчук

Відома українська акторка Анна Саліванчук потрапила до лікарні зі своїм старшим сином. Складнощами материнства артистка поділилась з підписниками у своєму Instagram.

Зірка терміново поїхала до лікарні з 10-річним Глібом. Як зізналась акторка, вона часта гостя у травмпунктах, адже її син займається активними видами спорту і часто травмується. Цього разу Гліб пошкодив руку під час заняття тхеквондо.

Анна Саліванчук - діти / фото: instagram.com, Анна Саліванчук

"Де б ми ще могли бути, як не в Охматдиті. У нас проблеми. Ми тут часто буваємо, бо син - спортсмен, завжди щось ламає. Зараз палець — тхеквондо, тренування. Опух так добряче. Де б я ще могла цей вечір провести? Мені ще цього не вистачало", — пожалілась Саліванчук.

Саліванчук зізналася, що до останнього вірила — у дитини лише звичайний вивих. Однак рентген виявив одразу кілька переломів. Тепер хлопчик змушений провести місяць у гіпсі. Зірка, яка мала скоро їхати на гастролі, з іронією зауважила, що "дуже щаслива", адже до всіх турбот і справ додалася ще й травма сина.

Анна Саліванчук - фото рентгену сина / фото: instagram.com, Анна Саліванчук

"3-4 тижні в гіпсі. У нас аж два переломи в одному пальці. Я, якщо чесно до останнього думала, що вивих, а ні. Я щаслива, як ніколи... Їду на гастролі, а син з гіпсом", — розповіла акторка.

Анна Саліванчук - чоловік / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що українська акторка Анна Саліванчук досі зберігає в секреті причину розлучення з нардепом і колишнім продюсером Студії Квартал 95 Олександром Божковим. Проте Саліванчук розповіла, що швидко зрозуміла, що хоче дітей саме від Божкова, про що прямо заявила обранцеві.

Також під час бесіди блогер Ніколас Карма помітив, що на Анні Саліванчук є дорогі прикраси від французького ювелірного бренду Van Cleef & Arpels. Саліванчук уточнила, що сережки, ланцюжки та браслети цього бренду їй подарував колишній чоловік.

Про персону: Анна Саливанчук Анна Валеріївна Саліванчук - українська акторка театру і кіно, повідомляє Вікіпедія. Актриса Київського академічного драматичного театру на Подолі. У 2006 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і ТБ ім. І. К. Карпенка-Карого. І. К. Карпенка-Карого.

