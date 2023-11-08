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Патронів не буде: уряд Словаччини заблокував військову допомогу для України

Юрій Берендій
8 листопада 2023, 17:52
Уряд Словачини заблокував черговий пакет допомоги для України у розмірі 40 мільйонів євро.
Патронів не буде: уряд Словаччини заблокував військову допомогу для України
Уряд Словаччини заблокував військову допомогу для України / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Новий уряд прем'єра Словаччини Роберта Фіцо не прийняв пропозицію колишнього Міністерства оборони країни щодо чотирнадцятого пакету військової допомоги для України, який становив понад 40 мільйонів євро. Про це повідомляє новина на порталі TASR.

"Військова допомога мала складатися з чотирьох мільйонів одиниць набоїв калібру 7,62 мм, 5172 одиниць великокаліберних боєприпасів для гармат калібру 125 мм, 140 ракет для системи протиповітряної оборони "Куб", восьми мінометів та 1200 мін", - йдеться у повідомленні. агенства.

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Також зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Словаччина надала Україні тринадцять пакетів військової допомоги на загальну суму 671 мільйон євро.

Важливо відзначити, що ймовірно, мова йде про пакет допомоги, проти надання якого виступила президентка Словаччини Зузана Чапутова, оскільки ця пропозиція з'явилася після парламентських виборів.

Мартін Стрижинець, прес-секретар Зузани Чапутової, пояснив, що вона таким чином висловлює повагу до результатів демократичних виборів, на яких переможець з Smer-SD обіцяв своїм виборцям "не надавати жодного патрона Україні".

Міжнародна допомога Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, комітет з закордонних справ Палати представників Конгресу США схвалив законопроект щодо передачі російських конфіскованих активів Україні.

Також, міністр оборони Франції, Себастьян Лекорню, оголосив намір надати додаткову допомогу Україні, включаючи виділення 200 мільйонів євро для підтримки закупівлі французької військової техніки Україною через Фонд підтримки України.

Водночас, сенатори з демократичної партії в Сенаті США взяли заблокували спроби республіканців отримати швидке затвердження законопроекту, який передбачав би надання невідкладної допомоги Ізраїлю. Цей законопроект був схвалений Палатою представників минулого тижня, але він не містив обов'язкової допомоги Україні в її боротьбі з Росією.

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війна в Україні новини Словаччини військова допомога
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