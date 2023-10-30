"Світ забуде": у Британії зробили  заяву щодо збільшення військової допомоги Україні

Велика Британія пообіцяла збільшити обсяг військової допомоги, яку надає Україні. Окрім того, країна планує співпрацювати з іншими союзниками, щоб забезпечити Києву необхідну підтримку. Про це заявив міністр оборони Британії Грант Шаппс у соцмережі Х.
"Путін сподівається, що світ забуде про термінову необхідність підтримки України. Велика Британія ніколи цього не допустить", - йдеться у повідомленні.
Шаппс сказав, що Британія надасть більше військової підтримки і об'єднає союзників, щоб дати Україні те, що їм потрібно для перемоги.
"Це було моє послання віцепрем'єру Олександру Кубракову сьогодні", - додав глава Міноборони Британії.
Військова допомога Україні
17 жовтня повідомлялося про те, що Байден планує попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю. Тоді з'явилась версія про те, що гроші будуть виділені в рамках спільного пакету допомоги Україні та Ізраїлю, щоб добитись схвалення ініціативи з боку "республіканців".
19 жовтня Байден виступив зі зверненням і заявив, що Ізраїлю потрібна допомогти в боротьбі з ХАМАС, а Україні – для відбиття військового нападу агресора Росії.
20 жовтня Байден запросив у Конгресу 61 мільярд доларів для України в рамках широкого пакету допомоги на 106 мільярдів доларів. З цих грошей більшу частину отримала б Україна, а Ізраїль - 14,3 мільярда доларів.
Згодом стало відомо про те, що у США блокують пакет допомоги Україні та Ізраїлю. Сенат Штатів може заблокувати пакет допомоги Києву та Єрусалиму через розбіжності в лавах сенаторів-"республіканців", пишуть американські журналісти.
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