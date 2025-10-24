Жорсткі санкції поки що в резерві: чому Трамп обрав середній варіант тиску на РФ - WSJ

Експерти вважають, що для реального тиску одних санкцій не вистачить - наступним кроком можуть стати поставки Україні ракет "Томагавк".

Президенту США запропонували три варіанти санкцій проти РФ

У США розробили три пакети санкцій проти Росії. Вони були готові до застосування вже кілька місяців тому. Президент США Дональд Трамп вибрав середній варіант обмежень.

Як пише The Wall Street Journal, Трампу було представлено три плани антиросійських санкцій:

жорсткий варіант, спрямований безпосередньо на російську промисловість і високопоставлених російських керівників;

середній варіант, спрямований на російську енергетичну галузь;

більш м'який варіант, що включає обмежені санкції.

Видання зазначає, що високопоставлений представник Білого дому заявив, що Трамп ясно дав зрозуміти, що настав час покласти край війні Росії проти України, додавши, що він і надалі буде шукати мирне вирішення конфлікту.

"Нові санкції, спрямовані конкретно проти енергетичних компаній "Лукойл" і "Роснефть", є черговим кроком у спробах Трампа покласти кінець російсько-українській війні та закріпити свою давню репутацію миротворця", - ідеться в статті.

При цьому, крім санкцій, у Трампа є й інші інструменти для посилення тиску на главу РФ Володимира Путіна, але він поки що ними не скористався. Зокрема, йдеться про відправку Україні крилатих ракет великої дальності "Томагавк", введення нових вторинних санкцій щодо будь-яких компаній, які ведуть бізнес із російськими нафтовими гігантами, які перебувають під санкціями, або запровадження нових санкцій проти великого так званого тіньового флоту російських танкерів, які перевозять нелегальну нафту.

"Трамп залишає деякі питання за дужками, тому що він усе ще дуже хоче укласти угоду з Путіним. Це показує, що він просто розчарований тим, що Путін досі не підтримав його плани", - сказав Курт Волкер, спецпредставник Трампа з питань України в його першій адміністрації.

Одних санкцій може бути замало

Волкер вважає, що для того, щоб змусити Путіна піти на серйозні поступки, буде потрібно "набагато більше, ніж просто санкції". За його словами, відправка "Томагавків" в Україну стане наступним важливим кроком.

Проте, за словами представників адміністрації, санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу" можуть кардинально змінити ситуацію в економіці, з огляду на те, наскільки залежна тендітна економіка Росії військового часу від доходів від нафти і газу.

Протягом дня після оголошення санкцій індійські нафтопереробні компанії зробили кроки зі скорочення поставок нафти в свою країну з Росії, а китайські державні нафтові компанії, принаймні тимчасово, призупинили закупівлі російської нафти.

Чи буде новий пакет санкцій проти РФ

Трамп поки що не дав зрозуміти, чи введе він додаткові санкції США щодо Росії, посилюючи тиск на Путіна з метою укладення мирної угоди.

"Тепер питання в тому, чи спостерігаємо ми фундаментальну перебудову стратегії Трампа, чи це всього лише тимчасовий захід, покликаний продемонструвати невдоволення тим фактом, що росіяни абсолютно не співпрацюють на дипломатичному фронті", - заявив віце-президент з досліджень аналітичного центру "Фонд Карнегі за міжнародний мир" Ендрю Вайс.

США запровадили санкції проти РФ - що відомо

Як писав Главред, 22 жовтня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Штати суттєво посилять санкції проти Росії.

Пізніше Міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. У відомстві закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Нові обмеження стосуються 28 дочірніх підприємств "Роснефти" і 6 дочірніх компаній "Лукойла".

"При цьому санкції стосуються структур під контролем "Роснефти" і "Лукойлу" більш ніж на 50%, навіть якщо вони не включені до списку безпосередньо", - зазначили в Міністерстві фінансів США.

Пізніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що запровадження нових санкцій проти Росії не повинно було стати несподіванкою та не означає, що Вашингтон відмовляється від переговорів із Москвою.

Законопроєкт США про 500% мита - це геополітична "кувалда"

Політичний аналітик Тарас Загородній в інтерв'ю виданню Главред заявив, що американський законопроєкт про введення 500-відсоткового мита на торгівлю з партнерами Росії може стати потужним геополітичним інструментом тиску, але його реалізація може призвести до загострення відносин не лише з Китаєм та Індією, а й з Європейським союзом.

За словами експерта, один з авторів ініціативи - сенатор Ліндсі Грем - фактично націлений на Пекін: Китай розглядають як основну мету, на другому місці Індія, на третьому - Бразилія.

При цьому Європа в обговоренні практично не згадується, що, на думку Загороднього, викликає питання.

"Але Грем мовчить про ЄС. А як у такому разі Орбан купить російську нафту? Теж буде говорити, що вітром надуло? Або скраплений газ із Мурманська? Підводних каменів багато", - додав політичний експерт.

Загородній підкреслив, що загалом підтримує ініціативу і розраховує на її ухвалення. Він вважає, що такий механізм працюватиме в довгостроковій перспективі - фактично стане потужним інструментом тиску для майбутніх президентів США. За його словами, кожен наступний глава Білого дому отримає "кувалду" - і зможе використовувати її на власний розсуд.

