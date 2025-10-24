Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Жорсткі санкції поки що в резерві: чому Трамп обрав середній варіант тиску на РФ - WSJ

Анна Ярославська
24 жовтня 2025, 10:03
251
Експерти вважають, що для реального тиску одних санкцій не вистачить - наступним кроком можуть стати поставки Україні ракет "Томагавк".
Трамп, Путін, санкції
Президенту США запропонували три варіанти санкцій проти РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП, сайт Кремля

Коротко:

  • США підготували три пакети санкцій проти РФ
  • Трамп вибрав середній варіант, націлений на енергетичний сектор
  • Санкції розглядають як інструмент тиску на Путіна для прискорення мирних переговорів

У США розробили три пакети санкцій проти Росії. Вони були готові до застосування вже кілька місяців тому. Президент США Дональд Трамп вибрав середній варіант обмежень.

Як пише The Wall Street Journal, Трампу було представлено три плани антиросійських санкцій:

відео дня
  • жорсткий варіант, спрямований безпосередньо на російську промисловість і високопоставлених російських керівників;
  • середній варіант, спрямований на російську енергетичну галузь;
  • більш м'який варіант, що включає обмежені санкції.

Видання зазначає, що високопоставлений представник Білого дому заявив, що Трамп ясно дав зрозуміти, що настав час покласти край війні Росії проти України, додавши, що він і надалі буде шукати мирне вирішення конфлікту.

"Нові санкції, спрямовані конкретно проти енергетичних компаній "Лукойл" і "Роснефть", є черговим кроком у спробах Трампа покласти кінець російсько-українській війні та закріпити свою давню репутацію миротворця", - ідеться в статті.

При цьому, крім санкцій, у Трампа є й інші інструменти для посилення тиску на главу РФ Володимира Путіна, але він поки що ними не скористався. Зокрема, йдеться про відправку Україні крилатих ракет великої дальності "Томагавк", введення нових вторинних санкцій щодо будь-яких компаній, які ведуть бізнес із російськими нафтовими гігантами, які перебувають під санкціями, або запровадження нових санкцій проти великого так званого тіньового флоту російських танкерів, які перевозять нелегальну нафту.

"Трамп залишає деякі питання за дужками, тому що він усе ще дуже хоче укласти угоду з Путіним. Це показує, що він просто розчарований тим, що Путін досі не підтримав його плани", - сказав Курт Волкер, спецпредставник Трампа з питань України в його першій адміністрації.

Одних санкцій може бути замало

Волкер вважає, що для того, щоб змусити Путіна піти на серйозні поступки, буде потрібно "набагато більше, ніж просто санкції". За його словами, відправка "Томагавків" в Україну стане наступним важливим кроком.

Проте, за словами представників адміністрації, санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу" можуть кардинально змінити ситуацію в економіці, з огляду на те, наскільки залежна тендітна економіка Росії військового часу від доходів від нафти і газу.

Протягом дня після оголошення санкцій індійські нафтопереробні компанії зробили кроки зі скорочення поставок нафти в свою країну з Росії, а китайські державні нафтові компанії, принаймні тимчасово, призупинили закупівлі російської нафти.

Жорсткі санкції поки що в резерві: чому Трамп обрав середній варіант тиску на РФ - WSJ
Ракета Tomahawk / Інфографіка: Главред ​

Чи буде новий пакет санкцій проти РФ

Трамп поки що не дав зрозуміти, чи введе він додаткові санкції США щодо Росії, посилюючи тиск на Путіна з метою укладення мирної угоди.

"Тепер питання в тому, чи спостерігаємо ми фундаментальну перебудову стратегії Трампа, чи це всього лише тимчасовий захід, покликаний продемонструвати невдоволення тим фактом, що росіяни абсолютно не співпрацюють на дипломатичному фронті", - заявив віце-президент з досліджень аналітичного центру "Фонд Карнегі за міжнародний мир" Ендрю Вайс.

санкции
Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

США запровадили санкції проти РФ - що відомо

Як писав Главред, 22 жовтня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Штати суттєво посилять санкції проти Росії.

Пізніше Міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. У відомстві закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Нові обмеження стосуються 28 дочірніх підприємств "Роснефти" і 6 дочірніх компаній "Лукойла".

"При цьому санкції стосуються структур під контролем "Роснефти" і "Лукойлу" більш ніж на 50%, навіть якщо вони не включені до списку безпосередньо", - зазначили в Міністерстві фінансів США.

Пізніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що запровадження нових санкцій проти Росії не повинно було стати несподіванкою та не означає, що Вашингтон відмовляється від переговорів із Москвою.

Законопроєкт США про 500% мита - це геополітична "кувалда"

Політичний аналітик Тарас Загородній в інтерв'ю виданню Главред заявив, що американський законопроєкт про введення 500-відсоткового мита на торгівлю з партнерами Росії може стати потужним геополітичним інструментом тиску, але його реалізація може призвести до загострення відносин не лише з Китаєм та Індією, а й з Європейським союзом.

За словами експерта, один з авторів ініціативи - сенатор Ліндсі Грем - фактично націлений на Пекін: Китай розглядають як основну мету, на другому місці Індія, на третьому - Бразилія.

При цьому Європа в обговоренні практично не згадується, що, на думку Загороднього, викликає питання.

"Але Грем мовчить про ЄС. А як у такому разі Орбан купить російську нафту? Теж буде говорити, що вітром надуло? Або скраплений газ із Мурманська? Підводних каменів багато", - додав політичний експерт.

Загородній підкреслив, що загалом підтримує ініціативу і розраховує на її ухвалення. Він вважає, що такий механізм працюватиме в довгостроковій перспективі - фактично стане потужним інструментом тиску для майбутніх президентів США. За його словами, кожен наступний глава Білого дому отримає "кувалду" - і зможе використовувати її на власний розсуд.

Інші новини:

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції новини США Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Частину України засипле мокрим снігом: де та коли чекати на опади

Частину України засипле мокрим снігом: де та коли чекати на опади

12:35Синоптик
Впав у кому після мобілізації: у Києві в ТЦК помер хлопець

Впав у кому після мобілізації: у Києві в ТЦК помер хлопець

12:16Україна
Зона небезпеки розширюється: Валерій Яковенко - про ризики далекобійних КАБ та FPV-дронів

Зона небезпеки розширюється: Валерій Яковенко - про ризики далекобійних КАБ та FPV-дронів

12:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Потужний шторм атакує Україну: у яких областях буде справжній Армагеддон

Потужний шторм атакує Україну: у яких областях буде справжній Армагеддон

Долар злетів до максимуму з кінця січня, євро шалено підскочив: новий курс валют

Долар злетів до максимуму з кінця січня, євро шалено підскочив: новий курс валют

Як українцям за лічені хвилини зігріти квартиру під час блекаутів

Як українцям за лічені хвилини зігріти квартиру під час блекаутів

Світло вимикаютимуть впродовж 16 годин: нові графіки відключень на 24 жовтня

Світло вимикаютимуть впродовж 16 годин: нові графіки відключень на 24 жовтня

Останні новини

12:58

В Україні серйозний дефіцит газу: нардеп закликав відкласти початок опалювального сезону

12:55

Урожай буде через місяць: як виростити полуницю вдома на підвіконні

12:50

Чай з російським присмаком: хто стоїть за популярними брендами чаю - розслідування

12:47

У росіян масово погасло світло після зухвалої атаки дронів: перші деталі

12:35

Частину України засипле мокрим снігом: де та коли чекати на опади

Росія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – СтупакРосія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – Ступак
12:33

Гороскоп Таро на завтра 25 октября: Овнам - заглянуть в себя, Водолеям - подумать о теле

12:30

"Десятки загиблих": Дмитро Дікусар звернувся до українців та зробив заяву

12:16

Впав у кому після мобілізації: у Києві в ТЦК помер хлопець

12:10

Прийдуть біди, нещастя та проблеми: у які роки не можна святкувати День народження

Реклама
12:00

Зона небезпеки розширюється: Валерій Яковенко - про ризики далекобійних КАБ та FPV-дронів

11:57

Чи враховується стаж при роботі на півставки: важливі нюанси для пенсії

11:56

Партія Порошенка на 5 років "окупувала" приміщення в центрі Києва і заробляла на суборенді - військовий про виселення "Євросолідарності"

11:47

Під завалами шукають людей: Росія обстріляла КАБами Харків, є поранені

11:44

Вигляд дивує багатьох: в Україні знайшли незвичний, але дуже рідкісний грибВідео

11:38

Одразу кілька переломів: Анна Саліванчук потрапила у лікарню з сином

11:29

Телемарафон "Єдині новини": ключові підсумки з початку мовлення

11:25

Газ можуть відключати по годинах: чому це небезпечніше, ніж віялові відключення світлаВідео

11:24

"Вона покинула проєкт": учасниця "Холостяка" злила правду про шоу

11:17

"Точаться бої за кожен двір": у ЗСУ сказали, де на фронті загострюється ситуація

11:02

День зимового сонцестояння 2025: коли буде та чого категорично не можна робити у цю дату

Реклама
10:53

Київ під тиском: в США розповіли, як Трамп добивається мирних переговорів

10:41

Найманці закінчились, РФ відправляє на фронт штурмові роти з жінок - Атеш

10:34

Китайський гороскоп на завтра 25 жовтня: Драконам - труднощі, Півням - нерви

10:33

"Жив з повіями": Бєдняков передав уїдливий привіт зрадниці Тодоренко

10:28

Одні регіони заливатиме дощами, а в інших буде потепління: прогноз погоди на вихідні

10:23

Шкаралупа "злітатиме" сама: що треба додати у воду під час варіння яєць

10:20

У РФ помер легендарний КВНщик із П'ятигорська

10:03

Жорсткі санкції поки що в резерві: чому Трамп обрав середній варіант тиску на РФ - WSJ

09:58

Різка зміна риторики РФ: в ISW розповіли, чому Путін і Медведєв "атакують" Трампа після санкцій

09:48

Зірка "Жіночого Кварталу" показала свого бойфренда - подробиці

09:45

Ціна вже перевалила за 100 гривень: в Україні невпинно дорожчає один продукт

09:29

У Німеччині закликають обмежити в’їзд для молодих українців: у чому причина

09:28

Такою ви цю страву точно не бачили: рецепт шуби у рожевих млинцяхВідео

09:08

Всупереч усьому: знаки зодіаку, які чинять по-своєму і не дотримуються правил

08:42

Частина росіян залишилася без світла: вночі дрони атакували дві області РФВідео

08:22

Чи зможуть санкції США змусити Путіна припинити війну: зʼявився прогноз аналітиків

08:10

Провал РФ на фронті та втрати окупантів у жовтніПогляд

07:40

Дрон влучив у житловий будинок у Херсоні, Кіровоградщина - без світла: наслідки нічної атаки

06:57

Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдетьсяВідео

06:21

Грошей на виплати СВОшникам немає: як Україна б'є по ахіллесовій п'яті КремляПогляд

Реклама
05:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти оленя

05:30

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Ракам - праздник, Львам - мудрость, Девам - конфликтВідео

04:56

Гороскоп на завтра 25 жовтня: Терезам - винагорода, Водоліям - велика сварка

04:34

Неприємний запах зникне з холодильника за три години: що треба зробити

04:00

"Щоб більше таке не ляпала": Леся Нікітюк звернулася до відомої акторки

03:30

Доля готує подарунок: трьох знаків зодіаку скоро чекає сплеск достатку

02:45

"Живе з нами": Ілона Гвоздьова зізналась, хто врятував її від розлучення

02:02

Лише один нюанс може змусити Путіна закінчити війну - про що йдетьсяВідео

00:25

ЄС відклав виділення 140 млрд євро Україні через страх однієї країни - Bloomberg

23 жовтня, четвер
23:12

Які електромобілі мають найдовговічніші акумулятори - визначено 10 лідерів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт Міддлтон
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти