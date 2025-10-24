Одні регіони заливатиме дощами, а в інших буде потепління: прогноз погоди на вихідні

Що дізнаєтесь:
- Якою буде погода на вихідних Україні
- Які регіони накриють дощі
- Де буде найхолодніша погода
Погода в Україні найближчими вихідними буде різною. В одних областях очікуються дощі, а в інші прийде сильне потепління. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.
Погода 25 жовтня
У суботу, 25 жовтня, прийде похолодання у західні та північні області. Вночі дощі будуть по всій Україні, а вдень затримаються у північних та східних областях.
Температура повітря у західних та північних областях знизиться до 8-12 градусів тепла. В інших регіонах очікується 12-18 градусів тепла.
Погода 26 жовтня
У неділю, 26 жовтня, холодно буде на заході. Там температура повітря опуститься до 9-12 градусів тепла. В інших регіонах потеплішає до 12-17 градусів тепла, а на півдні - до +19 градусів.
"Вітер вихідними повсюди західний, сильний!" - наголосила Діденко.
Погода у Києві
Погода у Києві буде дощовою. Вітер у ці дні буде західний із сильними поривами.
"Температура повітря вдень у суботу +8,+9 градусів, у неділю потепліє до +12, +13 градусів. Так що краще в найближчий парк чи ліс прогулятися у неділю", - зазначила Діденко.
Погода в Україні - новини за темою
Як писав Главред, впродовж цього тижня українці можуть очікувати на невелике потепління, однак синоптики попереджають - до кінця жовтня температурний фон знову може знизитися.
Тим часом синоптикиня Наталія Діденко зазначала, що погода в Україні у середу, 22 жовтня, буде без якихось особливих опадів, але можливі заморозки.
Про заморозки у східних областях попереджали і в Укргідрометцентрі. У цих регіонах на 23 жовтня оголосили штормове попередження.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
