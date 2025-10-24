Одні регіони заливатиме дощами, а в інших буде потепління: прогноз погоди на вихідні

Погода в Україні 25-26 жовтня буде різною. У багатьох областях будуть лити дощі.

Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Що дізнаєтесь:

Якою буде погода на вихідних Україні

Які регіони накриють дощі

Де буде найхолодніша погода

Погода в Україні найближчими вихідними буде різною. В одних областях очікуються дощі, а в інші прийде сильне потепління. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

Погода 25 жовтня

У суботу, 25 жовтня, прийде похолодання у західні та північні області. Вночі дощі будуть по всій Україні, а вдень затримаються у північних та східних областях.

Температура повітря у західних та північних областях знизиться до 8-12 градусів тепла. В інших регіонах очікується 12-18 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня / фото: ventusky

Погода 26 жовтня

У неділю, 26 жовтня, холодно буде на заході. Там температура повітря опуститься до 9-12 градусів тепла. В інших регіонах потеплішає до 12-17 градусів тепла, а на півдні - до +19 градусів.

"Вітер вихідними повсюди західний, сильний!" - наголосила Діденко.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода у Києві

Погода у Києві буде дощовою. Вітер у ці дні буде західний із сильними поривами.

"Температура повітря вдень у суботу +8,+9 градусів, у неділю потепліє до +12, +13 градусів. Так що краще в найближчий парк чи ліс прогулятися у неділю", - зазначила Діденко.

Прогноз погоди у Києві / фото: meteoprog

Як писав Главред, впродовж цього тижня українці можуть очікувати на невелике потепління, однак синоптики попереджають - до кінця жовтня температурний фон знову може знизитися.

Тим часом синоптикиня Наталія Діденко зазначала, що погода в Україні у середу, 22 жовтня, буде без якихось особливих опадів, але можливі заморозки.

Про заморозки у східних областях попереджали і в Укргідрометцентрі. У цих регіонах на 23 жовтня оголосили штормове попередження.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

