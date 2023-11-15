У США схвалили проєкт фінансування без допомоги Україні, щоб уникнути "шатдауну"

Якщо законопроект про державне фінансування буде ухвалений Сенатом, президент Байден буде готовий підписати документ.

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Байден підпише законопроект про фінансування, якщо його ухвалить Сенат, пишуть ЗМІ / Колаж: Главред, фото: twitter.com/WhiteHouse, pixabay.com

Палата представників США схвалила проект про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомогу Україні та Ізраїлю. Законопроєкт спікера Майка Джонсона був ухвалений, щоб запобігти "шатдауну", пише CNN.

"За" проголосували 336 конгресменів, а "проти" - 95. При цьому, 209 голосів дали демократи.

Схвалений Палатою законопроект передбачає продовження фінансування уряду США після 17 листопада – тоді має закінчитися дія попереднього тимчасового бюджету, ухваленого на початку жовтня.

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Відповідний план, запропонований спікером Джонсоном, дасть американським законодавцям більше часу, щоб спробувати обговорити і прийняти законопроекти про бюджет на весь рік.

Законопроект передбачає продовження фінансування до 19 січня пріоритетних напрямків.

Повідомляється, що решта уряду фінансуватиметься до 2 лютого.

При цьому, цей законопроект не передбачає додаткової допомоги Ізраїлю або Україні.

Сенат повинен буде схвалити його до п'ятниці.

Якщо законопроект про державне фінансування буде ухвалений Сенатом, президент Джо Байден буде готовий його підписати. Про це пише CNN з посиланням на неназваного представника Білого дому

"Якщо це ухвалить Сенат, президент підпише резолюцію, яка зберігає поточні рівні фінансування та не містить шкідливих політичних факторів", - сказав співрозмовник видання.

Чиновник також закликав Конгрес ухвалити фінансування для Ізраїлю, України та безпеки кордонів.

Тим часом представник Держдепартаменту США Метью Міллер під час пресбрифінгу у Вашингтоні у вівторок заявив, що питання виділення додаткової допомоги Україні перебувають у критичній точці.

Пентагон публічно заявив, що вичерпано приблизно близько 95 відсотків коштів для надання допомоги Україні у сфері безпеки, яка є дуже важливою.

Міллер зазначив, що вважає терміновою справою схвалення Палатою представників додаткових запитів на допомогу. За його словами, це стосується не лише фінансування допомоги для безпеки України та Ізраїлю, а й для фінансування гуманітарної допомоги для народу Гази.

Військова допомога США Україні

Президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, який включає понад 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.

Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядалися Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом з асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.

Американські законодавці схвально відгукуються щодо окремих законопроектів про надання допомоги Україні та Ізраїлю, проте Джо Байден попередив, що такі ініціативи, які "не відповідають безпеці США", він буде блокувати.

14 листопада радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що без затвердження нового масштабного пакету допомоги Україні в Конгресі можливості США зменшуються з кожним тижнем.

Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США продовжать в найближчій перспективі виділяти Україні військову допомогу, проте пакети стануть меншими.

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