Ціна вже перевалила за 100 гривень: в Україні невпинно дорожчає один продукт

Коротко:
- Огірки в Україні продовжують стрімко дорожчати
- Наразі їх продають по 90-110 гривень за кілограм
- З початку тижня ціна вже зросла на 21%
Цього тижня в Україні вкотре підвищились ціни на огірки. Основною причиною такого різкого подорожчання стало сезонне скорочення пропозиції овочів у місцевих господарствах. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Зазначається, що сезон реалізації огірків в українських тепличних комбінатах близький до завершення.
"Господарства зараз проводять зачистку в теплицях, тому пропонують свою продукцію переважно дрібним оптом. Варто також зазначити, що якість огірків в останніх вибірках значно знизилася, але це не заважає продавцям підвищувати відпускні ціни у цьому сегменті", - йдеться у повідомленні.
Так, тільки з початку тижня ціна на огірки зросла в середньому на 21%, і сьогодні овоч продають по 90-110 грн/кг.
Аналітики додають, що на сьогоднішній день вартість тепличних огірків в Україні вже в середньому на 11% вища, ніж за аналогічний період минулого року.
"Така ситуація на українському ринку може призвести до того, що імпортери почнуть постачання цієї продукції з Туреччини вже наступного тижня. У такому разі ціни на огірки з місцевих господарств можуть призупинити зростання під тиском дешевшої імпортної продукції", - підсумували в EastFruit.
Ціни на продукти у жовтні
Головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", д.е.н. Інна Сало говорила, що впродовж жовтня 2025 року очікується здорожчання плодових на 5-7 %.
Зокрема, за її словами, ціни на салатні овочі, зі зниженням їх сезонної пропозиції, поступово зростатимуть.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні зафіксували ріст цін на ріпчасту цибулю. Вона подорожчала, оскільки частину врожаю досі не зібрали з полів через несприятливі погодні умови, тому овочі поступово псуються.
Головна спеція для українців - сіль також неочікувано подорожчала. Її вартість помітно зросла у порівнянні не лише з попереднім місяцем, але й останніми роками.
Водночас, серед круп найпомітніше подорожчали рис та гречка. Ціни на них вищі на кілька гривень, ніж середньомісячні показники за вересень цього року.
Про джерело: EastFruit
EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.
