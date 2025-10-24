У РФ помер легендарний КВНщик із П'ятигорська

Артист довгий час хворів і приймав своє важке захворювання.

https://glavred.net/starnews/v-rf-skonchalsya-legendarnyy-kvnshchik-iz-pyatigorska-10709120.html Посилання скопійоване

Помер популярний КВНщик із РФ / Колаж Главред, фото The Voice

Коротко:

Що трапилося з артистом

Як проявлялася його хвороба

У терористичній Росії повідомили про смерть учасника команди КВК "Збірна П'ятигорська" Павла Козмопулоса.

Як повідомляють російські пропагандисти, у віці 29 років артист почав втрачати зір і слух, через якийсь час у нього діагностували пухлину мозку.

відео дня

Після кількох операцій у нього частково відновився зір, а ось слух повернути не вдалося.

"Коли немає в людини слуху, це не трагедія. Немає зору - теж не трагедія! Немає рук, ніг - не трагедія. Трагедія, це коли у людини немає мізків", свідчить напис у шапці профілю Козмопулоса. Павло Козмопулос активно вів блог у соцмережі, в якому ділився думками. Павло помер після тривалої хвороби в лікарні міста Мінеральні Води.

Помер Павло Козмопулос / Фото Стархіт

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, що у віці 20 років померла українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна. Зазначається, що Єлизавета Хоровінкіна була студенткою кафедри спортивних видів гімнастики. Вона почала займатися художньою гімнастикою з чотирьох років і зібрала значну колекцію нагород.

Також Голлівуд вразила трагічна новина: стало відомо про смерть популярної голлівудської актриси Даян Кітон. Друг актриси розповів, що "вона дуже раптово захворіла, що стало несамовитою трагедією для всіх, хто її любив".

Вас також може зацікавити:

Що таке КВН КВК - телевізійні гумористичні ігри, в яких команди різних колективів (навчальних закладів, вишів, підприємств, міст тощо) змагаються в гумористичних відповідях на поставлені запитання, імпровізаціях на поставлені теми, розігруванні заздалегідь заготовлених сцен тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред