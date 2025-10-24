У РФ помер легендарний КВНщик із П'ятигорська

Коротко:
- Що трапилося з артистом
- Як проявлялася його хвороба
У терористичній Росії повідомили про смерть учасника команди КВК "Збірна П'ятигорська" Павла Козмопулоса.
Як повідомляють російські пропагандисти, у віці 29 років артист почав втрачати зір і слух, через якийсь час у нього діагностували пухлину мозку.
Після кількох операцій у нього частково відновився зір, а ось слух повернути не вдалося.
"Коли немає в людини слуху, це не трагедія. Немає зору - теж не трагедія! Немає рук, ніг - не трагедія. Трагедія, це коли у людини немає мізків", свідчить напис у шапці профілю Козмопулоса. Павло Козмопулос активно вів блог у соцмережі, в якому ділився думками. Павло помер після тривалої хвороби в лікарні міста Мінеральні Води.
Що таке КВН
КВК - телевізійні гумористичні ігри, в яких команди різних колективів (навчальних закладів, вишів, підприємств, міст тощо) змагаються в гумористичних відповідях на поставлені запитання, імпровізаціях на поставлені теми, розігруванні заздалегідь заготовлених сцен тощо.
