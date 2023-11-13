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"Путін рано радіє": у Німеччині анонсували потужну військову допомогу Україні

Олексій Тесля
13 листопада 2023, 21:42
Підтримка України буде значно розширена, особливо в наступному році, підкреслила Анналена Бербок.
Бербок, Путін
Анналена Бербок обіцяє жорстко протидіяти Володимиру Путіну / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла масово розширити підтримку України для протидії агресії РФ.

За її словами, президент Росії Володимир Путін, який півтора роки атакує Україну, рано радіє, повідомляє Welt.

"Якою б сильною не була нинішня кризова дипломатія по Близькому і Середньому Сходу, також важливо, щоб ми стикалися з геополітичними викликами тут на локальному рівні", — сказала вона на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі.

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Глава МЗС Німеччини каже, що підтримка України буде значно розширена, особливо в наступному році.

Що говорять у Бундестазі

У свою чергу член СДПН Міхаель Рот привітав плани збільшити військову допомогу Україні. "Ми зробили багато, але тепер ми повинні зробити більше, і, перш за все, ми повинні зробити це швидше", — сказав він. Особливо його турбує достатнє постачання Збройних сил України боєприпасами і артилерією.

Разом з тим німецький політик переконаний, що Німеччина не може лише одна надавати підтримку Україні і закликає інші країни робити те ж саме.

"Миру не буде, якщо ми послабимо нашу підтримку України", – попередив Рот. Він переконаний, що якщо Росія переможе, то на кону буде не тільки майбутнє вільної України, а й Східної Європи і тоді Росія почне нові конфлікти.

Військова допомога ФРН Україні

Раніше повідомлялося про те, що ФРН передасть Україні ще дві системи IRIS-Т. Німеччина вносить значний внесок для зміцнення захисту українських енергосистем, зазначив Мартін Єгер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Німеччина подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік до 8 млрд євро. Заплановане збільшення військової допомоги є "сильним сигналом для України, що ми не залишимо її", заявив Борис Пісторіус.

Як повідомлялося раніше, ФРН передасть Україні потужну допомогу на 400 млн євро. Борис Пісторіус анонсував підготовку для України нового пакету військової допомоги, який спрямований на зміцнення української оборони.

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новини Німеччини ФРН Анналена Бербок війна Росії та України
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