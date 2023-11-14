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Радник Байдена про допомогу Україні: можливості США зменшуються з кожним тижнем

Анна Ярославська
14 листопада 2023, 06:46оновлено 14 листопада, 07:23
Національні інтереси США зазнають збитків, якщо не буде забезпечено стабільне фінансування для Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону та кордону.
Джейк Салліван, Капітолій
Джейк Салліван заявив, що нацбезпека США постраждає, якщо Конгрес не схвалить допомогу Україні та Ізраїлю / Колаж: Главред, фото: скріншот, pixabay.com

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що без затвердження нового масштабного пакету допомоги Україні у Конгресі можливості Америки допомогти Києву зменшуються з кожним тижнем.

"Це вже впливає на нашу здатність дати Україні все, що їй потрібно. І цей ефект з часом буде лише посилюватися", - сказав Салліван під час пресбрифінгу у Вашингтоні, передає Укрінформ.

Радник Байдена підкреслив, що Конгрес США повинен прийняти запит президента, який включає допомогу Україні та Ізраїлю, якомога швидше, оскільки це прямо впливає на національні інтереси США.

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"Ми детально описали все, що нам потрібно, зокрема, для України, і нам це потрібно досі, нам це потрібно якомога швидше (...) Національні інтереси Сполучених Штатів зазнають серйозної шкоди, якщо ми не зможемо забезпечити стабільне фінансування для Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону та кордону", - зазначив він.

За його словами, уряд активно працює з республіканцями і демократами в обох палатах американського Конгресу, щоб забезпечити підтримку цієї ініціативи.

Салліван також застеріг Конгрес від доведення ситуації до урядового "шатдауну". Він зазначив, що такий розвиток може стати "нищівним ударом" насамперед для американських військових, які захищають інтереси національної безпеки США.

Крім того, за його словами, потенційний "шатдаун" пошле міжнародній громадськості сигнал, "що Сполучені Штати не можуть об'єднатися на двопартійній основі". Це особливо важливо в момент, коли світ відчуває турбулентність, зокрема, через війну РФ проти України та боротьбу Ізраїлю проти терористів ХАМАС.

Військова допомога США

Американська військова допомога Україні опинилася під загрозою через події в Ізраїлі та обрання нового спікера Палати представників США, трампіста Майка Джонсона.

В даний час американські законодавці схвально відгукуються щодо окремих законопроектів про надання допомоги Україні та Ізраїлю, проте Джо Байден попередив, що такі ініціативи, які "не відповідають безпеці США", він буде блокувати.

Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США продовжать в найближчій перспективі виділяти Україні військову допомогу, проте пакети стануть меншими.

При цьому Міноборони США закликає Конгрес схвалити додаткове фінансування якомога швидше.

Сінгх додала, що США вже використали понад 95% із загальної суми $62,3 млрд, які були виділені на підтримку України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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