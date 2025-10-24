Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Різка зміна риторики РФ: в ISW розповіли, чому Путін і Медведєв "атакують" Трампа після санкцій

Дар'я Пшеничник
24 жовтня 2025, 09:58
1273
Тепер у заявах найвищих посадовців у Москві дії Трампа називають "недружніми", а Вашингтон - супротивником РФ.
Путин Трамп
Значний поворот у риториці Кремля / Колаж Главред, фото: скриншоти

Головне з новини:

  • Трампа в Кремлі тепер відкрито називають "супротивником"
  • Путін та Медведєв хочуть виправдати відмову РФ від мирних переговорів
  • Кремль фактично визнає, що нові санкції США завдадуть Росії втрат

відео дня

Після нових санкцій США проти енергетичних гігантів "Лукойл" і "Роснефть" російська влада різко змінила риторику щодо президента Дональда Трампа. Якщо раніше Кремль уникав прямої критики на його адресу, то тепер у Москві відкрито називають Вашингтон "ворогом", а дії Трампа - "недружніми".

У четвер, 23 жовтня, Володимир Путін заявив, що санкції Трампа - це спроба тиску на Росію, яка "порушує стабільність світового енергетичного ринку". Хоча він і намагався запевнити у "впевненості російської енергетики", визнав, що уникнути економічних втрат не вдасться. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) трактують це як непряме визнання вразливості російської економіки.

Тим часом заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у властивій йому манері перейшов до агресивної риторики. У своїх дописах він назвав США "ворогом", а Трампа - "балакучим миротворцем", який "став на стежку війни з Росією". Він навіть заявив, що війна в Україні тепер - це "війна Трампа".

Аналітики ISW звертають увагу: така ескалація риторики - не випадковість. Кремль, який раніше обережно уникав конфронтації з адміністрацією Трампа, ймовірно, намагається виправдати свою відмову від мирних ініціатив, запропонованих США та Україною. Це також сигнал внутрішній аудиторії: готуйтеся до тривалого протистояння та нових економічних викликів.

У хід пішли й голоси з Держдуми. Зокрема, депутатка Світлана Журова заявила, що санкції не вплинуть на політику РФ, а перший заступник голови комітету з міжнародних справ Олексій Чепа назвав пропозиції Трампа щодо припинення вогню "непродуктивними", бо вони нібито не зачіпають "коренів конфлікту".

У підсумку, як зазначають в ISW, Кремль формує нову інформаційну рамку: США - агресор, а Росія - жертва тиску, яка змушена продовжувати війну. Така стратегія дозволяє уникати відповідальності за провал мирних переговорів і готувати суспільство до подальшої ізоляції.

Що каже політолог про останню зустріч Трампа та Зеленського

Політолог Петро Олещук вважає, що під час зустрічі президентів України та США в Білому домі Україна отримала тривожний сигнал щодо розвитку війни. За його словами, це пов’язано з тим, що Дональд Трамп знову намагається зайняти позицію рівновіддаленості між Україною та Росією.

"Слід очікувати низку заяв з його боку найближчим часом, які в Україні можуть сприйматися неоднозначно. Трамп прагне показати Путіну готовність до домовленостей і не демонструвати себе як ворога", - пояснив Олещук.

Водночас політолог підкреслив, що розмова між Трампом і Зеленським пройшла у конструктивному руслі. Що стосується питання постачання ракет Tomahawk, він зазначив, що воно наразі відкладене і його вирішення повністю залежатиме від майбутніх переговорів між Трампом і Путіним.

Запровадження санкцій проти РФ - останні новини

Нагадаємо, раніше Главред писав, що США готують новий етап посилення санкцій проти Росії.

Згодом стало відомо про новий пакет обмежень, який торкнувся великих російських нафтових компаній — "Роснефти" та "Лукойлу". У Вашингтоні закликали Москву якнайшвидше погодитися на припинення вогню в Україні.

Пізніше Путін відреагував на нові санкції США. Воєнний злочинець заявив, що поважаючі себе держави не діють під тиском. Нові санкції США він охарактеризував як спробу тиску на Росію, що шкодить двостороннім відносинам, але, за його словами, не вплинуть на економіку країни.

Цікаве по темі:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції війна в Україні новини США Дональд Трамп Володимир Путін міжнародна політика Росія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Частину України засипле мокрим снігом: де та коли чекати на опади

Частину України засипле мокрим снігом: де та коли чекати на опади

12:35Синоптик
Впав у кому після мобілізації: у Києві в ТЦК помер хлопець

Впав у кому після мобілізації: у Києві в ТЦК помер хлопець

12:16Україна
Зона небезпеки розширюється: Валерій Яковенко - про ризики далекобійних КАБ та FPV-дронів

Зона небезпеки розширюється: Валерій Яковенко - про ризики далекобійних КАБ та FPV-дронів

12:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Потужний шторм атакує Україну: у яких областях буде справжній Армагеддон

Потужний шторм атакує Україну: у яких областях буде справжній Армагеддон

Долар злетів до максимуму з кінця січня, євро шалено підскочив: новий курс валют

Долар злетів до максимуму з кінця січня, євро шалено підскочив: новий курс валют

Як українцям за лічені хвилини зігріти квартиру під час блекаутів

Як українцям за лічені хвилини зігріти квартиру під час блекаутів

Світло вимикаютимуть впродовж 16 годин: нові графіки відключень на 24 жовтня

Світло вимикаютимуть впродовж 16 годин: нові графіки відключень на 24 жовтня

Останні новини

12:55

Урожай буде через місяць: як виростити полуницю вдома на підвіконні

12:50

Чай з російським присмаком: хто стоїть за популярними брендами чаю - розслідування

12:47

У росіян масово погасло світло після зухвалої атаки дронів: перші деталі

12:35

Частину України засипле мокрим снігом: де та коли чекати на опади

12:33

Гороскоп Таро на завтра 25 октября: Овнам - заглянуть в себя, Водолеям - подумать о теле

Росія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – СтупакРосія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – Ступак
12:30

"Десятки загиблих": Дмитро Дікусар звернувся до українців та зробив заяву

12:16

Впав у кому після мобілізації: у Києві в ТЦК помер хлопець

12:10

Прийдуть біди, нещастя та проблеми: у які роки не можна святкувати День народження

12:00

Зона небезпеки розширюється: Валерій Яковенко - про ризики далекобійних КАБ та FPV-дронів

Реклама
11:57

Чи враховується стаж при роботі на півставки: важливі нюанси для пенсії

11:56

Партія Порошенка на 5 років "окупувала" приміщення в центрі Києва і заробляла на суборенді - військовий про виселення "Євросолідарності"

11:47

Під завалами шукають людей: Росія обстріляла КАБами Харків, є поранені

11:44

Вигляд дивує багатьох: в Україні знайшли незвичний, але дуже рідкісний грибВідео

11:38

Одразу кілька переломів: Анна Саліванчук потрапила у лікарню з сином

11:29

Телемарафон "Єдині новини": ключові підсумки з початку мовлення

11:25

Газ можуть відключати по годинах: чому це небезпечніше, ніж віялові відключення світлаВідео

11:24

"Вона покинула проєкт": учасниця "Холостяка" злила правду про шоу

11:17

"Точаться бої за кожен двір": у ЗСУ сказали, де на фронті загострюється ситуація

11:02

День зимового сонцестояння 2025: коли буде та чого категорично не можна робити у цю дату

10:53

Київ під тиском: в США розповіли, як Трамп добивається мирних переговорів

Реклама
10:41

Найманці закінчились, РФ відправляє на фронт штурмові роти з жінок - Атеш

10:34

Китайський гороскоп на завтра 25 жовтня: Драконам - труднощі, Півням - нерви

10:33

"Жив з повіями": Бєдняков передав уїдливий привіт зрадниці Тодоренко

10:28

Одні регіони заливатиме дощами, а в інших буде потепління: прогноз погоди на вихідні

10:23

Шкаралупа "злітатиме" сама: що треба додати у воду під час варіння яєць

10:20

У РФ помер легендарний КВНщик із П'ятигорська

10:03

Жорсткі санкції поки що в резерві: чому Трамп обрав середній варіант тиску на РФ - WSJ

09:58

Різка зміна риторики РФ: в ISW розповіли, чому Путін і Медведєв "атакують" Трампа після санкцій

09:48

Зірка "Жіночого Кварталу" показала свого бойфренда - подробиці

09:45

Ціна вже перевалила за 100 гривень: в Україні невпинно дорожчає один продукт

09:29

У Німеччині закликають обмежити в’їзд для молодих українців: у чому причина

09:28

Такою ви цю страву точно не бачили: рецепт шуби у рожевих млинцяхВідео

09:08

Всупереч усьому: знаки зодіаку, які чинять по-своєму і не дотримуються правил

08:42

Частина росіян залишилася без світла: вночі дрони атакували дві області РФВідео

08:22

Чи зможуть санкції США змусити Путіна припинити війну: зʼявився прогноз аналітиків

08:10

Провал РФ на фронті та втрати окупантів у жовтніПогляд

07:40

Дрон влучив у житловий будинок у Херсоні, Кіровоградщина - без світла: наслідки нічної атаки

06:57

Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдетьсяВідео

06:21

Грошей на виплати СВОшникам немає: як Україна б'є по ахіллесовій п'яті КремляПогляд

05:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти оленя

Реклама
05:30

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Ракам - праздник, Львам - мудрость, Девам - конфликтВідео

04:56

Гороскоп на завтра 25 жовтня: Терезам - винагорода, Водоліям - велика сварка

04:34

Неприємний запах зникне з холодильника за три години: що треба зробити

04:00

"Щоб більше таке не ляпала": Леся Нікітюк звернулася до відомої акторки

03:30

Доля готує подарунок: трьох знаків зодіаку скоро чекає сплеск достатку

02:45

"Живе з нами": Ілона Гвоздьова зізналась, хто врятував її від розлучення

02:02

Лише один нюанс може змусити Путіна закінчити війну - про що йдетьсяВідео

00:25

ЄС відклав виділення 140 млрд євро Україні через страх однієї країни - Bloomberg

23 жовтня, четвер
23:12

Які електромобілі мають найдовговічніші акумулятори - визначено 10 лідерів

22:14

Як сказати українською "однофамілець" - мовознавці назвали правильну відповідьВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт Міддлтон
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти