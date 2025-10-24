Різка зміна риторики РФ: в ISW розповіли, чому Путін і Медведєв "атакують" Трампа після санкцій

Тепер у заявах найвищих посадовців у Москві дії Трампа називають "недружніми", а Вашингтон - супротивником РФ.

Після нових санкцій США проти енергетичних гігантів "Лукойл" і "Роснефть" російська влада різко змінила риторику щодо президента Дональда Трампа. Якщо раніше Кремль уникав прямої критики на його адресу, то тепер у Москві відкрито називають Вашингтон "ворогом", а дії Трампа - "недружніми".

У четвер, 23 жовтня, Володимир Путін заявив, що санкції Трампа - це спроба тиску на Росію, яка "порушує стабільність світового енергетичного ринку". Хоча він і намагався запевнити у "впевненості російської енергетики", визнав, що уникнути економічних втрат не вдасться. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) трактують це як непряме визнання вразливості російської економіки.

Тим часом заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у властивій йому манері перейшов до агресивної риторики. У своїх дописах він назвав США "ворогом", а Трампа - "балакучим миротворцем", який "став на стежку війни з Росією". Він навіть заявив, що війна в Україні тепер - це "війна Трампа".

Аналітики ISW звертають увагу: така ескалація риторики - не випадковість. Кремль, який раніше обережно уникав конфронтації з адміністрацією Трампа, ймовірно, намагається виправдати свою відмову від мирних ініціатив, запропонованих США та Україною. Це також сигнал внутрішній аудиторії: готуйтеся до тривалого протистояння та нових економічних викликів.

У хід пішли й голоси з Держдуми. Зокрема, депутатка Світлана Журова заявила, що санкції не вплинуть на політику РФ, а перший заступник голови комітету з міжнародних справ Олексій Чепа назвав пропозиції Трампа щодо припинення вогню "непродуктивними", бо вони нібито не зачіпають "коренів конфлікту".

У підсумку, як зазначають в ISW, Кремль формує нову інформаційну рамку: США - агресор, а Росія - жертва тиску, яка змушена продовжувати війну. Така стратегія дозволяє уникати відповідальності за провал мирних переговорів і готувати суспільство до подальшої ізоляції.

Що каже політолог про останню зустріч Трампа та Зеленського

Політолог Петро Олещук вважає, що під час зустрічі президентів України та США в Білому домі Україна отримала тривожний сигнал щодо розвитку війни. За його словами, це пов’язано з тим, що Дональд Трамп знову намагається зайняти позицію рівновіддаленості між Україною та Росією.

"Слід очікувати низку заяв з його боку найближчим часом, які в Україні можуть сприйматися неоднозначно. Трамп прагне показати Путіну готовність до домовленостей і не демонструвати себе як ворога", - пояснив Олещук.

Водночас політолог підкреслив, що розмова між Трампом і Зеленським пройшла у конструктивному руслі. Що стосується питання постачання ракет Tomahawk, він зазначив, що воно наразі відкладене і його вирішення повністю залежатиме від майбутніх переговорів між Трампом і Путіним.

Запровадження санкцій проти РФ - останні новини

Нагадаємо, раніше Главред писав, що США готують новий етап посилення санкцій проти Росії.

Згодом стало відомо про новий пакет обмежень, який торкнувся великих російських нафтових компаній — "Роснефти" та "Лукойлу". У Вашингтоні закликали Москву якнайшвидше погодитися на припинення вогню в Україні.

Пізніше Путін відреагував на нові санкції США. Воєнний злочинець заявив, що поважаючі себе держави не діють під тиском. Нові санкції США він охарактеризував як спробу тиску на Росію, що шкодить двостороннім відносинам, але, за його словами, не вплинуть на економіку країни.

