Найманці закінчились, РФ відправляє на фронт штурмові роти з жінок - Атеш

Для жінок відступ або відмова від виконання наказів неможливі.

Окупанти формують штурмові роти з жінок / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Ключові тези:

Командування РФ почало формувати штурмові роти з жінок

Окупанти вичерпали ресурс найманців і контрактних військових

Жінок також використовують для розвідки

Через значні втрати особового складу російське командування почало формувати штурмові роти з жінок на Покровському напрямку. Їх також використовують для розвідки під виглядом цивільних. Про це заявили в партизанському русі Атеш.

За даними партизанів у лавах противника, командування 506-го мотострілецького полку РФ почало набирати жінок до штурмових підрозділів, щоб компенсувати значні втрати особового складу.

"Це свідчить про те, що окупанти вичерпали ресурс найманців і контрактних військових і готові кидати кого завгодно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жінок не лише відправляють на передову, а й використовують для інфільтрації — у разі невдалих штурмів їм наказують переодягатися в цивільний одяг і збирати розвіддані про позиції та пересування українських військ.

В партизанському русі додали, що для цих жінок відступ або відмова від виконання наказів фактично неможливі: їхнє життя повністю залежить від командирів.

"Агенти Атеш всередині 506-го полку продовжують передавати дані про переміщення особового складу, техніки та підготовку до штурмових дій. Ми звертаємося до військовослужбовців 506-го полку і жінок, яких режим відправляє на вірну смерть: ваше життя важливіше за злочинні накази. Не ставайте частиною цього цинічного плану", - підсумували в Атеш.

Що відомо про Атеш / Інфографіка: Главред

На яких напрямках є тиск окупантів

Військовий аналітик, ветеран війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман сказав, що наразі тиск ворога є на Куп’янському, Лиманському, Покровському та інших напрямках.

За його словами, суттєву перевагу над ЗСУ в силах та техніці росіяни мають поблизу Покровська, Костянтинівки, Мирнограда і в населених пунктах неподалік.

"Але – війська РФ під Покровськом тиснуть уже півтора року, та не можуть це місто ні захопити, ні оточити. Там небезпека є, але точно не небезпека прориву лінії фронту", - зауважив він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, ЗСУ відновили контроль над населеним пунктом Кучерів Яр на Покровському напрямку. Над селищем знову замайорів український прапор.

20 жовтня Сили оборони України відбили масштабний штурм російських окупантів на Оріхівському напрямку. Загарбникам було завдано значних втрат у живій силі та техніці.

Військовий оглядач Богдан Мірошников заявив, що у разі захоплення міста Куп'янськ у Харківській області росіяни отримують можливість захопити Вовчанськ, що розташований на півночі Харківщини, а також просунутися до лінії Ізюм-Балаклія.

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

