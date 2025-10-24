У Німеччині закликають обмежити в’їзд для молодих українців: у чому причина

Премʼєр Баварії звернувся до Києва з проханням посилити контроль за виїздом чоловіків призовного віку.

Премʼєр Баварії закликав обмежити вʼїзд молодих українців до Німеччини / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Основне:

Німеччина пропонує обмежити в’їзд молодих українців у країни ЄС

У Берліні вважають, що Україна має посилити контроль за виїздом громадян призовного віку

Німеччина звернулася до Європейського Союзу із пропозицією обмежити в’їзд молодих українців, а саме чоловіків та закликала Київ посилити контроль за виїздом громадян призовного віку. Таку заяву зробив премʼєр-міністр Баварії, лідер партії ХСС Маркус Зьодер в інтерв'ю газеті Bild.

Він вважає, що це допоможе нікому, якщо дедалі більше молодих чоловіків з України їдуть до Німеччини, замість того щоб захищати свою країну.

"Ми повинні контролювати і значно зменшити стрімке зростання припливу молодих чоловіків з України. Тому ЄС і Берлін повинні вплинути на Україну, щоб вона знову змінила пом'якшені правила виїзду", – сказав він.

Зьодер додав, що Німеччина допомагає Україні зброєю та грошима. При цьому він наголосив, що потрібні також українські солдати, які захищають свою країну.

"Наша солідарність залишається, але вона потребує чітких правил і відповідальності з обох сторін. Якщо це не відбувається добровільно, то на рівні ЄС необхідно обмежити так звану директиву про масовий приплив біженців", – вважає премʼєр Баварії.

Скільки молодих чоловіків з України вʼїхали до Німеччини

За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, кількість молодих українців віком від 18 до 22 років, які в'їхали до Німеччини, суттєво зросла.

Наприклад, у середині серпня йшлося про 19 осіб на тиждень, то в середині вересня – понад тисяча. У жовтні цифри зросли ще більше – від 1400 до майже 1800 осіб на тиждень.

Українські біженці в Європі / Інфографіка: Главред

Біженці з України в Європі - новини за темою

Як писав Главред, уряд Німеччини має намір зменшити фінансову допомогу для українських біженців, які нещодавно прибули в країну. Відтак, суму виплат можуть скоротити до 100 євро на місяць на кожного біженця.

Крім цього, у Німеччині запропонували повертати військовозобов'язаних українців на батьківщину.

Нагадаємо, у Польщі поступово будуть припиняти діяльність притулків для біженців з України. Відомо, що вже з 1 листопада 2025 року закриють так звані центри колективного розміщення (OZZ) для усіх, окрім пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю.

