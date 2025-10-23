Долар злетів до максимуму з кінця січня, євро шалено підскочив: новий курс валют

Курс долара піднявся до максимуму з кінця січня.

Курс валют на 24 жовтня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

На п'ятницю, 24 жовтня, Національний банк України підвищив офіційний курс долара до максимуму з кінця січня. Водночас подорожчала і європейська валюта. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара до гривні на 24 жовтня встановлено на рівні 41,90 грн за 1 долар. Це на 14 копійок більше порівняно з попереднім днем.

За даними НБУ, долар досяг найвищого показника з 30 січня 2025 року. Тоді курс американської валюти становив 41,93 грн/долар.

Також гривня втратила позиції щодо євро. Офіційний курс європейської валюти становить 48,55 грн/євро, що на 18 копійок більше, ніж попереднього дня.

На міжбанківському валютному ринку сьогодні курс долара склав 41,92-41,95 грн/дол., а євро - 48,58-48,60 грн/євро. На готівковому ринку долар продають по 42,10 грн, а євро - по 49 грн.

Курс злотого на 24 жовтня

Крім цього, польський злотий також подорожчав. На 24 жовтня НБУ встановив офіційний курс злотого на рівні 11,47 грн за злотий, що на 3 копійки більше порівняно з 23 жовтня, коли він становив 11,43 грн.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом долара до кінця року - прогноз експертів

Інвесткомпанія Dragon Capital прогнозує, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 грн до кінця 2025 року. У компанії зазначають, що девальвація гривні у другому півріччі буде помірною та зумовлена зростанням попиту на валюту й уповільненням інфляції.

За прогнозом Dragon Capital, у разі тривалої війни курс долара може сягнути 43,5 грн/долар на кінець 2025 року та 46 грн/долар на кінець 2026 року. У сценарії ж стійкого перемир’я прогноз більш оптимістичний: НБУ, ймовірно, утримуватиме курс поблизу 44 грн за долар.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на 23 жовтня НБУ підвищив курс долара до 41,75 грн/долар (+1 копійка), водночас євро подешевшав до 48,37 грн/євро (-11 копійок), а злотий залишився стабільним - 11,43 грн/злотий.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозує, що курс долара найближчим часом продовжить зростати і може перевищити 42 грн/долар. На міжбанківському ринку курс коливається в межах 41,85-41,95 грн/долар, тоді як на готівковому ринку вже цього тижня долар може закріпитися вище 42 грн.

Також цього тижня на валютному ринку України очікується підвищена активність та зростання попиту на валюту. НБУ продовжить стабілізувати ситуацію через інтервенції, тому курс залишатиметься у контрольованих межах.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

