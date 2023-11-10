У резерві залишився $1 млрд: пакети оборонної допомоги Україні стануть меншими - Пентагон

Міноборони США закликає Конгрес схвалити додаткове фінансування якомога швидше.

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Сабріна Сінгх заявила, що військова допомога від США Україні буде надходити / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

США продовжать у найближчій перспективі виділяти Україні військову допомогу, проте пакети стануть меншими. Про це заявила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх.

При цьому Міноборони США закликає Конгрес ухвалити додаткове фінансування якомога швидше, передає Укрінформ.

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"Ми продовжимо передавати пакети, вони просто стають меншими. Тому ми дуже просимо Конгрес прийняти запит з додатковими асигнуваннями, який надіслав президент, щоб ми могли надалі задовольняти потреби України на полі бою", - сказала представниця Пентагону.

Сінгх додала, що США вже використали понад 95% із загальної суми $62,3 млрд, які були виділені на підтримку України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Адміністрація вже використовувала всі фонди ініціативи сприяння безпеці України (USAI) та має в резерві ще близько $1 млрд на пакети PDA.

Крім того, за її словами, Україна покладається на підтримку інших країн. Зокрема, минулого місяця відбулася зустріч Контактної групи у форматі "Рамштайн". У середині листопада пройде ще одне засідання Контактної групи з питань оборони України.

"Союзники і партнери продовжують підтримувати Україну, ми продовжуємо підтримувати Україну тим, що їй потрібно в боротьбі", - сказала представниця Пентагону.

США допомагають як Україні, так і Ізраїлю

Тим часом заступник голови Держдепартаменту США Ведант Пател заявив, що США допомагають як Україні, так і Ізраїлю.

"Ми все ще можемо залишатися зосередженими на розв‘язанні різних проблем, які існують у світі. Це також включає продовження нападу Росії на Україну", - заявив Пател під час брифінгу.

Він нагадав, що минулого тижня США виділили пакет військової допомоги Україні.

"У своєму виступі в Овальному кабінеті президент Байден говорив про важливість не лише, звичайно, забезпечення Ізраїлю всім необхідним для захисту своєї безпеки, але і того, щоб нашим українським партнерам продовжували надавати підтримку, яка їм необхідна для того, щоб вони могли продовжувати захищати себе від посягань на їхню територіальну цілісність", - резюмував Пател.

Військова допомога США

Американська військова допомога Україні опинилася під загрозою через події в Ізраїлі та обрання нового спікера Палати представників США, трампіста Майка Джонсона.

Наразі американські законодавці схвально відгукуються щодо окремих законопроектів про надання допомоги Україні та Ізраїлю, проте Джо Байден попередив, що такі ініціативи, які "не відповідають безпеці США", він буде блокувати.

3 листопада стало відомо, що США виділяють новий пакет військової допомоги у розмірі 425 млн доларів, куди, серед іншого, увійдуть БК до РСЗВ HIMARS і установок ППО NASAMS.

Керівники Пентагону, Держдепу і Мінфіну США написали спільний лист з проханням до Конгресу підтримати пряму бюджетну допомогу Україні в 11,8 мільярда доларів. Фінансування передбачено в додатковому пакеті національної безпеки президента Байдена.

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