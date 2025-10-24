Рус
"Точаться бої за кожен двір": у ЗСУ сказали, де на фронті загострюється ситуація

Маріна Фурман
24 жовтня 2025, 11:17
Російські окупанти активно використовують тактику "шахів" на Покровському напрямку.
Покровск, карта, ВСУ
Військовослужбовці розповіли, що відбувається на Покровському напрямку

Основне:

  • ЗСУ відкинули окупантів на Покровському напрямку
  • Ворог теж має просування на цьому напрямку
  • Росіяни активно використовують тактику "шахів" поблизу Покровська

Українські захисники відкинули російських окупантів поблизу Кучерового Яру на Покровському напрямку у Донецькій області. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

Водночас, за даними аналітиків, ворог просунувся поблизу Гродівки, Володимирівки та Степногірська на Донеччині.

відео дня

Тим часом український військовослужбовець з позивним "Мучной" у своєму телеграм-каналі повідомив, що ситуація на Покровському напрямку продовжує загострюватися.

"Ситуація тут продовжує ускладнюватися, ми поступово втрачаємо контроль над кількома районами, але натомість залишаємо низку спалених позицій і знищених штурмових груп окупантів", - написав він.

За його словами, ворог з усіх сил намагається зачепитися за залишки мікрорайону Собачівка, де точаться завзяті бої за кожен двір.

Попри це, на північ від центру ще тримаються осередки українського опору.

Тим часом у промзоні "Цитадель" триває найзапекліше зіткнення. Противник не захопив і половини території, тож українські підрозділи використовують перевагу: з внутрішніх позицій зручніше бити по флангах і зривати просування ворога.

Військовий підкреслив, що наразі боротьба триває.

'Точаться бої за кожен двір': у ЗСУ сказали, де на фронті загострюється ситуація
Покровськ / Інфографіка: Главред

Росіяни змінили тактику під Покровськом

Начальник служби інформації та комунікації 14 бригади оперативного призначення "Червона калина 1 корпусу НГУ "Азов" Максим Бакулін в ефірі Київ24 розповів, що російські окупанти активно використовують тактику "шахів" на Покровському напрямку.

"Умовно - для того, щоб щось взяти, треба щось віддати. Вони відволікають увагу, розріджують саме наші позиції дронів. Ворог віддає велику кількість свого особового складу", - пояснив він.

За словами військового, погода змінюється і фактично тактика противника наразі йде також на копичення.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред, через значні втрати особового складу російське командування почало формувати штурмові роти з жінок на Покровському напрямку. Їх також використовують для розвідки під виглядом цивільних.

Нагадаємо, 20 жовтня Сили оборони України відбили масштабний штурм російських окупантів на Оріхівському напрямку. Загарбникам було завдано значних втрат у живій силі та техніці.

Крім цього, ЗСУ відновили контроль над населеним пунктом Кучерів Яр на Покровському напрямку. Над селищем знову замайорів український прапор. В ході операції українські захисники взяли в полон понад 50 російських окупантів.

DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

війна в Україні лінія фронту Покровськ
