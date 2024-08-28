Росію чекатиме переворот: альтернатива переговорів може зупинити Путіна і Росію

Стратегія Заходу націлена на переговори з Путіним насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

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Захід може помилитися у своїх намірах зупинити Путіна / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Останні місяці у західних країнах активно розглядають варіанти закінчення війни не на полі бою, а в дипломатичній площині, шляхом переговорів. Однак ця стратегія навряд чи стане переможною.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній депутат Держдуми, російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, головна подія, яка має відбутися в країні-агресорі Росії - це переворот еліт, але Захід взяв курс на інший шлях досягнення миру.

"Наприклад, глава європейської дипломатії Боррель вважає, що треба зняти всі обмеження на удари західною зброєю у глибину Росії, щоб Путін сів за стіл переговорів. Але, на мій погляд, переговори з Путіним у нинішніх умовах неможливі. Світ може припуститися глобальної помилки, схожої на ту, яка призвела до подій 1939 року. Тоді весь світ – політики, уряди, дипломати, розвідники – втратили. Вибачте, вони довели світ до світової війни, коли намагалися утихомирити Гітлера. Тоді була величезна помилка, лише Черчілль виявився кременем", - каже опозиціонер.

Він додав, що заклик до переговорів з диктатором Путіним не лише легітимізує його, як політичну фігуру, але й дає йому козирну можливість сказати: "Я переміг у війні весь світ, ось приклад того, що здаватися не потрібно, як і припиняти злочини, чи вбивства людей".

Дивіться відео про те, чому Заходу варто працювати над переворотом еліт в Росії:

Це створить і додаткову загрозу для інших країн, адже з Путіна можуть взяти приклад Китай, Північна Корея, чи інші диктаторські режими в Африці та Азії. Адже вже зараз ці країни вважають, що треба мати ядерну зброю, не шкодувати життя людей і ставити світ на коліна, шляхом шантажу.

Саме тому Гудков вважає, що значно ефективнішим, ніж переговори, може бути шлях розколу еліт Росії, який підігрівається міжклановою боротьбою. Саме це, на думку опозиціонера, буде гарним тлом загострення протиріч всередині російського суспільства.

"Ось що говорять щодо зміни влади в Росії у світі? Ніхто не має плану і серйозного розуміння того, що робити з Росією та Путіним. Світ не розуміє, чим має закінчитись війна. Переговори – гарна демократична звичка. Але говорити з дикуном, який має менталітет того, хто лише вчора з пальми сліз – це наївні мрії. Путін розуміє лише мову сили", - додав він.

Питання зміни влади в Росії не менш важливе, ніж перемога України у війні. Це має бути спільна робота разом із Україною. Можливо, навіть у довгостроковій перспективі зміна влади у Кремлі має бути першою метою. Тому що Путін у Кремлі – це джерело світової війни. Поки Путін у Кремлі, загроза ядерного апокаліпсису нікуди не подінеться. Ситуація лише посилюватиметься.

Тож Гудков припускає, що світові насправді потрібне не ядерне стримування РФ, а зміна влади у Кремлі. І заходи, які включають допомогу росіянам у усвідомленні необхідності цього буде запуском процесу. Однак поки що цього немає. Саме тому Путін все ще почувається набагато спокійніше, ніж міг би.

Хто такий Геннадій Гудков Геннадій Володимирович Гудков - російський підприємець, політик, опозиціонер, полковник ФСБ Росії у відставці. Голова Центрального комітету Народної партії Російської Федерації (2004-2007), депутат Державної Думи Російської Федерації третього, четвертого, п'ятого і шостого скликань (2001-2012), заступник голови комітету ДД з безпеки, пише Вікіпедія.

Можливість переговорів з Путіним - що відомо

Нагадаємо, Україна робить все, щоб зміцнити свої переговорні позиції. Зокрема українські військові наступають в Курській області. Це не лише дасть змогу захистити наших людей, а й змусить Путіна думати, що без миру на умовах України йому буде лише гірше.

Раніше повідомлялося, що наразі переговори між Україною та Росією неможливі в найближчій перспективі, адже відсутній предмет подібних перемовин. Все тому, що російський диктатор Володимир Путін відмовився від будь-яких переговорів з так званими "київськими терористами".

Напередодні також повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін виключає будь-які мирні переговори через те, що розпочата ним війна проти України отримала продовження на території РФ.

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