Всупереч умовам Путіна: політолог оцінив, чи реально створити буферну зону в РФ

План зі створення буферної зони на російській території має певні нюанси.

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Політолог оцінив перспективи створення буферної зони / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот

Що сказав Золотарьов:

На українському фронті виникла криза

Успіхи біля Костянтинівки та на Сумщині можуть дати РФ перевагу на переговорах

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив про необхідність створення 15-20-кілометрової буферної зони у Сумській та Харківській областях. Для України, зрозуміло, було б краще, якби ця зона була створена на території країни-агресорки Росії, але є важливий нюанс.

Про це під час чату на Главреді розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов. За його словами, для створення буферної зони на російській території ЗСУ мають бути у трохи кращій кондиції у плані резервів, мотивації, підготовленості та забезпеченості боєприпасами.

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"Найсильнішим аргументом у переговорах якраз і була б стабілізація фронту, але, на жаль, зараз криза під Костянтинівською: ворог вклинився між нею та Покровськом, що становить загрозу для обох міст, а на Сумщині противник уже за 20 км від Сум (якщо туди зайде Росія, звідти вона вже не піде)", - наголосив він.

Тож усе це дасть ворогу можливість диктувати свої умови світу, а як відомо, для Кремля найголовніше це те, щоб капітулювала у цій війні Україна.

Створення буферної зони в Україні - останні новини

Нагадаємо, в МЗС України відреагували на заяву Путіна щодо створення буферної зони і заявили, що нові агресивні сигнали з боку Кремля підривають мирні ініціативи та вкотре демонструють, що саме російський диктатор залишається головною перешкодою на шляху до завершення війни.

Раніше, як писав Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що ідея створення буферної зони на 15 км з обох боків лінії фронту в Україні може бути небезпечною - це може призвести до втрати контролю над містами.

Напередодні військовий оглядач підмітив, що Путін наказав створити "буферну зону", фактично зону окупації. Однак Путін робить багато речей, які не мають жодного військового сенсу.

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Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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