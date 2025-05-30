Зустріч Зеленського з Трампом і Путіним: Сибіга розкрив імовірний сценарій

Триває підготовка до зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, включно з визначенням її формату, часу та місця проведення.

https://glavred.net/ukraine/vstrecha-zelenskogo-s-trampom-i-putinym-sibiga-raskryl-veroyatnyy-scenariy-10669181.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський може зустрітися з Дональдом Трампом і Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Головне із заяв Сибіги:

Сторони домовилися про три ключові питання

Зустріч лідерів може пройти в розширеному форматі

Україна позитивно поставиться до того, якщо до можливої зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним долучиться і президент США Дональд Трамп.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у Києві 30 травня.

відео дня

Сибіга нагадав, що на попередній зустрічі у Стамбулі сторони домовилися про три ключові питання: обмін військовополоненими, обговорення можливих умов припинення вогню, а також про початок підготовки до зустрічі між Зеленським і Путіним, включно з визначенням її формату, часу і місця проведення.

"Безумовно, ми будемо раді, якщо така зустріч відбудеться в розширеному форматі - зокрема, за участю президента Трампа", - додав глава МЗС України.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Путін готовий до переговорів із Зеленським, але з однією умовою. Путін нібито підтримує можливість особистої зустрічі.

Як повідомляв Главред, спеціальний посланник президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог заявив, що на 2 червня в Стамбулі заплановано новий раунд мирних переговорів між Україною і Росією.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський говорив, що зустрічі, які відбулися 15-16 травня, засвідчили готовність України просуватися до миру і підкреслили важливість міжнародного тиску на Росію для припинення війни.

Читайте також:

Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред