'Несподівано трапиться нещасний випадок': Курносова – про можливість перевороту в РФ

Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

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Курносова оцінила можливість перевороту в РФ/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, УНІАН

Багато росіян можуть бути незгодні з рішенням російського диктатора Володимира Путіна погодитися на обмін ув'язненими між Росією, США та Німеччиною, який відбувся 1 серпня і був найбільшим з часів Холодної війни. Російська Z-громадськість швидше обурена, адже РФ в результаті цього обміну отримала всяких убивць, а натомість віддала тих, кого вони вважають ворогами Росії.

Проте свою незгоду з Путіним у крані-агресорці навряд чи хтось наважиться висловити, адже це може загрожувати їм смертю. Тому проти глави Кремля навряд чи хтось піде. Таку думку висловила політична аналітикиня, головна редакторка порталу After Еmpire Ольга Курносова в інтерв'ю Главреду.

"Ті, хто занадто голосно говорять, або на тому світі шляхом вибуху літака, як Пригожин, або раптово покінчили життя самогубством, як "Мурз" (Z-блогер Андрій Морозов. – Главред), або сидять у в'язниці, як Гіркін-Стрєлков", – сказала вона. відео дня

За її словами, якщо хтось наважиться говорити щось проти Путіна, це може погано закінчитися для цієї людини. І під таким страхом усі мовчать, вважає Курносова.

"Тому там зараз особливо не поговориш, навіть якщо ти представник Z-громадськості – може несподівано трапитися нещасний випадок і це слово, яке неправильно сказано на адресу Путіна, може виявитися останнім. Тому сьогодні в Росії свобода слова відсутня для всіх. Навіть для тих, хто вважає і називає себе патріотом", – зазначила вона.

Хто така Ольга Курносова Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

Обмін в’язнями між США, Німеччиною і Росією – що відомо

Нагадаємо, між Заходом і РФ відбувся обмін ув'язненими, Путін повернув в РФ кілерів і шпигунів. Великий обмін ув'язненими відбувся між Росією, США, Німеччиною і ще трьома країнами в четвер, 1 серпня.

У рамках угоди щонайменше 12 політичних в'язнів, які утримуються в Росії, будуть передані Німеччині. Росія ж отримає вісім осіб, більшість – підозрювані або засуджені через зв'язки з російською розвідкою.

Серед російських громадян, яких планують обміняти, – Вадим Красиков, убивця, який відбуває довічне ув'язнення в Німеччині за вбивство чеченського польового командира, вчинене на замовлення російської федеральної влади.

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