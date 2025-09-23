"Путін уже буде не потрібен": названо головну умову перевороту в Кремлі

Події, що відбуваються, показують, що Володимир Путін змінюється - у гірший бік, вважає Ольга Курносова.

Володимир Путін звільнив Дмитра Козака / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля

Головне із заяв Курносової:

Сьогодні йде просування практично на всі ключові позиції клану Ковальчуків

Події, що відбуваються, показують, що Путін змінюється - у гірший бік

Політичний аналітик Ольга Курносова прокоментувала звільнення російським диктатором Володимиром Путіним з АП свого давнього соратника Дмитра Козака і про можливість перевороту в Кремлі.

"Усе дуже просто: Путін завжди намагався врівноважити навколо себе картину: не допустити, щоб поруч були тільки люди однієї позиції або представники одного клану. Сьогодні ми бачимо просування практично на всі ключові позиції клану Ковальчуків. Позиції Юрія Ковальчука посилюються, і багато хто (і я зокрема) вважає його "сірим кардиналом" Кремля, людиною, найближчою до Путіна", - підкреслила вона в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що раніше Путін би постарався врівноважити ситуацію іншою людиною, і Дмитро Козак був йому потрібен саме як такий "балансуючий" фактор.

"До речі кажучи, була стара історія, коли Козака мало не призначили генеральним прокурором, але в останній момент Путін передумав. Тому те, що Козак так довго залишався в системі, для Путіна було природно. А ось те, що він вирішив відмовитися від посади або що Путін міг сприйняти це як зраду через заяву "за власним бажанням", уже говорить про інше", - пояснила вона.

Аналітик також уточнила, що події, які відбуваються, показують, що Путін змінюється - у гірший бік.

"І це найгірший бік для всіх: і для навколишнього світу, тому що це рух у бік ще серйознішого посилення (хоча, здавалося б, усе і так уже давно посилили). Проте це означає, що притомних людей в оточенні Путіна стає дедалі менше, що небезпечно і для нього самого: щойно один клан остаточно переможе, сам Путін також уже буде непотрібний, і можна буде намагатися замінити його кимось із представників того самого клану", - додала Курносова.

Дивіться відео - інтерв'ю Ольги Курносової:

Можливість бунтів у РФ: думка експерта

На думку голови Комітету економістів України Андрія Новака, якщо санкції проти покупців російської нафти почнуть повноцінно працювати - а перші ознаки вже спостерігаються, наприклад, в Індії - Росія істотно втратить у валютній виручці. Це призведе до різкого зростання дефіциту державного бюджету і прискореної девальвації рубля.

У результаті РФ може зіткнутися з нездатністю виконувати соціальні зобов'язання і забезпечувати бюджетні витрати. Такий розвиток подій, за словами експерта, загрожує подвійною загрозою для режиму: з одного боку - соціальними протестами знизу, з іншого - посиленням невдоволення серед еліт і олігархів, чий бізнес безпосередньо залежить від експорту енергоресурсів.

Раніше з'явилося питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу націлена на переговори з Путіним насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

Про персону: Ольга Курносова Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

