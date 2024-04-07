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Як Україні не допустити заморозки війни: у країні-союзнику назвали план для ЗСУ

Андрій Ганчук
7 квітня 2024, 18:26
Армії України слід здійснити "великий технологічний прорив", щоб війна не завершилася сценарієм, який не вигідний Києву, сказав Йоакім Паасіківі.
F-16, український БПЛА
Радіоелектронна боротьба, літаки і БПЛА можуть привести Україну до прориву на фронті - підполковник Швеції / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 22-га ОМБр

Україні потрібно зробити великий технологічний прорив, інакше з'являться ризики реалізації сценарію замороженої війни з агресором Росією. Проривом може стати застосування радіоелектронної боротьби з безпілотниками і літаками. Про це заявив підполковник армії Швеції Йоакім Паасіківі.

В інтерв'ю Liga.net він розповів про те, що ЗСУ мають зробити ставку на РЕБ, БПЛА і бойові літаки.

"Думаю, таким проривом може стати радіоелектронна боротьба в поєднанні з безпілотниками і літаками", - вважає Паасіківі.

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На думку шведського підполковника, якщо Силам оборони України не вдасться перейти від позиційних до маневрових боїв, "тоді ми ризикуємо отримати тривалу війну, подібну до тієї, що тривала між 2014 і 2022 роками", проте вже з новою лінією фронту.

"Головне зараз - підтримка Заходу. І ми маємо добре розуміти свої вигоди. Якщо ми не підтримуємо Україну, ми шкодимо собі", - наголосив Йоакім Паасіківі.

Загроза заморозки війни в Україні - головні новини:

Керівник фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх раніше сказав, що не відмовляється від своїх слів про нібито необхідність заморозки війни РФ проти України. Німецький уряд не підтримує заморозку війни, сказав спікер Штеффен Гебештрайт. Берлін на боці Києва у відбитті російської агресії.

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

Заморожування війни в Україні призвело б до масштабного конфлікту, і вже в Європі, сказав посол Києва в Берліні Олексій Макєєв. Україна не залишить мільйони своїх громадян, проти яких РФ може скоювати злочини на окупованих територіях.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував заклики з ФРН заморозити війну. Він акцентував увагу на тому, що Росія прагне знищити Україну і не має наміру відступати.

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ЗСУ заморожений конфлікт війна Росії та України
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