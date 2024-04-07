Як Україні не допустити заморозки війни: у країні-союзнику назвали план для ЗСУ

Армії України слід здійснити "великий технологічний прорив", щоб війна не завершилася сценарієм, який не вигідний Києву, сказав Йоакім Паасіківі.

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Радіоелектронна боротьба, літаки і БПЛА можуть привести Україну до прориву на фронті - підполковник Швеції / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 22-га ОМБр

Україні потрібно зробити великий технологічний прорив, інакше з'являться ризики реалізації сценарію замороженої війни з агресором Росією. Проривом може стати застосування радіоелектронної боротьби з безпілотниками і літаками. Про це заявив підполковник армії Швеції Йоакім Паасіківі.

В інтерв'ю Liga.net він розповів про те, що ЗСУ мають зробити ставку на РЕБ, БПЛА і бойові літаки.

"Думаю, таким проривом може стати радіоелектронна боротьба в поєднанні з безпілотниками і літаками", - вважає Паасіківі. відео дня

На думку шведського підполковника, якщо Силам оборони України не вдасться перейти від позиційних до маневрових боїв, "тоді ми ризикуємо отримати тривалу війну, подібну до тієї, що тривала між 2014 і 2022 роками", проте вже з новою лінією фронту.

"Головне зараз - підтримка Заходу. І ми маємо добре розуміти свої вигоди. Якщо ми не підтримуємо Україну, ми шкодимо собі", - наголосив Йоакім Паасіківі.

Загроза заморозки війни в Україні - головні новини:

Керівник фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх раніше сказав, що не відмовляється від своїх слів про нібито необхідність заморозки війни РФ проти України. Німецький уряд не підтримує заморозку війни, сказав спікер Штеффен Гебештрайт. Берлін на боці Києва у відбитті російської агресії.

Заморожування війни в Україні призвело б до масштабного конфлікту, і вже в Європі, сказав посол Києва в Берліні Олексій Макєєв. Україна не залишить мільйони своїх громадян, проти яких РФ може скоювати злочини на окупованих територіях.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував заклики з ФРН заморозити війну. Він акцентував увагу на тому, що Росія прагне знищити Україну і не має наміру відступати.

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