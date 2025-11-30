Трамп може допомогти РФ із просуванням на фронті: розкрито тривожний сценарій

Сполучені Штати програють, тому частина республіканців "відколюється" від Дональда Трампа, каже Віталій Кулик.

Розкрито ймовірний план Дональда Трампа / колаж: Главред, фото: Білий дім, Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяв Кулика:

Війна закінчиться формуванням нового світового порядку

Трамп може піти на кроки, які ускладнять важку ситуацію в Україні

Керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політичний експерт Віталій Кулик заявив про те, що війна закінчиться тільки тоді, коли буде сформовано новий світовий порядок.

"Зараз він ще не сформований, ба більше, у Трампа навіть немає своєї моделі нового світопорядку. Він рефлексує і намагається взяти участь у формуванні нового світового порядку, використовуючи бізнес-моделі переговорів", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт стверджує, що в кінцевому підсумку Сполучені Штати програють, тому частина республіканців "відколюється" від Трампа.

"Найімовірніше, трампісти не отримають тих результатів на виборах до Конгресу і Сенату, на які вони сподіваються. Вони там програють. Увійшовши у виборчу кампанію, їм буде важко забезпечити необхідний результат. Ба більше, трампісти можуть програти з розгромним рахунком", - не виключає він.

На думку співрозмовника, до проміжних виборів Трамп може здійснити низку кроків, які ускладнять і без того важку ситуацію в Україні.

"Наприклад, Трамп може припинити передавати нам розвідувальні дані, скоротити постачання озброєння та участь у військовому плануванні, скоротити кількість військової техніки, яку ми купуємо у США або за допомогою Штатів, тощо. Трамп на період до кінця його президентської каденції цілком може все це заблокувати для України, що одразу позначиться на фронті і темпах просування російських окупантів", - додав Кулик.

/ Інфографіка: Главред

Мирні переговори: думка експерта

Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що Володимир Путін позбавлений достатньої гнучкості та необхідних політичних інструментів, щоб погодитися на мирний план щодо України, запропонований США. За словами експерта, відмова Вашингтона від участі в переговорному процесі стала б для нього серйозним ударом - фактично визнанням власної неспроможності та відходом зі стратегічно важливого регіону. Водночас Орєшкін підкреслює, що Дональда Трампа в будь-якому разі не відпустять від теми українського врегулювання, оскільки він уже зробив занадто багато гучних заяв і виявився надто залученим у процес.

Мирний план США: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що мирний план США може стати "ударом" для Європи. Європейські партнери і сама Україна можуть зіткнутися із серйозною загрозою з боку РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ і США готуються до переговорів у Москві. "Нюанси" міжнародного визнання рішень щодо "українського врегулювання" будуть обговорюватися на переговорах.

Нагадаємо, Главред писав, що в ОП, обговорюючи мирний план, запропонований США, заявили, що Україна не поступатиметься своїми територіями заради миру.

Про персону: Віталій Кулик Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

