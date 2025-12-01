Рус
Віткофф везе "мирний план" до Москви: як відреагує Кремль — аналітик

Руслан Іваненко
1 грудня 2025, 00:06
Трамп відправляє свого спецпредставника до Москви для передачі мирного плану, узгодженого з Україною.
Віткофф везе 'мирний план' до Москви: як відреагує Кремль — аналітик
Мирний план США може стати основою для майбутніх переговорів / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Коротко:

  • Трампів представник Стів Віткофф повезе мирний план до Москви
  • План погоджений із Україною та має стати основою для переговорів
  • Росія наразі не дала сигналів про готовність завершити війну

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має намір доставити до Москви узгоджений з Україною "мирний план". Водночас немає підстав очікувати, що Росія піде на компроміс або погодиться завершити війну, зазначає австралійський генерал у відставці та військовий оглядач Мік Раян у своєму блозі.

Аналіз пресконференції Путіна

Він проаналізував пресконференцію президента Росії Володимира Путіна, проведену цього тижня. За словами Раяна, Путін підкреслив здебільшого уявні, а не реальні успіхи на фронті, поставив під сумнів легітимність українського лідера та заявив, що американський мирний план "може стати основою для майбутніх угод", але "зараз недоречно говорити про будь-які остаточні версії, оскільки їх не існує".

відео дня

На думку аналітика, такі коментарі не свідчать про готовність Путіна йти на компроміс задля завершення війни.

"Коментар про те, що нова мирна пропозиція стане основою майбутніх угод, означає, що строки Путіна щодо завершення війни не збігаються зі значно коротшими строками Трампа. А його коментарі продовжують ключові стратегічні меседжі Росії про нелегітимність уряду України, прогрес Росії у війні та відсутність загрози з боку Росії для Європи", — підкреслює аналітик.

Висновки аналітика щодо намірів Кремля

Раян також зазначає, що єдиний прогрес у виступі Путіна полягає в тому, що він навчився використовувати "більш розважливу мову", щоб не провокувати Трампа на збільшення підтримки України. Водночас ознак готовності до поступок щодо цілей війни проти України експерт не бачить.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

"Путін не змінив своєї головної мети війни, якою є підкорення України. Жодна ділова угода з Трампом та його представниками (про повоєнну співпрацю РФ і США – ред.) цього не змінить", — підсумовує Мік Раян.

Переговори щодо мирного плану - думка експерта

За словами політолога та керівника Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, завершення війни в Україні можливе лише за умов формування нового світового порядку.

На його думку, президент США Дональд Трамп може суттєво обмежити підтримку України, зокрема скоротити обсяг передачі розвідувальних даних, зменшити постачання зброї, обмежити участь США у військовому плануванні та знизити кількість техніки, яку Україна отримує безпосередньо від Вашингтона або за його сприяння.

"Трамп здатний тимчасово блокувати всі ці напрямки підтримки до кінця свого президентського терміну, і це негайно відобразиться на ситуації на фронті та темпах наступу російських військ", — підкреслює Кулик.

Мирний план США - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше президент Зеленський затвердив склад делегації України для переговорів зі США, міжнародними партнерами та РФ щодо досягнення миру. Головою делегації призначено секретаря РНБО Рустема Умерова.

Крім того, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця назвав "хорошим початком" зустріч американсько-української делегацій на переговорах у Флориді в неділю.

Нагадаємо, що у Флориді завершився черговий раунд переговорів між українською та американською делегаціями. Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо та секретар РНБО України Рустем Умєров зробили короткі заяви, підкресливши продуктивність діалогу та стратегічну важливість співпраці.

Читайте також:

Про персону: Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

війна в Україні мирні переговори Мирний план Трампа Стів Віткофф
