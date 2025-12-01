РФ атакувала Вишгород 'Шахедами' з підступною начинкою: в чому небезпека

Експерти розповіли, як касетні боєприпаси можуть спрацьовувати з затримкою.

Касетні боєприпаси дронів охоплюють велику площу

Вишгород атакували дронами-камікадзе з касетними боєприпасами

Один дрон влучив у дах багатоповерхівки, але не вибухнув

У ніч на 30 листопада місто Вишгород Київської області зазнало атаки трьома російськими дронами-камікадзе з касетними боєприпасами, повідомив фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, спершу дрони скинули боєприпаси на місто, а потім завдали ударів по будинках.

"Я людина чесна і не всі влучання противника по житлових будинках вважаю навмисними, але ось в таких ситуаціях, коли три БПЛА заздалегідь запрограмовані атакувати мирне місто та ще й касетами, мені сказати нічого", — зазначив експерт.

Схема дії дронів

За даними Telegram-каналу "Соняшник", дрони-камікадзе діють за комбінованою схемою: спершу скидають до 20 касетних осколкових бойових елементів з висоти 200–250 метрів, а потім завдають удар другою бойовою частиною.

ОБЕ можуть вибухати із затримкою від 2 до 20 годин, охоплюючи площу приблизно 75×40 метрів. Кожен елемент має розміри 50×370 мм, містить 1464 вражаючі частини та пофарбований у чорний колір.

Наслідки атаки

У ДСНС підтвердили, що під час нічної атаки один із дронів влучив у дах багатоповерхівки, але не вибухнув. На даху залишилися сам пошкоджений дрон, його бойова частина та 21 касетний боєприпас. Ще одна "касета" перебувала у дворі будинку.

Шахед / Інфографіка: Главред

Для безпечного знешкодження ВНП територію огородили, мешканців верхніх поверхів евакуювали. Оператори роботизованих систем та БПЛА у тандемі з багатофункціональним роботом обережно зібрали всі вибухонебезпечні предмети у спеціальну ємність, яку потім завантажили в піротехнічний автомобіль. Усі боєприпаси знешкодили контрольованим вибухом на спецмайданчику.

Яка ціль російських атак – думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов зазначає, що Росія продовжує застосовувати ракетно-дронові удари, насамперед по цивільному населенню та критичній енергетичній інфраструктурі України.

За його словами, армія РФ послідовно реалізує тактику ракетного терору, намагаючись завдати максимальних пошкоджень енергомережі та створити тиск на українське суспільство в розпал опалювального сезону.

Експерт підкреслює, що, незважаючи на накопичений досвід переживання попередніх воєнних зим, кожна нова атака становить додаткову загрозу стабільній роботі енергосистеми. "Росія й надалі використовуватиме удари по інфраструктурі як ключовий інструмент шантажу та дестабілізації", — резюмує Селезньов.

Як писав Главред, За наявною інформацією, російські війська проводять передислокацію бомбардувальників та нарощують активність дронів над українською територією. Моніторингові ресурси попереджають про "високу ймовірність масованого ракетно-дронового обстрілу протягом найближчих днів", зокрема вже упродовж наступної ночі.

Крім того, у ніч на 30 листопада країна-агресор Росія атакувала дронами місто Вишгород на Київщині. Наразі там триває ліквідація наслідків атаки. Пошкоджено багато житлових будинків. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Також у ніч на 29 листопада країна-агресорка Росія також атакувала Україну дронами. У Голосіївському, Соломʼянському та Дарницькому районах виникли пожежі внаслідок падіння уламків на нежитлові приміщення й відкриті території, у місті виникли перебої зі світлом.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

