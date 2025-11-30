'Ціль номер один для Росії': Залужний сказав, що стоїть за швидким миром

Залужний вважає, що Україна для Росії має стати воротами в Європу.

https://glavred.net/war/cel-nomer-odin-dlya-rossii-zaluzhnyy-skazal-chto-stoit-za-bystrym-mirom-10719920.html Посилання скопійоване

Залужний розкрив наміри РФ / колаж: Главред, фото: facebook.com/vzaluzhnyi, kremlin.ru

Головне із заяви дипломата:

Апетити Росії можуть виходити за межі України

Росію не цікавить Донецька або Луганська області

Ціллю номер один для Росії є Україна з її суб’єктністю і незалежністю

Країні-агресору не потрібні окуповані території. Ціллю номер один для РФ є Україна з її суб’єктністю і незалежністю та усіма потенціалами, яка має стати воротами в Європу. Про це написав посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний в колонці для LIGA.net.

"Україна є у надскладному положенні, де за швидким миром точно стоятиме лише нищівна поразка і втрата незалежності. Проте як показав час, і його досягти не вдалося", - йдеться в заяві. відео дня

За його словами, апетити Росії можуть виходити за межі України. І все це через нерозуміння політичної мети РФ та відсутність власного політичного бачення, яке, імовірно, ґрунтувалося на можливих політичних цілях глобальних гравців.

"Але навіть якщо таке розуміння прийде, то слідуючи тій самій теорії воєн, будь-яке зволікання на війні шкодить тому, хто наступає. Росіяни цього не можуть допустити — тоді такий очікуваний мир в Україні без побудови нової архітектури безпеки хоча б у Східній Європі просто неможливий", - каже Залужний.

Він вказав на ілюзії західних політиків, які "вимальовували рожеві сценарії чи підігравали один одному, розмірковували про відбудову України".

Ексголовком ЗСУ наголосив, що Росію не цікавить Донецька або Луганська області, хіба їхній мобілізаційний потенціал.

"Ціллю номер один для Росії є Україна. Саме Україна з її суб’єктністю і незалежністю та усіма потенціалами, яка має стати воротами в Європу. Чи не тому сьогодні так важко знайти порозуміння щодо зупинки війни? Такі цілі публічно не оголошуються або принципово викривлюються, щоб притягнути якомога більше прибічників", - підкреслив дипломат.

Валерій Залужний / Інфографіка: Главред

Чи погодиться Путін на припинення вогню

Французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро вважає, що очільник Кремля Володимир Путін опиняється під дедалі більшим тиском міжнародної спільноти.

За його словами, Путін має серйозні причини прислухатися до оновленої версії мирної пропозиції Дональда Трампа, яку обговорювали під час зустрічей у Женеві.

"Володимир Путін повинен погодитися на припинення вогню або змиритися з тим, що на Росію чекатимуть нові санкції, які виснажать її економіку", - наголосив він.

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін раніше говорив, що званий "американський план щодо України", який з’явився у ЗМІ, не є завершеним проєктом угоди, а лише набором питань для подальшого обговорення.

Російський політолог Дмитро Орєшкін сказав, що прагнення президента США Дональда Трампа якомога швидше оголосити про "завершення української кризи" пов'язане не з реальною дипломатією, а з особистими політичними амбіціями.

Голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок вважає, що президент Росії Володимир Путін здатний зупинити обстріли і наступ в Україні протягом одного дня, якщо буде досягнуто відповідної домовленості. Однак локальні порушення перемир'я можуть тривати ще тривалий час.

Читайте також:

Про персону: Валерій Залужний Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред