"Ціль номер один для Росії": Залужний сказав, що стоїть за швидким миром

Марія Николишин
30 листопада 2025, 09:08
Залужний вважає, що Україна для Росії має стати воротами в Європу.
Залужний розкрив наміри РФ / колаж: Главред, фото: facebook.com/vzaluzhnyi, kremlin.ru

Головне із заяви дипломата:

  • Апетити Росії можуть виходити за межі України
  • Росію не цікавить Донецька або Луганська області
  • Ціллю номер один для Росії є Україна з її суб’єктністю і незалежністю

Країні-агресору не потрібні окуповані території. Ціллю номер один для РФ є Україна з її суб’єктністю і незалежністю та усіма потенціалами, яка має стати воротами в Європу. Про це написав посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний в колонці для LIGA.net.

"Україна є у надскладному положенні, де за швидким миром точно стоятиме лише нищівна поразка і втрата незалежності. Проте як показав час, і його досягти не вдалося", - йдеться в заяві.

За його словами, апетити Росії можуть виходити за межі України. І все це через нерозуміння політичної мети РФ та відсутність власного політичного бачення, яке, імовірно, ґрунтувалося на можливих політичних цілях глобальних гравців.

"Але навіть якщо таке розуміння прийде, то слідуючи тій самій теорії воєн, будь-яке зволікання на війні шкодить тому, хто наступає. Росіяни цього не можуть допустити — тоді такий очікуваний мир в Україні без побудови нової архітектури безпеки хоча б у Східній Європі просто неможливий", - каже Залужний.

Він вказав на ілюзії західних політиків, які "вимальовували рожеві сценарії чи підігравали один одному, розмірковували про відбудову України".

Ексголовком ЗСУ наголосив, що Росію не цікавить Донецька або Луганська області, хіба їхній мобілізаційний потенціал.

"Ціллю номер один для Росії є Україна. Саме Україна з її суб’єктністю і незалежністю та усіма потенціалами, яка має стати воротами в Європу. Чи не тому сьогодні так важко знайти порозуміння щодо зупинки війни? Такі цілі публічно не оголошуються або принципово викривлюються, щоб притягнути якомога більше прибічників", - підкреслив дипломат.

Валерій Залужний / Інфографіка: Главред

Чи погодиться Путін на припинення вогню

Французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро вважає, що очільник Кремля Володимир Путін опиняється під дедалі більшим тиском міжнародної спільноти.

За його словами, Путін має серйозні причини прислухатися до оновленої версії мирної пропозиції Дональда Трампа, яку обговорювали під час зустрічей у Женеві.

"Володимир Путін повинен погодитися на припинення вогню або змиритися з тим, що на Росію чекатимуть нові санкції, які виснажать її економіку", - наголосив він.

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін раніше говорив, що званий "американський план щодо України", який з’явився у ЗМІ, не є завершеним проєктом угоди, а лише набором питань для подальшого обговорення.

Російський політолог Дмитро Орєшкін сказав, що прагнення президента США Дональда Трампа якомога швидше оголосити про "завершення української кризи" пов'язане не з реальною дипломатією, а з особистими політичними амбіціями.

Голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок вважає, що президент Росії Володимир Путін здатний зупинити обстріли і наступ в Україні протягом одного дня, якщо буде досягнуто відповідної домовленості. Однак локальні порушення перемир'я можуть тривати ще тривалий час.

Читайте також:

Про персону: Валерій Залужний

Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012).

23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України Валерій Залужний війна Росії та України мирні переговори
Китай має схилити Росію до припинення війни: на кону важливий візит та рішення

Китай має схилити Росію до припинення війни: на кону важливий візит та рішення

11:26Світ
Тисячі дронів та бомб проти українців: Зеленський відповів на удар по Вишгороду

Тисячі дронів та бомб проти українців: Зеленський відповів на удар по Вишгороду

10:27Україна
Температура впаде до -5 градусів: якою буде погода в перші дні грудня

Температура впаде до -5 градусів: якою буде погода в перші дні грудня

09:55Синоптик
Трильйон доларів для українців: історія про золото Полуботка отримала продовження

Трильйон доларів для українців: історія про золото Полуботка отримала продовження

Став пажем короля у 15 років: який український гетьман служив при дворі

Став пажем короля у 15 років: який український гетьман служив при дворі

Гороскоп Таро на завтра 30 листопада: Ракам - вчитися, Рибам - не дозволяти

Гороскоп Таро на завтра 30 листопада: Ракам - вчитися, Рибам - не дозволяти

Багатство вже на порозі: трьом знакам зодіаку гроші "йтимуть" в руки у 2026 році

Багатство вже на порозі: трьом знакам зодіаку гроші "йтимуть" в руки у 2026 році

11:32

Неспокійна ніч в Росії: дрони атакували кілька об’єктів, почалася пожежа

11:26

Китай має схилити Росію до припинення війни: на кону важливий візит та рішення

10:27

Тисячі дронів та бомб проти українців: Зеленський відповів на удар по ВишгородуВідео

10:16

Гороскоп на завтра 1 грудня: Терезам - зрада, Водоліям - цікаве повідомлення

09:55

Температура впаде до -5 градусів: якою буде погода в перші дні грудня

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
09:55

Все рухається до завершення, нам треба протриматись три місяціПогляд

09:50

Чи справді крах лінії фронту в Україні неминучий: в ISW дали чіткий прогноз

09:30

Пройшов через справжнє пекло: загинув сержант розвідки "Кінг"Ексклюзив

09:08

08:55

РФ жорстоко атакувала Київщину: горить багатоповерхівка, є загиблі і постраждалі

08:13

У Путіна не лишилось шансів не піти на мир: РФ поставили жорсткий ультиматум

05:37

Шкаралупа злетить сама: кухар розповів, як швидко почистити варені яйця

04:47

"Дві сильні любові": Ольга Мартиновська зробила заяву про стосунки

03:41

Багатство вже на порозі: трьом знакам зодіаку гроші "йтимуть" в руки у 2026 році

02:21

Більше шкоди ніж користі: які продукти експерти не радять мити перед приготуванням

01:33

Зловлять хвилю удачі: які знаки зодіаку будуть найщасливіщими в сезон Стрільця

29 листопада, субота
23:48

Як правильно прогрівати дизельні та бензинові двигуни - названо точний час

23:09

Україна проведе "вирішальні" переговори зі США: в ЗМІ розкрили дату і місце

22:05

Посланець Путіна таємно спокушав команду Трампа вигодами від "дружби" з РФ - WSJ

21:00

Став пажем короля у 15 років: який український гетьман служив при дворі

20:11

10 годин пролежало під плитою: на Київщині врятували ще одне життяФото

19:52

Погода перейде у календарну зиму: синоптики дали новий прогноз

19:51

"Що дасть жменька Tomahawk": у WSJ розкрили, як Віткофф блокував постачання ракет

19:25

У Покровську оборонна операція суттєво ускладнена: у ДШВ розкрили причину

18:53

Годин у темряві буде значно більше: нові графіки вимкнення світла на 30 листопада

18:19

"Був моїм другом до і буде після": Єрмак вперше прокоментував звільнення

18:15

В Україні з’явиться перша платна дорога: де її побудують

17:58

Велике церковне свято Андрія-2025: прикмети і суворі заборони 30 листопада

17:32

Трамп оголосив небо над Венесуелою "повністю закритим": що він задумав

16:34

На 17% дешевше, ніж рік тому: в Україні різко впали ціни на базовий продукт

16:32

Не Львів і не Київ: де вперше заспівали гімн України, стало відомо лише заразВідео

16:09

Час змінювати план оборони: Зеленський провів важливу нараду з Будановим і Шмигалем

15:41

Досвідчені господині посипають город крупою: для чого вони так роблять

15:40

Від хаосу до тріумфу: який доленосний вибір чекає на Левів у 2026 роціВідео

15:40

Три та вісім років: Остапу Ступці оголосили вирок за "п'яну" ДТП

15:34

Страшная ночь: звезда "Спіймати Кайдаша" показала последствия прилета в Киеве

15:01

Морські дрони СБУ підірвали два підсанкційні нафтотанкери "тіньовго флоту" РФ - ЗМІ

15:00

Зіпсуєте собі свято: де не можна ставити ялинку

14:58

Трильйон доларів для українців: історія про золото Полуботка отримала продовженняВідео

14:45

Крабовий салат на Новий рік абсолютно по-новому: рецепт з п'яти інгредієнтів

14:01

У Києві різко зросла кількість поранених внаслідок масованого удару РФ: що відомоФото

14:00

"Напади і претензії" учасниця "Холостяка" розкрила, як ішла від Цимбалюка

13:48

Новий рівень загрози: РФ могла застосувати швидкі реактивні дрони проти України

13:42

Як змусити цвісти навіть "палицю": перевірене добриво з трьох інгредієнтівВідео

13:04

Краснодарський край РФ під ударом: українські дрони влучили по "жирних" цілях

12:57

Замість Єрмака: стало відомо, хто очолить делегацію України на переговорах

12:47

"Звучить приліт у твій дім": Кошмал поділилася пережитим під час обстрілу Києва

12:34

Чотири інгредієнти - і шедевр готовий: рецепт божественного салату на Новий рік

12:31

"Зірвано усі плани Путіна": ЗСУ зупинили окупантів у важливому місті

12:29

Як вибрати живу ялинку, яка простоїть до Старого Нового року

