Українців чекає нова вартість долара та євро: яким буде курс з понеділка

Коротко:
- Ризики для валютного ринку залишаються сталими
- Наразі спостерігається підвищений попит на готівкову валюту
- Коливання курсів залишатимуться в межах нинішніх діапазонів
Валютний ринок України наступного тижня продовжить працювати у стані постійної протидії зовнішнім і внутрішнім викликам. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.
Він підкреслив, що ризики для валютного ринку залишаються сталими: це проблеми в енергетиці, зниження темпів економіки та подальше зростання цін.
За його словами, додатковий сезонний чинник - підвищений попит на готівкову валюту: наприкінці року бізнес та населення традиційно збільшують гривневі виплати – бонуси, дивіденди, премії.
Лєсовий наголошує, що Національний банк оперативно врівноважує попит і пропозицію, фактично задаючи вектор усьому валютному ринку. Тому не варто очікувати, що курси в обмінниках здатні надто відірватися від безготівкових.
"Бліц-прогноз на перший тиждень грудня: коливання курсів залишатимуться в межах нинішніх діапазонів. Долар торгуватиметься нижче 43 грн, а євро не перевищить 50 грн. Попри інформаційні "протяги", ситуація на валютному ринку не вийде з-під контролю – принаймні поточні обставини не є непоборними", - каже банкір.
Курс валют наступного тижня
Лєсовий також назвав основні показники валютного ринку з 1 по 7 грудня:
- коридори валютних змін: 42,2-42,7 грн/дол. та 48-49,75 грн/євро (на міжбанку) та 42,3-42,8 грн/дол. та 48-49,75 грн/євро (на готівковому ринку);
- щоденні курсові зміни: на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у банках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн;
- середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1-0,15 грн;
- тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.
Курс валют впродовж грудня
Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський говорив, що обсяг резервів дозволить НБУ забезпечувати стабільний курс гривні в грудні 2025 року та навіть у першій половині 2026 року.
Він очікує, що у грудні гривня коливатиметься в коридорі 42,0 - 43,0 гривні за долар.
Курс валют - що відомо
Як повідомляв Главред, Національний банк України підвищив офіційний курс долара та євро на 1 грудня 2025 року. Зокрема, гривня значно послабила свої позиції щодо американської валюти.
Ганна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank, говорила, що Національний банк України активно втручається в ринок, продаючи валюту на міжбанку. Це дозволяє згладити потенційні стрибки курсу та забезпечити рівновагу в торгівлі.
Водночас, в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.
Про персону: Тарас Лєсовий
Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.
