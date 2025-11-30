Українців чекає нова вартість долара та євро: яким буде курс з понеділка

Банкір вважає, що ситуація на валютному ринку не вийде з-під контролю.

Курс валют з 1 по 7 грудня / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

Ризики для валютного ринку залишаються сталими

Наразі спостерігається підвищений попит на готівкову валюту

Коливання курсів залишатимуться в межах нинішніх діапазонів

Валютний ринок України наступного тижня продовжить працювати у стані постійної протидії зовнішнім і внутрішнім викликам. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

Він підкреслив, що ризики для валютного ринку залишаються сталими: це проблеми в енергетиці, зниження темпів економіки та подальше зростання цін.

За його словами, додатковий сезонний чинник - підвищений попит на готівкову валюту: наприкінці року бізнес та населення традиційно збільшують гривневі виплати – бонуси, дивіденди, премії.

Лєсовий наголошує, що Національний банк оперативно врівноважує попит і пропозицію, фактично задаючи вектор усьому валютному ринку. Тому не варто очікувати, що курси в обмінниках здатні надто відірватися від безготівкових.

"Бліц-прогноз на перший тиждень грудня: коливання курсів залишатимуться в межах нинішніх діапазонів. Долар торгуватиметься нижче 43 грн, а євро не перевищить 50 грн. Попри інформаційні "протяги", ситуація на валютному ринку не вийде з-під контролю – принаймні поточні обставини не є непоборними", - каже банкір.

Курс валют наступного тижня

Лєсовий також назвав основні показники валютного ринку з 1 по 7 грудня:

коридори валютних змін: 42,2-42,7 грн/дол. та 48-49,75 грн/євро (на міжбанку) та 42,3-42,8 грн/дол. та 48-49,75 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у банках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн;

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1-0,15 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

Курс валют впродовж грудня

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський говорив, що обсяг резервів дозволить НБУ забезпечувати стабільний курс гривні в грудні 2025 року та навіть у першій половині 2026 року.

Він очікує, що у грудні гривня коливатиметься в коридорі 42,0 - 43,0 гривні за долар.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - що відомо

Як повідомляв Главред, Національний банк України підвищив офіційний курс долара та євро на 1 грудня 2025 року. Зокрема, гривня значно послабила свої позиції щодо американської валюти.

Ганна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank, говорила, що Національний банк України активно втручається в ринок, продаючи валюту на міжбанку. Це дозволяє згладити потенційні стрибки курсу та забезпечити рівновагу в торгівлі.

Водночас, в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

