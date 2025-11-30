Рус
Ціни зростуть уже в грудні: українцям назвали причини подорожчання продуктів

Олексій Тесля
30 листопада 2025, 22:25
Додаткові витрати на паливо та обслуговування генераторів закладаються у відпускні ціни.
Важливе із заяв Свиноуса:

  • Посилюються ризики зниження рентабельності молочного скотарства
  • Використання генераторів збільшує собівартість продукції

За словами провідного наукового співробітника відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Івана Свиноуса, основними факторами цінової турбулентності молочної продукції виступають енергетична нестабільність, перебої з електропостачанням, обмеженість експортних каналів, слабка купівельна спроможність населення та недостатній рівень державної підтримки.

Комплексний вплив зазначених факторів формує розбалансованість ринку, чинить тиск на виробників і посилює ризики зниження рентабельності молочного скотарства, розповів він у коментарі Главреду.

Експерт зазначає, що в грудні 2025 року відбудеться незначне зниження закупівельних цін на молоко-сировину, що надходить на переробні підприємства:

  • екстрасорт (без ПДВ) подешевшає до 16,85 грн/кг (-0,2 грн);
  • вищий сорт - до 16,60 грн/кг (-0,3 грн);
  • перший сорт - до 16,40 грн/кг (-0,1 грн).

Але через постійні перебої з електропостачанням переробні підприємства змушені використовувати дизельні генератори, що істотно збільшує собівартість переробки та реалізації готової молочної продукції, каже він.

"Додаткові витрати на паливо та обслуговування генераторів закладаються у відпускні ціни, внаслідок чого в грудні 2025 року роздрібні ціни на основні види молочних продуктів демонструють приріст. Пастеризоване молоко 2,5 % коштує близько 46 грн/л (+2 грн), сметана 20 % - 140 грн/кг (+10 грн), масло вершкове жирністю 72,5 % - 380 грн/кг (+15 грн)... Таким чином формується парадоксальна ситуація, коли дешевшає сировина, але дорожчає готова продукція", - пояснив додав Свіноус.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Причини подорожчання: думка експерта

Однією з причин зростання цін на жито стала невизначеність щодо майбутнього врожаю. Експерти зазначають, що давати точний прогноз щодо вартості поки зарано: жнива ще не розпочалися, а погодна ситуація залишається нестабільною.

"Жито - це яра культура, і його збирання традиційно відбувається в серпні-вересні. Але вже зараз аграрії та переробники повідомляють про помітний дефіцит зерна на внутрішньому ринку", - пояснила фахівець Світового банку Оксана Руженкова.

Раніше повідомлялося про те, скільки доведеться платити українцям за популярний продукт. Аналітик зазначив, що ціна залежатиме від погодних умов і ситуації на ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ціна на популярний продукт збільшилася. Якщо ще минулого місяця цей продукт можна було придбати за більш демократичними цінами, то з настанням сезону пікніків вартість істотно зросла.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у зв'язку з погіршенням якості торішньої білоголової капусти внаслідок тривалого зберігання цього тижня ціни на неї в Україні різко знизилися.

Про персону: Іван Свиноус

Іван Свиноус - провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

