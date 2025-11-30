Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

"Підняли прапор РФ": командувач ДШВ зробив жорстку заяву про "втрату Покровська"

Юрій Берендій
30 листопада 2025, 13:23оновлено 30 листопада, 13:59
2512
Апостол наголошує, що чутки про нібито захоплення Покровська є фейками, які деморалізують військових і не відповідають реальній ситуації на фронті.
'Підняли прапор РФ': командувач ДШВ зробив жорстку заяву про 'втрату Покровська'
Командувач ДШВ зробив жорстку заяву про Покровськ / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Про що сказав командувач ДШВ:

  • Поширення тез про нібито оточення або окупацію Покровська демотивує військових
  • Оборонна операція в Покровську триває
  • Встановлення прапорів не свідчить про контроль над територією

Поширення заяв про нібито втрату чи оточення Покровська в Донецькій області російськими військами негативно впливає на моральний стан українських захисників і шкодить оборонним зусиллям. Про це в ефірі телемарафону повідомив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол.

Він зауважив, що в інформаційному просторі постійно циркулюють чутки про бої в районі Покровська, і періодично з’являються заяви, що місто вже нібито перейшло під контроль окупантів. Такі повідомлення викликають здивування і запитання у військових, які продовжують утримувати свої позиції.

відео дня

Апостол підкреслив, що подібні необдумані заяви підривають бойовий дух та деморалізують особовий склад.

"Я - військовий і не розумію, для чого ви це робите. Ви впливаєте на наших бійців, на командирів, які стоять там в обороні. Людина, яка кричала, що Покровськ втрачений, де вона? Чи вибачилась, чи мала б вибачитись, чи закритися? У нас війна, і такими діями ви шкодите", - наголосив він.

Командувач Десантно-штурмових військ наголосив, що Покровськ продовжує оборонятися, і українські сили досі утримують свої позиції у місті та контролюють частину його районів.

Він також пояснив ситуацію з російськими прапорами, які ворог інколи вивішує на окремих будівлях, створюючи ілюзію встановлення контролю.

За словами генерала, поява такого прапора не свідчить про реальну окупацію, адже це може бути одиничний епізод, коли російський військовий міг швидко проникнути, встановити символіку країни-агресорки та загинути вже через кілька годин чи пізніше.

"Ми прапори вішати не будемо, але певні райони Покровська вже перебувають під нашим контролем", - резюмував він.

'Підняли прапор РФ': командувач ДШВ зробив жорстку заяву про 'втрату Покровська'
Покровськ / Інфографіка: Главред

Яка зараз ситуація в Покровську - думка експерта

Як писав Главред, українські військові зупинили просування російських окупантів уздовж залізниці на північній околиці Покровська в Донецькій області й змогли зайняти вигідну оборонну позицію. Як повідомив в коментарі 24 каналу очільник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, Збройні сили регулярно проводять рейди та очищають місто від невеликих ворожих груп.

Експерт також проаналізував дії російських військ у Покровську. За його словами, РФ має чисельну перевагу й постійно перекидає на цей напрямок додаткові підрозділи. Частину з них українські оборонці ліквідують, тоді як інші намагаються закріпитися на місцевості.

"Але найголовніше те, що на Покровському напрямку завдяки грамотно вибудуваній обороні зірвано усі плани Путіна", - наголосив він.

Бої за Покровськ - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, густий туман серйозно ускладнив роботу українських підрозділів, особливо повітряної розвідки у Покровську Донецької області. Зниження видимості впливає на можливості виявляти та уражати противника. Про це повідомив 7-й корпус Десантно-штурмових військ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у межах міста вдалося звільнити від окупантів понад 10 квадратних кілометрів.

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що російські війська не зможуть захопити Покровськ до завершення року.

Інші новини:

Про персону: Олег Апостол

Олег Апостол народився 17 квітня 1987 року в Івано-Франківську. У 2008 році закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного за спеціальністю "Бойове застосування та управління діями підрозділів аеромобільних військ".

З 2014 року бере участь у бойових діях на сході України. Відзначився в боях за Слов'янськ, обороні Луганського аеропорту та звільненні Миколаївської ТЕЦ. У 2018 році став командиром батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Після початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року брав участь в обороні та звільненні населених пунктів Миколаївської області.

З кінця 2022 року його підрозділи успішно вели оборонні та наступальні дії в Донецькій, Харківській та Луганській областях. Із серпня 2024 року 95-та бригада під його командуванням брала участь в операції Сил оборони України на території Курської області. 29 листопада 2024 року призначений заступником Головнокомандувача Збройних Сил України. 26 лютого 2025 року йому присвоєно звання бригадного генерала.

3 червня 2025 року призначений командувачем Десантно-штурмових військ України. Герой України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Покровськ ДШВ Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Підняли прапор РФ": командувач ДШВ зробив жорстку заяву про "втрату Покровська"

"Підняли прапор РФ": командувач ДШВ зробив жорстку заяву про "втрату Покровська"

13:23Фронт
Українські сили відтіснили РФ на ключовому напрямку і пішли вперед – ISW

Українські сили відтіснили РФ на ключовому напрямку і пішли вперед – ISW

12:31Фронт
"Війна не закінчиться": Залужний попередив про вирішальний удар, який готує Росія

"Війна не закінчиться": Залужний попередив про вирішальний удар, який готує Росія

11:58Війна
Реклама

Популярне

Більше
Трильйон доларів для українців: історія про золото Полуботка отримала продовження

Трильйон доларів для українців: історія про золото Полуботка отримала продовження

"Ціль номер один для Росії": Залужний сказав, що стоїть за швидким миром

"Ціль номер один для Росії": Залужний сказав, що стоїть за швидким миром

Став пажем короля у 15 років: який український гетьман служив при дворі

Став пажем короля у 15 років: який український гетьман служив при дворі

Багатство вже на порозі: трьом знакам зодіаку гроші "йтимуть" в руки у 2026 році

Багатство вже на порозі: трьом знакам зодіаку гроші "йтимуть" в руки у 2026 році

Неспокійна ніч в Росії: дрони атакували кілька об’єктів, почалася пожежа

Неспокійна ніч в Росії: дрони атакували кілька об’єктів, почалася пожежа

Останні новини

14:08

Кремль прийняв нову стратегію щодо окупованих територій України - чого чекати

13:59

Щомісяця додатково 870 грн: хто з українських пенсіонерів отримає доплату

13:27

"Просто розбиває все в пух і прах": названо найкраще авто 2025 року

13:23

"Підняли прапор РФ": командувач ДШВ зробив жорстку заяву про "втрату Покровська"

13:12

Витримає навіть -20 градусів: як зробити дешевий омивач скла для авто вдомаВідео

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
12:59

Не пройшов "кастинг вір": яка комічна причина завадила Володимиру прийняти іслам

12:50

Гороскоп Таро на завтра 1 грудня: Овнам - гарний день, Дівам - довіряти

12:44

"Трамп готує пастку для України": розкрито задум росіян щодо переговорів

12:31

Українські сили відтіснили РФ на ключовому напрямку і пішли вперед – ISW

Реклама
12:18

Українців чекає нова вартість долара та євро: яким буде курс з понеділка

11:58

"Війна не закінчиться": Залужний попередив про вирішальний удар, який готує Росія

11:45

Чи можна ворожити й "робити збитки" на Андрія: священник дав однозначну відповідьВідео

11:43

У РФ жорстко взялися за Долину і скасовують скрізь, де тільки можна

11:32

Неспокійна ніч в Росії: дрони атакували кілька об’єктів, почалася пожежаВідео

11:26

Китай має схилити Росію до припинення війни: на кону важливий візит та рішення

10:27

Тисячі дронів та бомб проти українців: Зеленський відповів на удар по ВишгородуВідео

10:16

Гороскоп на завтра 1 грудня: Терезам - зрада, Водоліям - цікаве повідомлення

09:55

Температура впаде до -5 градусів: якою буде погода в перші дні грудня

09:55

Все рухається до завершення, нам треба протриматись три місяціПогляд

09:50

Чи справді крах лінії фронту в Україні неминучий: в ISW дали чіткий прогноз

Реклама
09:30

Пройшов через справжнє пекло: загинув сержант розвідки "Кінг"Ексклюзив

09:08

"Ціль номер один для Росії": Залужний сказав, що стоїть за швидким миром

08:55

РФ жорстоко атакувала Київщину: горить багатоповерхівка, є загиблі і постраждалі

08:13

У Путіна не лишилось шансів не піти на мир: РФ поставили жорсткий ультиматум

05:37

Шкаралупа злетить сама: кухар розповів, як швидко почистити варені яйця

04:47

"Дві сильні любові": Ольга Мартиновська зробила заяву про стосунки

03:41

Багатство вже на порозі: трьом знакам зодіаку гроші "йтимуть" в руки у 2026 році

02:21

Більше шкоди ніж користі: які продукти експерти не радять мити перед приготуванням

01:33

Зловлять хвилю удачі: які знаки зодіаку будуть найщасливіщими в сезон Стрільця

29 листопада, субота
23:48

Як правильно прогрівати дизельні та бензинові двигуни - названо точний час

23:09

Україна проведе "вирішальні" переговори зі США: в ЗМІ розкрили дату і місце

22:05

Посланець Путіна таємно спокушав команду Трампа вигодами від "дружби" з РФ - WSJ

21:00

Став пажем короля у 15 років: який український гетьман служив при дворі

20:11

10 годин пролежало під плитою: на Київщині врятували ще одне життяФото

19:52

Погода перейде у календарну зиму: синоптики дали новий прогноз

19:51

"Що дасть жменька Tomahawk": у WSJ розкрили, як Віткофф блокував постачання ракет

19:25

У Покровську оборонна операція суттєво ускладнена: у ДШВ розкрили причину

18:53

Годин у темряві буде значно більше: нові графіки вимкнення світла на 30 листопада

18:19

"Був моїм другом до і буде після": Єрмак вперше прокоментував звільнення

18:15

В Україні з’явиться перша платна дорога: де її побудують

Реклама
17:58

Велике церковне свято Андрія-2025: прикмети і суворі заборони 30 листопада

17:32

Трамп оголосив небо над Венесуелою "повністю закритим": що він задумав

16:34

На 17% дешевше, ніж рік тому: в Україні різко впали ціни на базовий продукт

16:32

Не Львів і не Київ: де вперше заспівали гімн України, стало відомо лише заразВідео

16:09

Час змінювати план оборони: Зеленський провів важливу нараду з Будановим і Шмигалем

15:41

Досвідчені господині посипають город крупою: для чого вони так роблять

15:40

Від хаосу до тріумфу: який доленосний вибір чекає на Левів у 2026 роціВідео

15:40

Три та вісім років: Остапу Ступці оголосили вирок за "п'яну" ДТП

15:34

Страшная ночь: звезда "Спіймати Кайдаша" показала последствия прилета в Киеве

15:01

Морські дрони СБУ підірвали два підсанкційні нафтотанкери "тіньовго флоту" РФ - ЗМІ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія Ротару
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти