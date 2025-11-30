'Підняли прапор РФ': командувач ДШВ зробив жорстку заяву про 'втрату Покровська'

Апостол наголошує, що чутки про нібито захоплення Покровська є фейками, які деморалізують військових і не відповідають реальній ситуації на фронті.

Командувач ДШВ зробив жорстку заяву про Покровськ / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Про що сказав командувач ДШВ:

Поширення тез про нібито оточення або окупацію Покровська демотивує військових

Оборонна операція в Покровську триває

Встановлення прапорів не свідчить про контроль над територією

Поширення заяв про нібито втрату чи оточення Покровська в Донецькій області російськими військами негативно впливає на моральний стан українських захисників і шкодить оборонним зусиллям. Про це в ефірі телемарафону повідомив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол.

Він зауважив, що в інформаційному просторі постійно циркулюють чутки про бої в районі Покровська, і періодично з’являються заяви, що місто вже нібито перейшло під контроль окупантів. Такі повідомлення викликають здивування і запитання у військових, які продовжують утримувати свої позиції.

Апостол підкреслив, що подібні необдумані заяви підривають бойовий дух та деморалізують особовий склад.

"Я - військовий і не розумію, для чого ви це робите. Ви впливаєте на наших бійців, на командирів, які стоять там в обороні. Людина, яка кричала, що Покровськ втрачений, де вона? Чи вибачилась, чи мала б вибачитись, чи закритися? У нас війна, і такими діями ви шкодите", - наголосив він.

Командувач Десантно-штурмових військ наголосив, що Покровськ продовжує оборонятися, і українські сили досі утримують свої позиції у місті та контролюють частину його районів.

Він також пояснив ситуацію з російськими прапорами, які ворог інколи вивішує на окремих будівлях, створюючи ілюзію встановлення контролю.

За словами генерала, поява такого прапора не свідчить про реальну окупацію, адже це може бути одиничний епізод, коли російський військовий міг швидко проникнути, встановити символіку країни-агресорки та загинути вже через кілька годин чи пізніше.

"Ми прапори вішати не будемо, але певні райони Покровська вже перебувають під нашим контролем", - резюмував він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Яка зараз ситуація в Покровську - думка експерта

Як писав Главред, українські військові зупинили просування російських окупантів уздовж залізниці на північній околиці Покровська в Донецькій області й змогли зайняти вигідну оборонну позицію. Як повідомив в коментарі 24 каналу очільник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, Збройні сили регулярно проводять рейди та очищають місто від невеликих ворожих груп.

Експерт також проаналізував дії російських військ у Покровську. За його словами, РФ має чисельну перевагу й постійно перекидає на цей напрямок додаткові підрозділи. Частину з них українські оборонці ліквідують, тоді як інші намагаються закріпитися на місцевості.

"Але найголовніше те, що на Покровському напрямку завдяки грамотно вибудуваній обороні зірвано усі плани Путіна", - наголосив він.

Бої за Покровськ - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, густий туман серйозно ускладнив роботу українських підрозділів, особливо повітряної розвідки у Покровську Донецької області. Зниження видимості впливає на можливості виявляти та уражати противника. Про це повідомив 7-й корпус Десантно-штурмових військ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у межах міста вдалося звільнити від окупантів понад 10 квадратних кілометрів.

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що російські війська не зможуть захопити Покровськ до завершення року.

Про персону: Олег Апостол Олег Апостол народився 17 квітня 1987 року в Івано-Франківську. У 2008 році закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного за спеціальністю "Бойове застосування та управління діями підрозділів аеромобільних військ". З 2014 року бере участь у бойових діях на сході України. Відзначився в боях за Слов'янськ, обороні Луганського аеропорту та звільненні Миколаївської ТЕЦ. У 2018 році став командиром батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Після початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року брав участь в обороні та звільненні населених пунктів Миколаївської області. З кінця 2022 року його підрозділи успішно вели оборонні та наступальні дії в Донецькій, Харківській та Луганській областях. Із серпня 2024 року 95-та бригада під його командуванням брала участь в операції Сил оборони України на території Курської області. 29 листопада 2024 року призначений заступником Головнокомандувача Збройних Сил України. 26 лютого 2025 року йому присвоєно звання бригадного генерала. 3 червня 2025 року призначений командувачем Десантно-штурмових військ України. Герой України.

