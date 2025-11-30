"Під вікнами - скло, уламки": зірка "Жіночого лікаря" розповіла про приліт по її будинку

Слава Красовська розкрила наслідки обстрілу.

Слава Красовська зараз - будинок акторки постраждав після прильоту / колаж: Главред, фото: instagram.com/slava_krasowska

Що сталося з будинком Слави Красовської

Що про обстріл говорить сама артистка

Українська акторка кіно і театру Слава Красовська (Жіночий лікар. Нове життя, Кріпосна, Опер за викликом) стала однією з тих, хто в ніч на 29 листопада впритул зіткнувся з агресією країни-окупанта - в її будинок стався приліт. На щастя, з квартирою артистки, нею самою та її улюбленцями все гаразд. Але сусідам Красовської пощастило менше.

Про це Слава розповіла у своєму блозі в Instagram. Вона нагадала про важливість дотримання правил безпеки під час повітряних тривог. Також акторка планує зайнятися допомогою тим, чиї оселі виявилися зруйнованими.

"Я в порядку, квартира не постраждала, ми цілі, собаки неушкоджені. Але зруйнована частина будівлі викликає жах. Думаю, невдовзі зможу дізнатися, чим можна допомогти сусідам, чиї помешкання зруйновані. Я - ще одна ваша близька знайома, в дворі якої розгорнуто поліцейський намет, а будинок обнесено стрічкою, під вікнами - скло, будівельне сміття і уламки будівлі. Я - ще одне ваше нагадування про те, що не варто нехтувати своєю безпекою і ігнорувати сигнали тривоги, проте потрібно безупинно донатити на нашу перемогу", - пише Слава Красовська. Також вона подякувала спецслужбам за їхню допомогу в усуненні наслідків атаки окупантів.

Слава Красовська зараз - будинок акторки постраждав після прильоту / фото: instagram.com/slava_krasowska

Слава Красовська зараз - будинок акторки постраждав після прильоту / фото: instagram.com/slava_krasowska

Слава Красовська зараз - будинок акторки постраждав після прильоту / фото: instagram.com/slava_krasowska

