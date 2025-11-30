США форсували мирний трек через важливу перевагу РФ: у WSJ назвали причину

Безпілотники РФ дедалі активніше завдають ударів по українських маршрутах постачання на відстані багатьох кілометрів від ЛБС.

У РФ перевага в БПЛА на фронті

Безпілотники РФ активно завдають ударів по українських маршрутах постачання

Це стало ключовою зміною характеру війни у 2025 році

РФ почала масово застосовувати оптоволоконні дрони

Одним із чинників, що підштовхнули США до прискорення мирних ініціатив, стала зростаюча перевага Росії в галузі дронів.

Як повідомляє Wall Street Journal, це, своєю чергою, впливає на дипломатичну позицію Києва.

Підкреслюється, що адміністрація Трампа тепер наполягає, що Україна повинна погодитися на припинення війни на умовах, більш вигідних Москві, інакше її становище може погіршитися.

Вказується, що російські безпілотники дедалі активніше завдають ударів по українських маршрутах постачання на відстані багатьох кілометрів від лінії фронту. Українські військовослужбовці, наприклад, розповідають про атаку FPV-дрона, який підірвав автомобіль із бійцями більш ніж за 30 км від передової.

Важлива зміна на фронті

Експерти вважають це ключовою зміною характеру війни у 2025 році. За їхніми словами, Росія зуміла переломити ситуацію і вперше за довгий час отримала перевагу над Україною за кількістю дронів на важливих ділянках, а також навчилася ефективно використовувати їх для ударів по тилових об'єктах.

Україна утримувала лідерство в безпілотних системах завдяки інноваціям і продуманій тактиці. Однак цієї осені російська сторона взяла гору: на кількох напрямках її дрони вже перевершують українські за кількістю, дальністю та способами застосування. Це створює загрози і на 2026 рік, якщо ЗСУ не знайдуть спосіб відповісти.

"Зараз під загрозою не тільки лінії зв'язку - зникає саме поняття безпечного тилу", - зазначив колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, попередивши, що Україна ризикує досягти точки виснаження, якщо не поверне ініціативу у сфері БПЛА.

РФ масово використовує нові види дронів

Після українського рейду в Курську область 2024 року Росія змінила підхід і створила підрозділ "Рубікон". Його оператори першими почали масово застосовувати оптоволоконні дрони для ударів по українській логістиці, що тоді спричинило хаотичний відхід окремих українських частин. Зараз "Рубікон" використовує цей досвід на сході та навчає інші підрозділи.

"Вони руйнують наші ланцюжки постачання і цілеспрямовано полюють на наших операторів безпілотників", - сказав Юрій Федоренко, командир полку "Ахіллес". За оцінками аналітиків, втрати серед українських логістичних і БПЛА-підрозділів тепер перевищують втрати піхоти.

Росія активніше завдає ударів на середній дистанції - від 40 до 70 км. Раніше такі атаки були можливі лише з використанням авіації, зазначає експерт Джордж Баррос. Українські FPV-дрони змушені запускати далі від фронту, що знижує їхню ефективність, тоді як російські БПЛА заглиблюються в тил.

Ворог масштабує сили БпЛА

У районі Покровська російські дрони, за оцінками українських військових, чисельно перевершують українські приблизно вдесятеро. Моделі великої дальності - такі як "Ланцет" і дешеві "Блискавка" - вражають цілі до 65 км. Дороги стають настільки небезпечними, що бійцям доводиться проходити останні кілометри пішки.

Українські підрозділи підкреслюють, що головна складність - не технології самі по собі, а масштаб їх застосування Росією. За словами Федоренка, РФ отримує великі партії оптоволоконного кабелю з Китаю, тоді як підтримка Заходу в цій галузі залишається обмеженою.

Ситуація з БпЛА: думка експерта

Російські окупаційні сили вже мають як трофеї всі основні види українських безпілотників. За словами експерта зі зв'язку, РЕБ і розвідки Сергія "Флеша" Безкрестнова, це стало можливим після того, як підрозділ російських безпілотних систем "Рубікон" розгорнув мережу радіолокаційних станцій уздовж лінії фронту і почав ефективно перехоплювати і збивати українські розвідувальні БПЛА типу "крило".

