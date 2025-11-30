Рус
США форсували мирний трек через важливу перевагу РФ: у WSJ назвали причину

Олексій Тесля
30 листопада 2025, 18:28
215
Безпілотники РФ дедалі активніше завдають ударів по українських маршрутах постачання на відстані багатьох кілометрів від ЛБС.
оператор БПЛА РФ, вибух
У РФ перевага в БПЛА на фронті / Колаж: Главред, фото: МО РФ, скріншот

Важливе:

  • Безпілотники РФ активно завдають ударів по українських маршрутах постачання
  • Це стало ключовою зміною характеру війни у 2025 році
  • РФ почала масово застосовувати оптоволоконні дрони

Одним із чинників, що підштовхнули США до прискорення мирних ініціатив, стала зростаюча перевага Росії в галузі дронів.

Як повідомляє Wall Street Journal, це, своєю чергою, впливає на дипломатичну позицію Києва.

відео дня

Підкреслюється, що адміністрація Трампа тепер наполягає, що Україна повинна погодитися на припинення війни на умовах, більш вигідних Москві, інакше її становище може погіршитися.

Вказується, що російські безпілотники дедалі активніше завдають ударів по українських маршрутах постачання на відстані багатьох кілометрів від лінії фронту. Українські військовослужбовці, наприклад, розповідають про атаку FPV-дрона, який підірвав автомобіль із бійцями більш ніж за 30 км від передової.

Важлива зміна на фронті

Експерти вважають це ключовою зміною характеру війни у 2025 році. За їхніми словами, Росія зуміла переломити ситуацію і вперше за довгий час отримала перевагу над Україною за кількістю дронів на важливих ділянках, а також навчилася ефективно використовувати їх для ударів по тилових об'єктах.

Україна утримувала лідерство в безпілотних системах завдяки інноваціям і продуманій тактиці. Однак цієї осені російська сторона взяла гору: на кількох напрямках її дрони вже перевершують українські за кількістю, дальністю та способами застосування. Це створює загрози і на 2026 рік, якщо ЗСУ не знайдуть спосіб відповісти.

"Зараз під загрозою не тільки лінії зв'язку - зникає саме поняття безпечного тилу", - зазначив колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, попередивши, що Україна ризикує досягти точки виснаження, якщо не поверне ініціативу у сфері БПЛА.

США форсували мирний трек через важливу перевагу РФ: у WSJ назвали причину
/ Главред

РФ масово використовує нові види дронів

Після українського рейду в Курську область 2024 року Росія змінила підхід і створила підрозділ "Рубікон". Його оператори першими почали масово застосовувати оптоволоконні дрони для ударів по українській логістиці, що тоді спричинило хаотичний відхід окремих українських частин. Зараз "Рубікон" використовує цей досвід на сході та навчає інші підрозділи.

"Вони руйнують наші ланцюжки постачання і цілеспрямовано полюють на наших операторів безпілотників", - сказав Юрій Федоренко, командир полку "Ахіллес". За оцінками аналітиків, втрати серед українських логістичних і БПЛА-підрозділів тепер перевищують втрати піхоти.

Росія активніше завдає ударів на середній дистанції - від 40 до 70 км. Раніше такі атаки були можливі лише з використанням авіації, зазначає експерт Джордж Баррос. Українські FPV-дрони змушені запускати далі від фронту, що знижує їхню ефективність, тоді як російські БПЛА заглиблюються в тил.

Ворог масштабує сили БпЛА

У районі Покровська російські дрони, за оцінками українських військових, чисельно перевершують українські приблизно вдесятеро. Моделі великої дальності - такі як "Ланцет" і дешеві "Блискавка" - вражають цілі до 65 км. Дороги стають настільки небезпечними, що бійцям доводиться проходити останні кілометри пішки.

Українські підрозділи підкреслюють, що головна складність - не технології самі по собі, а масштаб їх застосування Росією. За словами Федоренка, РФ отримує великі партії оптоволоконного кабелю з Китаю, тоді як підтримка Заходу в цій галузі залишається обмеженою.

Ситуація з БпЛА: думка експерта

Російські окупаційні сили вже мають як трофеї всі основні види українських безпілотників. За словами експерта зі зв'язку, РЕБ і розвідки Сергія "Флеша" Безкрестнова, це стало можливим після того, як підрозділ російських безпілотних систем "Рубікон" розгорнув мережу радіолокаційних станцій уздовж лінії фронту і почав ефективно перехоплювати і збивати українські розвідувальні БПЛА типу "крило".

Ситуація на полі бою - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що біля Покровська окупанти влаштовують "сафарі" на людей. Загарбники продовжують своє так зване "сафарі" на людей - атакують FPV-дронами.

Нагадаємо, представник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук заявляв, що росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Як повідомляв Главред, старший сержант Рон (розвідка 42-ї бригади) повідомив, що на Покровському напрямку росіяни зосередили близько 170 тис. особового складу. Окупанти діють малими групами, намагаючись загнати місто в тактичне кільце.

Читайте також:

Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

безпілотник дрони війна Росії та України
