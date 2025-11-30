Холоди вже мчать до України: синоптикиня сказала, коли зміниться погода

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода в понеділок
- В яких областях випадуть дощі
Погода в Україні у понеділок, 1 грудня, буде хмарною із дощами та туманами. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, зима в Україні розпочнеться осінньою або весняною погодою.
"Переважно буде хмарно, вогко, як не дощ, то туман", - зауважила вона.
Синоптикиня говорить, що дощі ймовірніші на півдні, у центральних областях, в Карпатах, Закарпатті та Прикарпатті.
Водночас, температура повітря впродовж дня 1-го грудня очікується +4…+7 градусів, на півдні +8…+12 градусів.
Погода в Києві
У Києві календарна зима прийде із хмарністю. Невеликий дощ у столиці можливий ввечері. Температура повітря становитиме +5…+6 градусів.
"Щоб так сильно щось змінилося найближчим днями - навряд, хіба що в кінці тижня похолоднішає. Осінь прогулюється вже із зимою під ручку, ніяк не розійдуться", - підсумувала Діденко.
Погода в Україні у грудні
Синоптик Ігор Кібальчич раніше розповідав, що погода в Україні у грудні буде аномально теплою.
За його словами, перша декада грудня в Україні пройде в умовах м’якої та дуже спокійної погоди, з невеликою кількістю опадів та слабким вітром.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, Наталка Діденко раніше говорила, що в Україні у неділю, 30 листопада, температура повітря підвищиться до 4-9 градусів тепла.
Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що упродовж вихідних погода буде стійкою та спокійною в більшості областей з температурою повітря вищою за норму та слабким вітром.
Він також повідомляв, що на наступному тижні під впливом великого та малорухомого антициклону погода в нашій країні очікується стійкою і з невеликою кількістю опадів.
