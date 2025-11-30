Холоди вже мчать до України: синоптикиня сказала, коли зміниться погода

Синоптикиня розповіла, що зима в Україні розпочнеться осінньою або весняною погодою.

Прогноз погоди на 1 грудня / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода в понеділок

В яких областях випадуть дощі

Погода в Україні у понеділок, 1 грудня, буде хмарною із дощами та туманами. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, зима в Україні розпочнеться осінньою або весняною погодою.

"Переважно буде хмарно, вогко, як не дощ, то туман", - зауважила вона.

Синоптикиня говорить, що дощі ймовірніші на півдні, у центральних областях, в Карпатах, Закарпатті та Прикарпатті.

Карта опадів / фото: facebook.com/tala.didenko

Водночас, температура повітря впродовж дня 1-го грудня очікується +4…+7 градусів, на півдні +8…+12 градусів.

Погода 1 грудня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві календарна зима прийде із хмарністю. Невеликий дощ у столиці можливий ввечері. Температура повітря становитиме +5…+6 градусів.

"Щоб так сильно щось змінилося найближчим днями - навряд, хіба що в кінці тижня похолоднішає. Осінь прогулюється вже із зимою під ручку, ніяк не розійдуться", - підсумувала Діденко.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Погода в Україні у грудні

Синоптик Ігор Кібальчич раніше розповідав, що погода в Україні у грудні буде аномально теплою.

За його словами, перша декада грудня в Україні пройде в умовах м’якої та дуже спокійної погоди, з невеликою кількістю опадів та слабким вітром.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Наталка Діденко раніше говорила, що в Україні у неділю, 30 листопада, температура повітря підвищиться до 4-9 градусів тепла.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що упродовж вихідних погода буде стійкою та спокійною в більшості областей з температурою повітря вищою за норму та слабким вітром.

Він також повідомляв, що на наступному тижні під впливом великого та малорухомого антициклону погода в нашій країні очікується стійкою і з невеликою кількістю опадів.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

