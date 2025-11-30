Переговори у США йдуть складно, компромісу немає: ЗМІ розкрили спірні деталі

Стів Віктофф заявив, що позитивно оцінює розпочаті переговори з Україною.

У США тривають переговори делегацій України та США / Колаж: Главред, фото: ОП

Головне:

Кислиця назвав "гарним початком" зустріч американо-української делегацій

Віктофф позитивно оцінює переговори з Україною

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця назвав "хорошим початком" зустріч американсько-української делегацій на переговорах у Флориді в неділю.

"Це був гарний початок поточної зустрічі. Дуже захоплива і поки що конструктивна. Тепла атмосфера, що сприяє потенційному прогресивному результату. Чудове лідерство Марко Рубіо. Як і в Женеві, я ціную ставлення @jaredkushner і те, як він викладає своє бачення", - написав він у соцмережі Х.

Своєю чергою спецпосланець Дональда Трампа Стів Віктофф заявив, що позитивно оцінює переговори з Україною і повідомив, що вирушить 1 грудня до Москви, передає "Суспільне".

За його словами, він планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним 2 грудня. Наразі деталі таких переговорів невідомі.

Деталі переговорів у США: що обговорюють

На американсько-українських переговорах сторони обговорюють ймовірні терміни виборів в Україні та можливості обміну територіями з РФ, передає видання Wall Street Journal із посиланням на високопосадовця Білого дому.

Як повідомляється, за словами високопосадовця адміністрації США, переговори стосуватимуться графіка виборів в Україні, можливості обміну територіями між Росією та Україною, а також інших питань, які залишаються невирішеними між Білим домом і Києвом, поки вони прагнуть узгодити умови запропонованої мирної угоди.

Як уточнює AFP з посиланням на джерело в українській делегації, переговори США та України у Флориді проходять непросто. При цьому сторони поки що не змогли узгодити компромісні формулювання.

"Процес іде непросто, оскільки пошук формулювань і рішень триває", - заявив співрозмовник агентства.

Водночас джерело описало зустріч як конструктивну і додало, що учасники прагнуть отримати конкретний результат, який дасть змогу перейти до подальшого етапу переговорів між США і Росією.

Переговори щодо мирного плану: думка експерта

За словами керівника Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політолога Віталія Кулика, завершення війни стане можливим лише після того, як сформується новий світовий порядок. Він зазначає, що Трамп може обмежити передачу Україні розвідданих, скоротити обсяги поставок зброї, зменшити участь США у військовому плануванні, а також знизити кількість техніки, яку Україна отримує безпосередньо від Вашингтона або за його сприяння. Кулик підкреслює, що Трамп здатний тимчасово заблокувати всі ці напрямки підтримки до кінця свого президентського терміну, і це негайно відіб'ється на ситуації на фронті та темпах наступу російських військ.

Мирний план США - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Україна проведе "вирішальні" переговори зі США. Очікується, що результати попередніх переговорів будуть "остаточно узгоджені".

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що США передали Росії "основні параметри" мирного плану, узгодженого за результатами переговорів Києва і Вашингтона в Женеві. За його словами, "нюанси" щодо "міжнародного визнання рішень щодо українського врегулювання" будуть визначені під час переговорів.

Як повідомляв Главред, раніше президент Зеленський затвердив склад делегації України для переговорів зі США, міжнародними партнерами та РФ щодо досягнення миру. Головою делегації призначено секретаря РНБО Рустема Умерова.

