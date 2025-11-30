Повернення до 2021 року неможливе: в РНБО розповіли, до чого готуватись українцям

Україна має залишатися готовою до нових загроз, спираючись на потужну армію, технологічний розвиток та стратегічну підготовку кадрів, вказує Коваленко.

В РНБО розповіли, до чого готуватись українцям в майбутньому / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Коваленко:

Кремль не змінить планів щодо окупації України

Сили оборони стануть головною гарантією безпеки для України

Українцям вже не вийде повернутись до життя 2013 або 2021 років

Поки при владі залишається режим російського диктатора та воєнного злочинця Путіна та його оточення, Росія буде продовжувати прагнути знищити Україну та примусово приєднати її території. Про це повідомив глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

За його словами, слід усвідомлювати, що в Кремлі не з’являться інші ідеї співіснування з Україною. Це покоління, яке виховувалося на ненависті до українців і бачить своєю метою лише підкорення нашої держави. Перетворити Росію на демократію або навіть на автократію, здатну співіснувати з демократичними країнами, з такими людьми неможливо.

Водночас Коваленко зазначив, що подібні конфлікти не рідкість у світі, де один народ прагне знищити інший або два народи претендують на одну й ту саму територію.

"З найбанальніших - Ізраїль, знищення якого хочуть всі його сусіди. І нічого. Країни Балтії, знищення яких хоче та сама Росія, серби і босняки, Південна Корея, знищення якої хоче КНДР, і багато інших, локальних. Єдине, що має розуміти наша нація - у випадку завершення війни зараз, повернення до життя 2021 чи 2013 року - неможливе більше ніколи. Але і в цьому немає нічого критичного. Навпаки, життя в ілюзіях гірше за реальність", - йдеться у повідомленні.

Коваленко підкреслив, що основою існування України завжди буде здатність утримувати сильну армію.

За його словами, саме сучасні Сили оборони України, які постійно технологічно розвиваються, є головною гарантією безпеки, і це слід сприймати як факт і неминучість. Після завершення війни, якщо це станеться, буде необхідно провести ґрунтовне реформування СОУ.

"Щоб залишити в армії фахівців, здатних адаптувати СОУ до реалій технологічної війни. Багатьом людям, які зараз в СОУ, доведеться зробити вибір - лишатися і працювати, або ж ні", - зазначив він.

Він додав, що країна має залишатися готовою до можливої повторної агресії Росії, незалежно від гарантій безпеки від партнерів, адже режим Путіна навряд чи зникне, а його мета залишилася незмінною.

Коваленко зазначив, що Україна, звичайно, продовжуватиме розвиватися: сильна економіка та інвестиції залишатимуться ключовими, проте все це ґрунтуватиметься на потужних Силах оборони. Когнітивна війна, диверсії та кібератаки й надалі будуть загрозою.

"Також дуже важливо, аби країна формувала якісний кадровий резерв, бо кадри, незалежно від держслужби чи армії, визначають якість роботи системи. Все це - майбутнє. Зараз Росія атакує на фронті, війна продовжується і нам важливо захистити нашу країну. І дуже потрібно, аби наша дипломатія втримала тиск і захистила інтереси держави - це вони зроблять, я певен. А далі буде далі", - резюмує він.

Чому Росія не погодиться на завершення війни - думка експерта

Як писав Главред, для російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна завершення війни стане значно складнішим випробуванням, ніж її продовження. Відсутність бойових дій позбавляє Кремль "наркотичного ефекту", який дозволяв утримувати підтримку населення завдяки мілітаристській риториці, зазначив російський політолог Дмитро Орєшкін.

Він додав, що після закінчення війни на перший план повернуться проблеми зарплат, цін, робочих місць, свободи пересування, доступу до інформації та якості медицини й освіти.

Таким чином виявляється, що стан справ у Путіна після війни буде гірший, ніж до її початку. Санкції залишаються чинними, а негативна репутація російського паспорта зберігається.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росії не потрібні самі по собі окуповані регіони — головною метою РФ залишається Україна як незалежна держава зі своїм потенціалом, яка має стати "коридором до Європи". На це звернув увагу посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що диктатор Путін не має ні гнучкості, ні достатніх політичних можливостей, щоб погодитися на мирний план, узгоджений зі США.

Тим часом адміністрація президента США Дональда Трампа готова піти на визнання Криму та інших окупованих українських територій частиною Росії, аби спонукати Кремль підписати угоду про завершення війни. Для цього Трамп направляє до Москви свого спецпосланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, повідомляє The Telegraph.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

