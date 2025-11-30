Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Динамо провело радикальні зміни: хто увійшов до штабу Костюка і хто покинув клуб

Руслан Іваненко
30 листопада 2025, 21:03
1509
Ігор Костюк провів перше тренування з основною командою та представив оновлений тренерський штаб.
Динамо
Кілька легенд клубу та помічників попереднього тренера залишили Динамо / Колаж: Главред, фото: facebook.com/fcdynamoua

Коротко:

  • Динамо оголосило про відставку Шовковського після поразки від Омонії
  • Ігор Костюк призначений виконуючим обов’язки головного тренера
  • Тренерський штаб оновлено, покинули клуб кілька легенд і помічників

У четвер, 27 листопада, київське Динамо зазнало поразки від кіпрської Омонії в Лізі конференцій. Після цього клуб оголосив про припинення співпраці з Олександром Шовковським.

Виконувачем обов’язків головного тренера став Ігор Костюк. Напередодні він провів перше тренування з командою та представив свій тренерський штаб, повідомляє пресслужба Динамо.

відео дня

Склад нового тренерського штабу Костюка

До складу штабу увійшли:

  • Олег Венглинський – колишній асистент Костюка в Динамо U-19, тепер працюватиме з основною командою;
  • Тарас Луценко – новий тренер воротарів, раніше працював із молодіжними командами Динамо та клубною ДЮФШ;
  • Віталій Кулиба – відповідатиме за фізичну підготовку;
  • Мацей Кендзьорек – залишився спеціалістом зі стандартних положень і тренером-аналітиком.
Новий тренерський штаб "Динамо"
Новий тренерський штаб "Динамо" / Фото: facebook.com/fcdynamoua

Хто залишив Динамо разом із Шовковським

Разом із Шовковським команду покинули майже всі його помічники. Зокрема, не працюватимуть далі легендарний тренер воротарів Михайло Михайлов, аналітик Олександр Козлов, асистент головного тренера Еміліан Карас, а також колишні гравці та тренери клубу Олег Гусєв і Сергій Федоров.

Кар’єрний шлях нового наставника Динамо

Про нового наставника відомо, що він раніше виступав за Динамо як гравець, але не зміг закріпитися в першій команді через травми. Також грав за Ворсклу, київські ЦСКА й Арсенал, Закарпаття, Борисфен та Тюмень на позиції правого півзахисника.

Після завершення кар’єри займався бізнесом, а в 2012 році повернувся в Динамо, очоливши команду U-19. Під його керівництвом "біло-сині" чотири рази вигравали чемпіонат України серед гравців до 19 років і доходили до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Для 50-річного Костюка це буде перший досвід роботи з дорослою командою.

Футбол - останні новини

Як повідомляв Главред, у четвер, 27 листопада, київське Динамо провело виїзний матч проти Омонії у 4-му турі основного раунду Ліги конференцій 2025–2026. Кіпрський клуб продовжив невдалу серію для киян у поточному сезоні.

Нагадаємо, що футбольний клуб "Динамо" (Київ) оголосив про серйозні зміни у тренерському штабі першої команди. Відтепер колектив звільнено від виконання обов’язків, а головним наставником тимчасово призначено Ігоря Костюка, який раніше керував юнацькою командою "Динамо" U19.

Крім того, Донецький Шахтар є одним із головних претендентів на потрапляння до основного етапу Ліги чемпіонів 2026/27 без проходження кваліфікації.

Читайте також:

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

футбол новини Динамо Київ новини футболу новини спорту
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Удар по нафтовому терміналу РФ: у МЗС жорстко відповіли на претензію Казахстану

Удар по нафтовому терміналу РФ: у МЗС жорстко відповіли на претензію Казахстану

23:29Україна
Переговори у Флориді завершено: що Рубіо та Умєров сказали після зустрічі

Переговори у Флориді завершено: що Рубіо та Умєров сказали після зустрічі

22:32Війна
Переговори у США йдуть складно, компромісу немає: ЗМІ розкрили спірні деталі

Переговори у США йдуть складно, компромісу немає: ЗМІ розкрили спірні деталі

21:41Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 1 грудня: Терезам - зрада, Водоліям - цікаве повідомлення

Гороскоп на сьогодні 1 грудня: Терезам - зрада, Водоліям - цікаве повідомлення

Українців чекає нова вартість долара та євро: яким буде курс з понеділка

Українців чекає нова вартість долара та євро: яким буде курс з понеділка

Багатство вже на порозі: трьом знакам зодіаку гроші "йтимуть" в руки у 2026 році

Багатство вже на порозі: трьом знакам зодіаку гроші "йтимуть" в руки у 2026 році

"В ангарах найцікавіше": з'явились нові деталі удару по Таганрогу, по чому влучили

"В ангарах найцікавіше": з'явились нові деталі удару по Таганрогу, по чому влучили

"Ціль номер один для Росії": Залужний сказав, що стоїть за швидким миром

"Ціль номер один для Росії": Залужний сказав, що стоїть за швидким миром

Останні новини

23:29

Удар по нафтовому терміналу РФ: у МЗС жорстко відповіли на претензію Казахстану

23:08

Не для перемикання передач: навіщо насправді червоні смужки на спідометрі автоВідео

22:32

Переговори у Флориді завершено: що Рубіо та Умєров сказали після зустрічі

22:26

Хто буде новим головою ОП і чому глобально це не має значенняПогляд

22:25

Ціни зростуть уже в грудні: українцям назвали причини подорожчання продуктів

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
22:04

ЗСУ тестують нову зброю проти КАБів: Генштаб повідомив про перші успіхи

21:41

Переговори у США йдуть складно, компромісу немає: ЗМІ розкрили спірні деталі

21:27

Аутсайдер серед "японців": авто якого бренду експерти радять обходити стороною

21:03

Динамо провело радикальні зміни: хто увійшов до штабу Костюка і хто покинув клуб

Реклама
20:32

Трамп може допомогти РФ із просуванням на фронті: розкрито тривожний сценарій

20:27

Дві ложки цього засобу – і каструля блищатиме: простий народний трюк проти нагару

20:11

"Дітки" орхідей без стимуляторів: які умови стимулюють природне розмноженняВідео

19:32

Оцет більше не потрібен: несподіваний засіб для ідеальної чистоти унітазаВідео

19:32

У регіонах оголошене штормове попередження: у яких областях погіршиться погода

18:45

РФ накопичила ударний арсенал: українців попередили про загрозу масової атаки

18:42

До 12 годин без світла: з'явились графіки відключень на 1 грудня

18:28

США форсували мирний трек через важливу перевагу РФ: у WSJ назвали причину

18:26

Українців попередили про різкий стрибок цін: які продукти стануть "золотими"

17:56

В США перед переговорами з Україною зробили прогноз про закінчення війни - чого чекатиВідео

17:41

"В ангарах найцікавіше": з'явились нові деталі удару по Таганрогу, по чому влучили

Реклама
17:35

Багатодітна мама стала стильною красунею: дивовижне перевтілення дніпрянки

17:26

Як українською сказати "кладовка" - правильні варіанти знають не всіВідео

17:22

Залужний розповів про тотальний дефіцит у ЗСУ на початку російського вторгнення

17:21

Сили оборони зачистили від росіян Іванівку на Дніпропетровщині – DeepState

17:05

Китайський гороскоп на завтра 1 грудня: Мавпам - ревнощі, Свиням - сварки

16:48

Майже 90 років називалося на честь Леніна - що це за місто України

16:44

Заміжня Катерина Тишкевич заговорила про нове весілля

16:28

РФ втратила можливість виводити людей у космос: деталі катастрофи на Байконурі

16:24

Тариф на газ із січня 2026: яку суму побачать українці у платіжках

16:19

Експерти попередили про приховану небезпеку від новорічних ялинок - що сталосьВідео

15:43

Одна помилка може погіршити контроль над авто: фахівці попередили водіїв

15:33

Сотні людей їх зараз носять: які українські прізвища мають єврейське коріння

15:24

Потужні вибухи під Бердянськом: ГУР знищило кадировців з "Ахмата"Відео

15:17

Не залишає Галкіна: нові фото гумориста "спровокували" Лободу

15:13

Хто зустріне свою долю на початку грудня: астрологи назвали ТОП-5 знаків

15:06

Повернення до 2021 року неможливе: в РНБО розповіли, до чого готуватись українцям

14:28

Холоди вже мчать до України: синоптикиня сказала, коли зміниться погода

14:08

Кремль прийняв нову стратегію щодо окупованих територій України - чого чекати

13:59

Щомісяця додатково 870 грн: хто з українських пенсіонерів отримає доплату

13:27

"Просто розбиває все в пух і прах": названо найкраще авто 2025 року

Реклама
13:23

"Підняли прапор РФ": командувач ДШВ зробив жорстку заяву про "втрату Покровська"

13:12

Витримає навіть -20 градусів: як зробити дешевий омивач скла для авто вдомаВідео

12:59

Не пройшов "кастинг вір": яка комічна причина завадила Володимиру прийняти іслам

12:50

Гороскоп Таро на завтра 1 грудня: Овнам - гарний день, Дівам - довіряти

12:44

"Трамп готує пастку для України": розкрито задум росіян щодо переговорів

12:31

Українські сили відтіснили РФ на ключовому напрямку і пішли вперед – ISW

12:18

Українців чекає нова вартість долара та євро: яким буде курс з понеділка

11:58

"Війна не закінчиться": Залужний попередив про вирішальний удар, який готує Росія

11:45

Чи можна ворожити й "робити збитки" на Андрія: священник дав однозначну відповідьВідео

11:43

У РФ жорстко взялися за Долину і скасовують скрізь, де тільки можна

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти