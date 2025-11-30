Динамо провело радикальні зміни: хто увійшов до штабу Костюка і хто покинув клуб

Ігор Костюк провів перше тренування з основною командою та представив оновлений тренерський штаб.

Кілька легенд клубу та помічників попереднього тренера залишили Динамо / Колаж: Главред, фото: facebook.com/fcdynamoua

Коротко:

Динамо оголосило про відставку Шовковського після поразки від Омонії

Ігор Костюк призначений виконуючим обов’язки головного тренера

Тренерський штаб оновлено, покинули клуб кілька легенд і помічників

У четвер, 27 листопада, київське Динамо зазнало поразки від кіпрської Омонії в Лізі конференцій. Після цього клуб оголосив про припинення співпраці з Олександром Шовковським.

Виконувачем обов’язків головного тренера став Ігор Костюк. Напередодні він провів перше тренування з командою та представив свій тренерський штаб, повідомляє пресслужба Динамо.

Склад нового тренерського штабу Костюка

До складу штабу увійшли:

Олег Венглинський – колишній асистент Костюка в Динамо U-19, тепер працюватиме з основною командою;

Тарас Луценко – новий тренер воротарів, раніше працював із молодіжними командами Динамо та клубною ДЮФШ;

Віталій Кулиба – відповідатиме за фізичну підготовку;

Мацей Кендзьорек – залишився спеціалістом зі стандартних положень і тренером-аналітиком.

Новий тренерський штаб "Динамо" / Фото: facebook.com/fcdynamoua

Хто залишив Динамо разом із Шовковським

Разом із Шовковським команду покинули майже всі його помічники. Зокрема, не працюватимуть далі легендарний тренер воротарів Михайло Михайлов, аналітик Олександр Козлов, асистент головного тренера Еміліан Карас, а також колишні гравці та тренери клубу Олег Гусєв і Сергій Федоров.

Кар’єрний шлях нового наставника Динамо

Про нового наставника відомо, що він раніше виступав за Динамо як гравець, але не зміг закріпитися в першій команді через травми. Також грав за Ворсклу, київські ЦСКА й Арсенал, Закарпаття, Борисфен та Тюмень на позиції правого півзахисника.

Після завершення кар’єри займався бізнесом, а в 2012 році повернувся в Динамо, очоливши команду U-19. Під його керівництвом "біло-сині" чотири рази вигравали чемпіонат України серед гравців до 19 років і доходили до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Для 50-річного Костюка це буде перший досвід роботи з дорослою командою.

Як повідомляв Главред, у четвер, 27 листопада, київське Динамо провело виїзний матч проти Омонії у 4-му турі основного раунду Ліги конференцій 2025–2026. Кіпрський клуб продовжив невдалу серію для киян у поточному сезоні.

Нагадаємо, що футбольний клуб "Динамо" (Київ) оголосив про серйозні зміни у тренерському штабі першої команди. Відтепер колектив звільнено від виконання обов’язків, а головним наставником тимчасово призначено Ігоря Костюка, який раніше керував юнацькою командою "Динамо" U19.

Крім того, Донецький Шахтар є одним із головних претендентів на потрапляння до основного етапу Ліги чемпіонів 2026/27 без проходження кваліфікації.

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі. У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

