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Що чекає на Україну у разі заморозки війни: експерти дали невтішний прогноз

Юлія Закрепа
22 березня 2024, 04:34
Без повноцінної військової підтримки Заходу Україні буде важко відбиватися, вважає Андрій Золотарьов.
Що чекає на Україну у разі заморозки війни: експерти дали невтішний прогноз
Чому Захід хоче заморозити війну в Україні / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 71 окрема єгерська бригада

Директор аналітичного центру Третій сектор, політолог Андрій Золотарьов пояснив Главреду, що умови Китаю, Ватикану та низки інших миротворців категорично не збігаються з баченням миру Україною. Адже Україна хоче повного виведення російських військ і повернення окупованих територій до кордонів 1991 року, але, схоже, світ цілком би влаштувало заморожування війни.

Висновки про ризик такого сценарію найближчим часом, зокрема, можна зробити з нещодавньої заяви радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана під час його візиту до Києва.

"Я сказав, що сьогодні Україна повинна перемогти. І що це означає? Це означає, що Україна вийде з цієї війни суверенною, незалежною, вільною, здатною стримувати майбутню агресію, з сильною, динамічною демократією, з глибокими демократичними інституціями, з економікою, яка зростає не тільки в традиційних галузях, а й у сфері високих технологій, у галузях, у яких ви впроваджуєте інновації, і навіть перед обличчям російських атак ви впроваджуєте інновації. Ось що означає перемога", - сказав Салліван, і при цьому не згадав про відновлення кордонів України.

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Але такий результат не може загрожувати Україні нічим іншим, окрім нового витка війни протягом кількох років. Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов нагадує, що Росія вже опинялася в схожій ситуації після підписання Хасавюртських угод з Ічкерією, які РФ згодом використала як привід для початку другої Чеченської війни.

"Аргументи тих, хто каже, що заморожування війни призведе до того, що Кремль знову збереться з силами і повторить спробу з урахуванням минулих помилок, логічні. Для Москви важливі не конкретні території, а геополітичний простір. Тобто зміна політичного режиму в Києві таким чином, щоб він пішов шляхом Грузії (що ми зараз спостерігаємо в Тбілісі). Це - завдання мінімум, а для цього Путін буде готовий продовжувати агресію", - каже Золотарьов, зазначивши, що без повноцінної військової підтримки Заходу Україні буде важко відбиватися.

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Загроза заморозки війни

Нагадаємо, що дипломат Богдан Яременко заявив, що війна може перейти в стадію заморозки. Наразі дуже важко навіть уявити політичні домовленості з росіянами. Він вважає, що наразі немає сенсу прогнозувати, як довго триватиме ймовірна заморозка.

У Зеленського рознесли "божевільну" пропозицію Кремля про "замороження" війни. РФ прагне захопити території України, відмовити нашій країні в суб'єктності й уникнути відповідальності за військові злочини. Представник ОП нагадав, що жодних компромісів із Москвою не буде.

Генерал Ігор Романенко прямо сказав про загрозу заморозки війни. Причиною цього може стати повільна і недостатня допомога від Заходу, який боїться розпаду РФ, як це було з СРСР. Він вважає, що в такому випадку війна може затягнутися надовго.

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війна в Україні заморожений конфлікт вторгнення Росії
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