Що чекає на Україну у разі заморозки війни: експерти дали невтішний прогноз

Без повноцінної військової підтримки Заходу Україні буде важко відбиватися, вважає Андрій Золотарьов.

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Чому Захід хоче заморозити війну в Україні / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 71 окрема єгерська бригада

Директор аналітичного центру Третій сектор, політолог Андрій Золотарьов пояснив Главреду, що умови Китаю, Ватикану та низки інших миротворців категорично не збігаються з баченням миру Україною. Адже Україна хоче повного виведення російських військ і повернення окупованих територій до кордонів 1991 року, але, схоже, світ цілком би влаштувало заморожування війни.

Висновки про ризик такого сценарію найближчим часом, зокрема, можна зробити з нещодавньої заяви радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана під час його візиту до Києва.

"Я сказав, що сьогодні Україна повинна перемогти. І що це означає? Це означає, що Україна вийде з цієї війни суверенною, незалежною, вільною, здатною стримувати майбутню агресію, з сильною, динамічною демократією, з глибокими демократичними інституціями, з економікою, яка зростає не тільки в традиційних галузях, а й у сфері високих технологій, у галузях, у яких ви впроваджуєте інновації, і навіть перед обличчям російських атак ви впроваджуєте інновації. Ось що означає перемога", - сказав Салліван, і при цьому не згадав про відновлення кордонів України. відео дня

Але такий результат не може загрожувати Україні нічим іншим, окрім нового витка війни протягом кількох років. Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов нагадує, що Росія вже опинялася в схожій ситуації після підписання Хасавюртських угод з Ічкерією, які РФ згодом використала як привід для початку другої Чеченської війни.

"Аргументи тих, хто каже, що заморожування війни призведе до того, що Кремль знову збереться з силами і повторить спробу з урахуванням минулих помилок, логічні. Для Москви важливі не конкретні території, а геополітичний простір. Тобто зміна політичного режиму в Києві таким чином, щоб він пішов шляхом Грузії (що ми зараз спостерігаємо в Тбілісі). Це - завдання мінімум, а для цього Путін буде готовий продовжувати агресію", - каже Золотарьов, зазначивши, що без повноцінної військової підтримки Заходу Україні буде важко відбиватися.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Загроза заморозки війни

Нагадаємо, що дипломат Богдан Яременко заявив, що війна може перейти в стадію заморозки. Наразі дуже важко навіть уявити політичні домовленості з росіянами. Він вважає, що наразі немає сенсу прогнозувати, як довго триватиме ймовірна заморозка.

У Зеленського рознесли "божевільну" пропозицію Кремля про "замороження" війни. РФ прагне захопити території України, відмовити нашій країні в суб'єктності й уникнути відповідальності за військові злочини. Представник ОП нагадав, що жодних компромісів із Москвою не буде.

Генерал Ігор Романенко прямо сказав про загрозу заморозки війни. Причиною цього може стати повільна і недостатня допомога від Заходу, який боїться розпаду РФ, як це було з СРСР. Він вважає, що в такому випадку війна може затягнутися надовго.

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