ЗСУ тестують нову зброю проти КАБів: Генштаб повідомив про перші успіхи

Генштаб повідомляє про активні заходи для зменшення ефективності російських керованих авіабомб.

Українські фахівці створюють нове озброєння для протидії КАБам / Колаж: Главред, фото: facebook.com/PvKPivden, скріншот

Коротко:

ЗСУ знищили понад 100 російських КАБів за вересень–листопад

Нове озброєння для протидії КАБам проходить тестування

РФ посилює застосування КАБів та інших засобів ураження

Сили оборони України посилюють протидію російським засобам ураження, зокрема керованим авіабомбам. За останній місяць українським підрозділам вдалося знищити понад сотню російських КАБів. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

У Генштабі зазначають, що під час чергової наради з розвитку спроможностей ЗСУ розвідка доповіла про нові дії російських окупантів, спрямовані на підвищення ефективності їхніх атак, зокрема під час масованих ракетно-дронових ударів.

За даними військових, росія вже застосувала 138 реактивних дронів типу "Шахед", більшість з яких була успішно збита силами української ППО.

ЗСУ тестують нове озброєння для протидії КАБам

"Крім того, українські захисники вживають дієвих заходів для зниження ефективності російських керованих авіабомб. Тестується нове озброєння для протидії КАБам. У вересні–листопаді зенітними ракетними військами Повітряних Сил ЗС України знищено до 100 ворожих КАБів", — зазначено у повідомленні ГШ ЗСУ.

Боротьба з КАБами — один із найскладніших викликів

Як наголошує видання Defense Express, боротьба з керованими авіабомбами залишається одним із найскладніших викликів. Експерти нагадують, що однією з поширених концепцій протидії є знищення не лише самих боєприпасів, а й носіїв та виробничих потужностей противника. Утім, для цього необхідні перевага в повітрі та значний арсенал далекобійних ракет для ударів по території держави-агресора.

КАБ / Інфографіка: Главред

У матеріалі підкреслюється, що поява нового засобу протидії КАБам — позитивна новина, проте попереду ще тривалий шлях з його масштабування та впровадження. Згадка про "нове озброєння" може свідчити про те, що після аналізу наявних можливостей Україна вирішила створити новий ракетний засіб боротьби з авіабомбами — власними силами або у співпраці з партнерами.

Чим небезпечні нові російські авіабомби - думка військового

Як писав Главред, за словами українського військового Станіслава Бунятова (позивний "Осман"), російські керовані авіабомби (КАБи) становлять значно більшу загрозу для України, ніж ударні дрони типу "Шахед". Він наголосив, що КАБи у 3–5 разів більші за розміром і несуть бойову частину вагою від 250 до 315 кг залежно від модифікації.

"Менш далекобійні версії КАБів часто мають ще потужніший заряд, ніж ті, що здатні літати на більшу дистанцію", — пояснив Бунятов. На його думку, це суттєво збільшує масштаби руйнувань цивільної інфраструктури в глибокому тилу.

Військовий підкреслив, що тепер російські КАБи застосовують не лише для атак на прифронтові райони, а й здатні досягати об’єктів у центральних регіонах України, зокрема Полтави. Це робить необхідним удосконалення протиповітряної оборони та розвиток нових засобів протидії таким боєприпасам.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

