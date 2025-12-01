Ведуча 1+1 опинилася під крапельницею - деталі

Коротко:
- Наталії Островській стало погано під час тренування
- Ведучій довелося викликати швидку додому
Українська журналістка і ведуча 1+1 Наталія Островська налякала шанувальників - посеред ночі їй знадобилася термінова допомога медиків. Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram.
Островській довелося викликати швидку. Коли їй ставили крапельницю, вона почула, як над її будинком пролітає "шахед".
Пізніше з'ясувалося, що Наталії стало погано під час репетиції до благодійного ефіру шоу "Танці з зірками". Ведуча не стала вдаватися в подробиці, але зазначила, що медики поставили її на ноги, тож тепер вона може повернутися до роботи.
"Напередодні були танці... І просто під час тренування стало зле. Як ніколи зле. Дякувати медикам, швидко поставили на ноги, і сьогодні продовжу тренування. Часу хворіти немає", - написала Наталія Островська.
Про персону: Наталія Островська
Наталія Островська - українська ведуча та журналістка. Працює на телеканалі 1+1 Україна, веде телемарафон "Єдині новини". У листопаді 2023 року вперше стала матір'ю. Особу чоловіка і батька її дитини ведуча приховує.
