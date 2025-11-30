Удар по нафтовому терміналу РФ: у МЗС жорстко відповіли на претензію Казахстану

Дії української сторони не спрямовані проти Республіки Казахстан або інших третіх сторін.

https://glavred.net/ukraine/udar-po-neftyanomu-terminalu-rf-v-mid-zhestko-otvetili-na-pretenziyu-kazahstana-10720112.html Посилання скопійоване

У МЗС відповіли на заяву Казахстану / Колаж Главред, фото Facebook/UkraineMFA, Facebook/KazakhstanMFA

Головне:

Дії України не спрямовані проти Республіки Казахстан

Казахстан раніше не засуджував удари РФ по цивільних людях в Україні

Жодні дії української сторони не спрямовані проти Республіки Казахстан, усі зусилля України покладено на відсіч повномасштабній російській агресії, заявили в Міністерстві закордонних справ.

"Наголошуємо, що жодні дії української сторони не спрямовані проти Республіки Казахстан або інших третіх сторін - усі зусилля України покладено на відсіч повномасштабній російській агресії в рамках реалізації гарантованого 51 статтею Статуту ООН права на самооборону", - ідеться у коментарі.

відео дня

Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що в рамках вивірених і стратегічно обґрунтованих оборонних операцій Сили оборони України системно послаблюють військово-промисловий потенціал РФ і позбавляють його засобів для ведення злочинної загарбницької війни та вбивства українців.

"Україна б'є у відповідь на удари й атаки агресора. Вкотре наголошуємо, що єдиним чинником дестабілізації та причиною безпекових викликів у Чорноморському регіоні та поза його межами залишається російська агресія", - наголосили в МЗС.

У МЗС окремо звернули увагу на відсутність попередніх заяв казахської сторони на засудження ударів РФ по цивільних людях в Україні, житлових будинках, цивільній інфраструктурі та енергетичній системі нашої держави, зокрема підстанціях українських атомних електростанцій.

"Лише позавчора Росія здійснила дев'ятигодинну комбіновану ракетно-дронну атаку проти України, унаслідок чого було вбито й поранено цивільних людей, а без світла залишилися щонайменше 500 тисяч мешканців Києва та понад 100 тисяч мешканців Київської області", - наголосили в міністерстві.

У МЗС закликали всі сторони спрямувати зусилля на примус агресора до якнайшвидшого припинення злочинної війни проти України та українців.

"Насамкінець підтверджуємо незмінну повагу до казахського народу та налаштованість на розбудову дружніх і прагматичних відносин із Республікою Казахстан, що відповідають рівню історично міцних зв'язків між нашими народами", - резюмували в дипвідомстві.

Скандальна заява МЗС Казахстану

Міністерство закордонних справ Казахстану висловило протест з приводу "останнього цілеспрямованого нападу на життєво важливу інфраструктуру Міжнародного каспійського трубопровідного консорціуму у водах морського порту Новоросійськ", про це в неділю заявив офіційний представник МЗС Айбек Смадіяровтин.

"Міністерство закордонних справ Республіки Казахстан висловлює протест з приводу останнього цілеспрямованого нападу на життєво важливу інфраструктуру Міжнародного каспійського трубопровідного консорціуму у водах морського порту Новоросійськ. Цей інцидент є третім актом агресії проти цивільного об'єкта, захищеного нормами міжнародного права... Зазначаємо, що Каспійський трубопровідний консорціум посідає особливе місце в підтримці стабільності світової енергетичної системи", - йдеться в коментарі на сайті зовнішньополітичного відомства.

Зазначається, що Казахстан розглядає цей інцидент як дію, що "шкодить двостороннім відносинам між Республікою Казахстан і Україною", і очікує від української сторони вжиття конкретних заходів для запобігання повторенню таких інцидентів.

Відносини з Казахстаном: думка експерта

На думку блогера Олексія Копитька, у відносинах між Росією та Україною Казахстан залишається країною, максимально орієнтованою на Москву. Якщо виникає ситуація прямого вибору і уникнути її неможливо, Астана майже неминуче стає на російський бік, пом'якшуючи це для України лише дипломатичними формулюваннями. Копитько підкреслює, що обсяг взаємних інтересів і залежностей між Казахстаном і РФ занадто великий, щоб очікувати іншої позиції. Тому, за його словами, заяви казахстанської сторони варто сприймати з шанобливою ввічливістю, уникаючи ситуацій, які могли б поставити їх у незручне становище, але при цьому зосереджуватися виключно на конкретних і практичних результатах.

Раніше повідомлялося про те, що Росію атакували дрони. Вибухи були настільки гучні, що очевидці буквально підстрибували від них.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що біля берегів Туреччини підірвано два танкери "тіньового флоту" РФ. За даними турецького управління мореплавства, причиною загоряння став "зовнішній вплив".

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Україна вдарила санкціями по тіньовому флоту Росії. Під санкції потрапили компанії, які перевозять нафту морем, займаються логістикою та обслуговуванням танкерного флоту.

Читайте також:

Про джерело: МЗС України Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред