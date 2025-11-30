Тариф на газ із січня 2026: яку суму побачать українці у платіжках

Компанія продовжила дію тарифного плану "Фіксований".

Українцям назвали тариф на газ із 1 січня 2026 року

Що відомо:

Тариф "Фіксований" продовжено до 30 квітня 2026 року

За соціальною нормою споживання (9,9 кубометра на трьох осіб) рахунок становитиме 78,8 грн на місяць

З нового року більшість українських родин, які користуються послугами "Нафтогазу" (а це майже 98% усіх абонентів країни), продовжать отримувати газ за незмінним тарифом - 7,96 грн за кубометр.

Компанія офіційно підтвердила, що дію тарифного плану "Фіксований" подовжено до 30 квітня 2026 року. Таке рішення ухвалене з огляду на чинний мораторій на підвищення вартості газу для населення.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить до Групи "Нафтогаз", забезпечить постачання газу для українських родин за стабільною ціною - 7,96 грн за кубометр. Це передбачає тарифний план "Фіксований", - йдеться у повідомленні компанії.

Для прикладу, за соціальною нормою споживання у 9,9 кубометра (на сім’ю з трьох осіб, яка користується лише газовою плитою та має централізоване гаряче водопостачання), рахунок становитиме 78,8 грн на місяць.

Таким чином, українці можуть розраховувати на стабільність у витратах на газ щонайменше до кінця опалювального сезону.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин Михайло Гончар розповів в інтерв'ю Главреду, що Росія цієї зими може бити не лише по об’єктах електроенергетики, а й по всьому енергетичному сектору України.

Він нагадав, що удари по паливній інфраструктурі Росія завдає системно ще з 2022 року. Під ударом - нафтобази та нафтопереробні підприємства, зокрема Кременчуцький НПЗ, які відповідають за зберігання сирої нафти та виробництво готового пального.

"Так, певна робота проводилася тільки по лінії "Укренерго". Якби в повній мірі були реалізовані заходи по створенню інженерного захисту, особливо другого рівня на підстанціях, ситуація сьогодні була б значно кращою. А ось в газовому секторі або в секторі генерації електроенергії питання захисту критичної інфраструктури фактично не опрацьовувалися. Але це вже окрема тема", - зазначив він.

Нагадаємо, Главред писав, що за даними Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, плату за доставку газу нараховують усім абонентам без винятку. Це стосується і пенсіонерів, незалежно від обсягів споживання.

Раніше повідомлялося, що вже з 1 січня 2026 року українці отримають оновлені платіжки за доставку газу. Попри те, що тариф найімовірніше залишиться незмінним, загальна сума у квитанції може змінитися.

Напередодні стало відомо, що найближчим часом уряд не буде підіймати тарифи на газ. Кабмін ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів.

Про джерело: Нафтогаз України Нафтогаз України - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава, пише Вікіпедія. До Групи Нафтогаз входять НАК "Нафтогаз України" та низка інших юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких НАК "Нафтогаз України" включає до консолідованої річної фінансової звітності; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України".

