Залужний розповів про тотальний дефіцит у ЗСУ на початку російського вторгнення

На кінець 2021 року російська армія за чисельністю перевищувала українську вп'ятеро.

Ключове:

Росія готувалася до вторгнення з 2019 року

ЗСУ зустріли агресію з дефіцитом ресурсів

Перевага РФ була багатократною

Росія почала планомірну підготовку до повномасштабної війни проти України ще з середини 2019 року, розгортаючи війська вздовж кордонів та нарощуючи військовий бюджет. Про це у колонці для LIGA.net написав колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

За його словами, на момент вторгнення українська армія мала значний брак ресурсів – від особового складу до озброєння. У 2021 році Міноборони отримало менше половини від запланованих 260 млрд грн, а більшість коштів традиційно спрямовувалися на зарплати військових, а не на закупівлю техніки чи розробку нових систем.

Дисбаланс сил напередодні вторгнення

Росія у 2021 році займала друге місце у світовому рейтингу Global Firepower Index, маючи понад мільйон військових. Україна була лише на 25-й позиції з армією у 250 тисяч, з яких 240 тисяч – військовослужбовці.

За чисельністю армія РФ перевищувала українську у п’ять разів; танків і бронемашин мала вчетверо більше, артилерії – у 3,4 раза, ударних гелікоптерів – у 4,5 раза. ВМС України не мали авіаносців, есмінців, корветів чи підводних човнів.

На момент призначення Залужного головнокомандувачем у складі ЗСУ було лише 24 бойові бригади, половина з яких уже виконувала завдання на сході та півдні країни. Решта могла бути залучена для стримування агресора.

"Усе це давало Росії можливість застосувати стратегію розгрому для досягнення політичних цілей. Уже в серпні 2021 року було очевидно, з яких напрямків може початися вторгнення", – резюмував генерал.

