Переговори у Флориді завершено: що Рубіо та Умєров сказали після зустрічі

Дар'я Пшеничник
30 листопада 2025, 22:32
Рубіо та Умєров не стали відповідати на питання журналістів.
Переговоры во Флориде
Переговори між США та Україною у Флориді завершились

Ключові факти:

  • У Флориді відбувся раунд переговорів між делегаціями США та України.
  • Рустем Умєров подякував американській стороні за підтримку й закладення основи майбутнього розвитку України

У Флориді завершився черговий раунд переговорів між українською та американською делегаціями. Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо та секретар РНБО України Рустем Умєров зробили короткі заяви, підкресливши продуктивність діалогу та стратегічну важливість співпраці. Трансляцію заяв опублікувало Суспільне.

Основні акценти від США

Рубіо заявив, що метою Вашингтона є припинення війни так, щоб вона не відновилася, а також створення умов для довготривалого процвітання України.

Він наголосив: йдеться не лише про відбудову, а про те, щоб Україна стала "сильнішою і процвітаючою, ніж раніше".

Переговори з Росією тривають, і найближчим часом американський представник Стів Віткофф вирушить до Москви для подальших консультацій.

Позиція України

Рустем Умєров висловив вдячність американському народу та керівництву за підтримку, окремо відзначивши роботу команди переговорників США - Стівa Віткоффа та Джареда Кушнера.

За його словами, зустріч була продуктивною і заклала основу для майбутнього процвітаючої України.

Українська сторона розглядає ці переговори як важливий крок у формуванні довгострокової стратегії розвитку держави.

Обидві сторони підкреслили, що узгодження позицій ще триває, але вже досягнуто помітного прогресу. Водночас Рубіо та Умєров утрималися від відповідей на запитання журналістів, залишивши акцент на змісті переговорів, а не на політичних коментарях.

Дивіться повну трансляцію коментарів держсекретаря США Марка Рубіо та керівника РНБО України Рустема Умєрова журналістам:

Яка головна небезпека мирного плану США - думка експерта

Як писав Главред, ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар" та військовий аналітик Євген Дикий переконаний, що так звані 28 пунктів Трампа не мають нічого спільного з мирною ініціативою. На його думку, документ фактично є переліком вимог про капітуляцію, яких Росія домагалася від України, а тепер - разом зі своїм найвпливовішим партнером Дональдом Трампом.

Експерт підкреслює, що Трамп фактично стає на позицію Путіна, а відповідно - проти України.

Згідно з цими пунктами, Росія повністю знімає з себе відповідальність, повертається до статусу "нормальної" держави, з неї скасовуються всі санкції. Ба більше, у якості "нагороди" вона зберігає за собою всі захоплені українські території — і навіть претендує на більше.

Мирний план США - новини за темою

Раніше ми розповідали, що українська делегація вже прибула до США на нову зустріч представників України та США щодо плану припинення російсько-української війни, причому її склад було оновлено. Bloomberg повідомило, хто саме вестиме обговорення мирного плану, запропонованого президентом США Дональдом Трампом.

Пізніше перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця назвав "хорошим початком" зустріч американсько-української делегацій на переговорах у Флориді в неділю.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що США передали Росії "основні параметри" мирного плану, узгодженого за результатами переговорів Києва і Вашингтона в Женеві. За його словами, "нюанси" щодо "міжнародного визнання рішень щодо українського врегулювання" будуть визначені під час переговорів.

Варто також прочитати:

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

війна в Україні Марко Рубіо мирні переговори Рустем Умеров Мирний план Трампа
