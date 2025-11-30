РФ втратила можливість виводити людей у космос: деталі катастрофи на Байконурі

Під час запуску космонавтів до МКС на стартовий майданчик № 31 впала кабіна обслуговування стартового комплексу.

На Байконурі сталася велика аварія / Колаж Главред, фото Роскосмос, Telegram

Головне:

На Байконурі сталася велика аварія

РФ втратила можливість відправляти людей у космос

На космодромі Байконур сталася велика аварія 27 листопада 2025 року під час пуску ракети "Союз МС-28" із трьома космонавтами на борту.

Незважаючи на те, що ракета зуміла злетіти, на стартову споруду №31 (у її газовідвідний лоток) впала кабіна обслуговування 8У216, пише Naked Science.

Кабіною обслуговування називають конструкцію в кілька рівнів, що висувається з бетонної стіни газоходу (споруди, якою від ракети відводять гази).

Отже, падіння кабіни обслуговування в газохід практично унеможливлює запланований запуск вантажного корабля "Прогрес" до МКС у грудні 2025 року. Більш важливим є інше: воно унеможливлює взагалі будь-який запуск із території РФ до завершення істотних робіт на Землі, включно з вантажним.

Зазначається, що кабіна обслуговування 8У216 - давно не серійний виріб. Роботи з відновлення можуть розтягнутися не на один місяць.

Подробиці аварії на Байконурі

У профільній Facebook-групі "Антонов" зазначають, що особливістю пускового столу для ракет-носіїв "Союз" є поглиблення встановленої ракети нижче за поверхню землі для доступу до нижньої частини ракети для заправлення та обслуговування, що вимагало створення кабіни обслуговування. Перед запуском ракети вона відводиться в спеціальну нішу і закріплюється там.

"Однак, під час запуску 27 листопада 2025 року РН "Союз-2.1а" з пілотованим кораблем "Союз МС-28", цей пристрій із дуже, дуже невідомих причин не був відведений у нішу, а залишався під ракетою", - пояснюється в публікації.

Зазначається, що у росіян щось пішло не за планом: "Вихлоп одночасно працюючих двигунів першого і другого ступенів випалив усе в "кабіні обслуговування", а саму залізну конструкцію вирвав і обрушив у газовідвідний лоток, де вона і валяється покручена".

/ Facebook "Антонов"

Також підкреслюється, що 31-й майданчик - єдиний, звідки росіяни могли здійснювати пілотовані запуски. Тому тепер, уперше з 1961 року, у РФ немає можливості відправляти людей у космос.

У коментарях користувачі уточнюють, що все обладнання дільниці 31 виробляли на заводі НКМЗ у Краматорську Донецької області. "Проектування було в Москві, на КБОМ, і проектна документація на обладнання залишилася там. Але виробнича документація - у Краматорську, якщо, звісно, вона ще не знищена самими росіянами під час обстрілів. Тобто, виготовити нове обладнання росіяни не зможуть без великої підготовчої роботи, яка візьме роки", - пишуть у коментарях.

/ Скріншот

Вибух на ракетному полігоні: катастрофа в РФ

Удень 28 листопада на космодромі "Ясне" в Оренбурзькій області РФ стався потужний вибух. Відтінок хмари, що піднялася після інциденту, вказує на можливу присутність сильнодіючих токсичних речовин, наприклад ракетного палива. На опублікованих у соцмережах кадрах видно, як у небо піднімається величезна хмара яскраво-оранжевого, "отруйного" відтінку.

Раніше повідомлялося, що в Росії спалахнула потужна пожежа на важливому об'єкті Роскосмосу. Завод є ключовою ланкою у виробництві мікросхем. Крім того, він забезпечує російських розвідників системами управління.

Як писав раніше Главред, хакери Anonymous зламали систему управління супутниками Роскосмосу. Росія більше не контролює свої супутники.

