Багатодітна мама стала стильною красунею: дивовижне перевтілення дніпрянки

Українські жінки, незважаючи на війну і жорстокий напад терористичної Росії, продовжують жити свої життя і залишатися найгарнішими і найдоглянутішими у світі.
Одна українська студія макіяжу вирішила підкреслити красу українських жінок і дарує простим українкам безкоштовні перетворення. Вони вміло підкреслюють красу і підбирають одяг, роблячи образ завершеним. Результати своєї роботи вони публікують в Instagram.
Цього разу, героїнею дивовижного перетворення стала багатодітна мама Юлія з Дніпропетровської області. Героїні на момент перетворення було 40 років.
"Жінка, яка живе в небезпечній зоні через бойові дії. Але, попри всі труднощі, Юля продовжує працювати над собою і не дозволяє обставинам забрати її віру в краще. Вона з тих жінок, про яких говориш: "Сильна. Старанна. Світла", - пишуть феї краси.
На сторінці сказано, що Юлія приїхала на поїзді з Дніпропетровської області. "У цьому відео ви побачите, як вона виглядала "до", як одягалася - і якою дивовижною стала після перевтілення. Вона - людина великої вдячності, і її відгук після перевтілення був таким щирим і теплим, що неможливо читати без емоцій", - пишуть автори перетворення.
