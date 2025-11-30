Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

До 12 годин без світла: з'явились графіки відключень на 1 грудня

Дар'я Пшеничник
30 листопада 2025, 18:42
2292
Графіки вимкнення світла будуть діяти протягом всієї доби.

Графики отключений 1 декабря
Графіки вимкнення світла на 1 грудня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • 1 грудня світло вимикатимуть по всій Україні
  • Відключення заплановані на всю добу.
  • Обсяг - від 0,5 до 3 черг

відео дня

У понеділок, 1 грудня, у всіх регіонах України будуть діяти заходи обмеження споживання електроенергії. Через масовані ракетно-дронові атаки Росії ситуація в енергосистемі залишається складною. Про це повідомило Укренерго.

За даними компанії, погодинні відключення електроенергії діятимуть з 00:00 до 23:59. Їх обсяг - від 0,5 до 2,5 черг.

Обмеження електроенергії торкнуться як промислових споживачів, так і побутових. В Укренерго нагадали, що час і обсяг відключень можуть змінюватися, тому за актуальною інформацією варто слідкувати на офіційних сторінках обленерго у регіоні.

До 12 годин без світла: з'явились графіки відключень на 1 грудня
Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Який найгірший сценарій ударів по енергетиці - думка глави Укренерго

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що найгіршим сценарієм роботи енергосистеми під обстрілами РФ є блекаут, який Україна вже пережила восени 2022 року. За словами Зайченка, зараз енергетики більш підготовлені до такого розвитку подій.

"Мета агресора - повністю знеструмити енергосистему, довести її до блекауту. Це було 2022 року, але тоді ми впоралися досить швидко, хоча, звісно, ніхто не готувався до того, що нас будуть так масовано атакувати. На поточний момент мета РФ така сама - залишити Україну без світла, води, але ми більш готові. Як "Укренерго", так і електростанції", - наголосив Зайченко.

Голова компанії додав, що відключень стало менше завдяки швидкому відновленню енергооб’єктів та наявності резервного обладнання, наданого партнерами. Найскладніша ситуація наразі залишається у прифронтових і прикордонних областях: Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій.

Відключення світла в Україні - останні новини

Раніше Главред розповідав, що російські окупанти у ніч на 29 листопада завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Під ворожу атаку потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури.

Прем'єр Юлія Свириденко запевняла, що найближчими днями графіки відключень електроенергії в Україні можуть скоротитися. За її словами, міністерства та компанії вже отримали відповідні завдання.

Тим часом народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів, що графіки відключення світла діятимуть до кінця зими.

Може зацікавити:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет Укренерго відключення відключення світла електроенергія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У регіонах оголошене штормове попередження: у яких областях погіршиться погода

У регіонах оголошене штормове попередження: у яких областях погіршиться погода

19:32Синоптик
РФ накопичила ударний арсенал: українців попередили про загрозу масової атаки

РФ накопичила ударний арсенал: українців попередили про загрозу масової атаки

18:45Війна
До 12 годин без світла: з'явились графіки відключень на 1 грудня

До 12 годин без світла: з'явились графіки відключень на 1 грудня

18:42Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 1 грудня: Терезам - зрада, Водоліям - цікаве повідомлення

Гороскоп на завтра 1 грудня: Терезам - зрада, Водоліям - цікаве повідомлення

Багатство вже на порозі: трьом знакам зодіаку гроші "йтимуть" в руки у 2026 році

Багатство вже на порозі: трьом знакам зодіаку гроші "йтимуть" в руки у 2026 році

Українців чекає нова вартість долара та євро: яким буде курс з понеділка

Українців чекає нова вартість долара та євро: яким буде курс з понеділка

"В ангарах найцікавіше": з'явились нові деталі удару по Таганрогу, по чому влучили

"В ангарах найцікавіше": з'явились нові деталі удару по Таганрогу, по чому влучили

"Ціль номер один для Росії": Залужний сказав, що стоїть за швидким миром

"Ціль номер один для Росії": Залужний сказав, що стоїть за швидким миром

Останні новини

21:27

Аутсайдер серед "японців": авто якого бренду експерти радять обходити стороною

21:03

Динамо провело радикальні зміни: хто увійшов до штабу Костюка і хто покинув клуб

20:32

Трамп може допомогти РФ із просуванням на фронті: розкрито тривожний сценарій

20:27

Дві ложки цього засобу – і каструля блищатиме: простий народний трюк проти нагару

20:11

"Дітки" орхідей без стимуляторів: які умови стимулюють природне розмноженняВідео

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
19:32

Оцет більше не потрібен: несподіваний засіб для ідеальної чистоти унітазаВідео

19:32

У регіонах оголошене штормове попередження: у яких областях погіршиться погода

18:45

РФ накопичила ударний арсенал: українців попередили про загрозу масової атаки

18:42

До 12 годин без світла: з'явились графіки відключень на 1 грудня

Реклама
18:28

США форсували мирний трек через важливу перевагу РФ: у WSJ назвали причину

18:26

Українців попередили про різкий стрибок цін: які продукти стануть "золотими"

17:56

В США перед переговорами з Україною зробили прогноз про закінчення війни - чого чекатиВідео

17:41

"В ангарах найцікавіше": з'явились нові деталі удару по Таганрогу, по чому влучили

17:35

Багатодітна мама стала стильною красунею: дивовижне перевтілення дніпрянки

17:26

Як українською сказати "кладовка" - правильні варіанти знають не всіВідео

17:22

Залужний розповів про тотальний дефіцит у ЗСУ на початку російського вторгнення

17:21

Сили оборони зачистили від росіян Іванівку на Дніпропетровщині – DeepState

17:05

Китайський гороскоп на завтра 1 грудня: Мавпам - ревнощі, Свиням - сварки

16:48

Майже 90 років називалося на честь Леніна - що це за місто України

16:44

Заміжня Катерина Тишкевич заговорила про нове весілля

Реклама
16:28

РФ втратила можливість виводити людей у космос: деталі катастрофи на Байконурі

16:24

Тариф на газ із січня 2026: яку суму побачать українці у платіжках

16:19

Експерти попередили про приховану небезпеку від новорічних ялинок - що сталосьВідео

15:43

Одна помилка може погіршити контроль над авто: фахівці попередили водіїв

15:33

Сотні людей їх зараз носять: які українські прізвища мають єврейське коріння

15:24

Потужні вибухи під Бердянськом: ГУР знищило кадировців з "Ахмата"Відео

15:17

Не залишає Галкіна: нові фото гумориста "спровокували" Лободу

15:13

Хто зустріне свою долю на початку грудня: астрологи назвали ТОП-5 знаків

15:06

Повернення до 2021 року неможливе: в РНБО розповіли, до чого готуватись українцям

14:28

Холоди вже мчать до України: синоптикиня сказала, коли зміниться погода

14:08

Кремль прийняв нову стратегію щодо окупованих територій України - чого чекати

13:59

Щомісяця додатково 870 грн: хто з українських пенсіонерів отримає доплату

13:27

"Просто розбиває все в пух і прах": названо найкраще авто 2025 року

13:23

"Підняли прапор РФ": командувач ДШВ зробив жорстку заяву про "втрату Покровська"

13:12

Витримає навіть -20 градусів: як зробити дешевий омивач скла для авто вдомаВідео

12:59

Не пройшов "кастинг вір": яка комічна причина завадила Володимиру прийняти іслам

12:50

Гороскоп Таро на завтра 1 грудня: Овнам - гарний день, Дівам - довіряти

12:44

"Трамп готує пастку для України": розкрито задум росіян щодо переговорів

12:31

Українські сили відтіснили РФ на ключовому напрямку і пішли вперед – ISW

12:18

Українців чекає нова вартість долара та євро: яким буде курс з понеділка

Реклама
11:58

"Війна не закінчиться": Залужний попередив про вирішальний удар, який готує Росія

11:45

Чи можна ворожити й "робити збитки" на Андрія: священник дав однозначну відповідьВідео

11:43

У РФ жорстко взялися за Долину і скасовують скрізь, де тільки можна

11:32

Неспокійна ніч в Росії: дрони атакували кілька об’єктів, почалася пожежаВідео

11:26

Китай має схилити Росію до припинення війни: на кону важливий візит та рішення

10:27

Тисячі дронів та бомб проти українців: Зеленський відповів на удар по ВишгородуВідео

10:16

Гороскоп на завтра 1 грудня: Терезам - зрада, Водоліям - цікаве повідомлення

09:55

Температура впаде до -5 градусів: якою буде погода в перші дні грудня

09:55

Все рухається до завершення, нам треба протриматись три місяціПогляд

09:50

Чи справді крах лінії фронту в Україні неминучий: в ISW дали чіткий прогноз

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруФіліп КіркоровОльга СумськаОлена Зеленська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти