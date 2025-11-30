До 12 годин без світла: з'явились графіки відключень на 1 грудня

Графіки вимкнення світла будуть діяти протягом всієї доби.

1 грудня світло вимикатимуть по всій Україні

Відключення заплановані на всю добу.

Обсяг - від 0,5 до 3 черг

У понеділок, 1 грудня, у всіх регіонах України будуть діяти заходи обмеження споживання електроенергії. Через масовані ракетно-дронові атаки Росії ситуація в енергосистемі залишається складною. Про це повідомило Укренерго.

За даними компанії, погодинні відключення електроенергії діятимуть з 00:00 до 23:59. Їх обсяг - від 0,5 до 2,5 черг.

Обмеження електроенергії торкнуться як промислових споживачів, так і побутових. В Укренерго нагадали, що час і обсяг відключень можуть змінюватися, тому за актуальною інформацією варто слідкувати на офіційних сторінках обленерго у регіоні.

Який найгірший сценарій ударів по енергетиці - думка глави Укренерго

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що найгіршим сценарієм роботи енергосистеми під обстрілами РФ є блекаут, який Україна вже пережила восени 2022 року. За словами Зайченка, зараз енергетики більш підготовлені до такого розвитку подій.

"Мета агресора - повністю знеструмити енергосистему, довести її до блекауту. Це було 2022 року, але тоді ми впоралися досить швидко, хоча, звісно, ніхто не готувався до того, що нас будуть так масовано атакувати. На поточний момент мета РФ така сама - залишити Україну без світла, води, але ми більш готові. Як "Укренерго", так і електростанції", - наголосив Зайченко.

Голова компанії додав, що відключень стало менше завдяки швидкому відновленню енергооб’єктів та наявності резервного обладнання, наданого партнерами. Найскладніша ситуація наразі залишається у прифронтових і прикордонних областях: Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій.

Відключення світла в Україні - останні новини

Раніше Главред розповідав, що російські окупанти у ніч на 29 листопада завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Під ворожу атаку потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури.

Прем'єр Юлія Свириденко запевняла, що найближчими днями графіки відключень електроенергії в Україні можуть скоротитися. За її словами, міністерства та компанії вже отримали відповідні завдання.

Тим часом народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів, що графіки відключення світла діятимуть до кінця зими.

