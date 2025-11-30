'В ангарах найцікавіше': з'явились нові деталі удару по Таганрогу, по чому влучили

У ВМС повідомляють, що удари по авіаремонтному заводу в Таганрозі стали регулярними та завдають Росії дедалі відчутніших втрат у авіаційній техніці.

https://glavred.net/war/v-angarah-samoe-interesnoe-poyavilis-novye-detali-udara-po-taganrogu-po-chemu-popali-10720040.html Посилання скопійоване

З'явились нові деталі удару по Таганрогу / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Сили оборони пошкодили трубопровід Каспійського консорціуму в ході атаки 29 листопада

Крім того, було уражено ангари з літаками у Таганрозі

Сили оборони України 29 листопада завдали удару ракетами "Нептун" по авіаремонтному заводу в Таганрозі, де, за попередньою інформацією, вдалося влучити в ангари з літаками, що перебували на ремонті. Про це в ефірі Еспресо повідомив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він зазначив, що важливішою за атаку по Каспійському трубопровідному консорціуму 25 листопада є саме операція, проведена 29 листопада, під час якої цей трубопровід було пошкоджено.

відео дня

Це, за його словами, демонструє, що співпраця з державою-агресором лише сприяє її здатності фінансувати війну проти України. Усі дії в цьому регіоні спрямовані на послаблення військово-промислового потенціалу Росії, який дозволяє їй продовжувати бойові дії.

Плетенчук підкреслив, що, враховуючи безперервні атаки на українські порти, Україна діє дзеркально й надалі дотримуватиметься цього підходу.

Речник ВМС розповів, що удари по авіаремонтному заводі у Таганрозі набувають систематичного характеру.

"Ми працюємо далі. До прикладу, знищення авіаремонтного заводу РФ у Таганрозі. Відбулось це 29 листопада вночі, коли "Нептуни" ВМС України поцілили в ангари з літаками на цьому заводі. Це той самий завод, де горів той самий А-50, коли ми минулого разу туди влучили. Втім, те, що стояло на зовнішніх майданчиках не так цікаво, як те, що було в ангарах, адже, там точно були літаки в роботі", - додав він.

Ракета "Нептун" / Інфографіка: Главред

Чим важливий авіаремонтний завод у Таганрозі - думка експерта

Як писав Главред, таганрозький завод "Берієва" - це єдине в Росії підприємство, яке займалося модернізацією та ремонтом стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Про це в ефірі Еспресо розповів заступник гендиректора компанії-виробника засобів РЕБ та авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Він зазначив, що саме завод "Берієва" є єдиним російським майданчиком, де оновлюють і ремонтують Ту-95МС — літаки, які РФ активно використовує для пусків крилатих ракет Х-101 і Х-555 по Україні. Раніше підприємство працювало над проєктами А-50 та А-100, однак їх реалізацію зупинили через втрату більшості експериментальних зразків і ключових компонентів, що робить відновлення цих програм наразі неможливим.

Удари вглиб Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 29 листопада Сили оборони України здійснили серію вдалих ударів по ключових військово-економічних об’єктах Росії. Як зазначають у Генштабі ЗСУ, у Таганрозі Ростовської області було пошкоджено інфраструктуру авіаремонтного заводу "ТАНТК ім. Г. М. Берієва", де проводять модернізацію стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50.

28 листопада на території тимчасово окупованого Криму та в кількох регіонах Росії пролунали потужні вибухи. Генштаб повідомив про операції, спрямовані на послаблення воєнно-економічного потенціалу противника. Серед уражених цілей — Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області.

Під час нічної атаки 25 листопада в Таганрозі українські сили також знищили експериментальний літак А-60 — повітряну лабораторію, що використовується Росією для випробувань лазерного озброєння.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Плетенчук Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред